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Частные клиники повышают цены: пациенты делают выбор

Здоровье » Здравоохранение

Рост стоимости медицинских услуг в частном секторе на четверть может привести к существенному сокращению пациентского потока в российских регионах, считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член Совета по правам человека при президенте РФ, доктор медицинских наук Ян Власов. В беседе с Pravda.Ru эксперт проанализировал причины резкого подорожания платной медицины и оценил риски возвращения граждан в государственные поликлиники из-за нехватки средств.

Приём у врача
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Приём у врача

Ранее сообщалось, что первичный прием врача в частных центрах за год вырос в цене. Динамика затронула и диагностический блок: подорожали ультразвуковые исследования, лабораторные анализы крови. Представители отрасли связывают такую тенденцию с дефицитом кадров, ростом затрат на аренду, коммунальные платежи и закупку импортных реагентов.

Параллельно с этим в стране внедряются новые стандарты учета болезней, меняющие подход ведомств к статистике.

При этом важно понимать, что за качественным лечением часто скрывается агрессивный маркетинг, поэтому стоит заранее изучить правила, как распознать клинику-обманку. Власов подчеркнул, что средний чек в коммерческих клиниках за прошедшие двенадцать месяцев увеличился почти на четверть. По его словам, на ценообразование повлияли энергетические издержки и дополнительные операционные расходы, которые в итоге переложили на плечи пациентов.

"Покупательская способность двух третей населения упала. С одной стороны, частными клиниками пользуются, если по Москве, достаточно состоятельные граждане, на их возможности, не думаю, что это сильно повлияет. А вот в региональных частных клиниках, думаю, будет реальный спад обращаемости", — отметил эксперт.

Специалист полагает, что жители регионов из-за падения доходов будут вынуждены чаще обращаться за помощью в бюджетные учреждения по месту жительства. В то же время власти ищут способы удержать врачей на местах, для чего регионы получили право на меры стимулирования медицинского персонала. Ожидается, что государственная система примет на себя основной удар оттока клиентов из коммерческого сектора. Однако для контроля состояния пациентов вне больниц все чаще применяют дистанционный мониторинг здоровья, ставший реальностью в рамках ОМС.

Ситуация в столице остается более стабильной благодаря высокой концентрации платежеспособной аудитории. Несмотря на удорожание процедур, спрос в московских медцентрах не демонстрирует критического падения. В условиях нестабильности цен также усиливается надзор за качеством продукции на рынке — так, принятые меры изменили правила работы аптек, лишая недобросовестных игроков возможности маневра.

"По регионам, скорее всего, да. Люди будут уходить больше в государственные центры", — подытожил эксперт.

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Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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