Ученые нашли частицы полиэтилена в атеросклеротических бляшках пациентов

Микро- и нанопластик обнаружили в составе атеросклеротических бляшек у подавляющего большинства пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда. Исследование, опубликованное в The New England Journal of Medicine, показало, что присутствие частиц полимеров в сосудах напрямую коррелирует с риском тяжелых сердечно-сосудистых осложнений.

Фото: commons.wikimedia.org by Christina Lohmeyer und Sasa Ilic (SUNBEAM VISION OHG), https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ атеросклероз

Пластик в артериях: невидимая угроза

Группа ученых обследовала 257 пациентов, которым требовалась операция по удалению бляшек из сонных артерий. Анализ извлеченных тканей показал, что у 84% участников в сосудистых отложениях присутствуют фрагменты полиэтилена или поливинилхлорида (ПВХ). Это частицы размером менее 5 микрометров, которые способны проникать в кровоток через органы дыхания и пищеварения.

Сами по себе атеросклеротические бляшки сужают просвет сосудов, но присутствие в них инородных частиц делает структуру отложений более нестабильной. Это повышает вероятность их разрыва, который ведет к образованию тромба и последующему инфаркту или инсульту.

"Наличие пластика в бляшках может провоцировать локальное воспаление стенок сосудов. Когда организм пытается изолировать чужеродный материал, запускается каскад реакций, ускоряющий развитие атеросклероза", — объяснил врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.

Что показали цифры

Исследователи наблюдали за пациентами в течение 34 месяцев после операции. Результаты выявили статистическую связь между загрязнением организма пластиком и выживаемостью. У группы, в чьих сосудах был найден полиэтилен, риск сердечного приступа, инсульта или смерти от любых причин оказался в 4,5 раза выше, чем у пациентов без микропластика в бляшках.

Тип пластика % обнаружения в бляшках Полиэтилен (пакеты, бутылки) 58,4% Поливинилхлорид (упаковка, трубы) 12,1%

Границы исследования и выводы

Хотя работа зафиксировала четкую связь между пластиком и проблемами с сердцем, ученые подчеркивают, что это наблюдательное исследование. Оно не доказывает прямой причинно-следственной связи: пока нельзя однозначно утверждать, что именно пластик стал причиной инфарктов, а не другие факторы образа жизни или экологии.

Тем не менее, данные подтверждают гипотезу о системном влиянии микрочастиц на сердечно-сосудистую систему. Пластик сегодня обнаруживается не только в море или почве, но и в плаценте, крови и тканях сердца человека, что требует пересмотра стандартов экологической безопасности.

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