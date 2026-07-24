Болезнь Ньюкасла: как вирусное заболевание птиц передается человеку

Болезнь Ньюкасла — вирусное заболевание птиц, которое может передаваться человеку. Вирус поражает в первую очередь семейство куриных и быстро распространяется по воздуху через дыхательные пути больных особей.

Фото: Pravda.Ru by Кравцов Михаил, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Декоративная курица в саду

В России случаи заболевания сейчас не регистрируют. Однако болезнь распространена по всему миру, а ее возбудитель относится к тому же семейству вирусов, что и чума рогатого скота или парагрипп животных.

Кто в группе риска

Человек заражается при вдыхании пыли с вирусом или при попадании возбудителя на слизистую глаз. Из-за низкой восприимчивости людей болезнь встречается редко и спорадически. Основную опасность болезнь представляет для тех, кто профессионально занимается птицеводством.

Симптомы и течение болезни

Инкубационный период длится от 3 до 7 дней. У людей заболевание обычно проявляется как острый катаральный процесс в дыхательных путях с небольшой температурой. Также возможен конъюнктивит. В редких случаях у детей вирус поражает головной мозг.

Параметр Характеристика Срок развития (инкубация) 3–7 дней Пути передачи Воздушно-капельный, через слизистую глаз Основные симптомы Катар дыхательных путей, субфебрильная температура, конъюнктивит

Как защититься

Специфической иммунопрофилактики (вакцин) для людей не существует. Чтобы избежать заражения, нужно соблюдать базовые правила безопасности:

строго следить за санитарным состоянием птичников;

соблюдать личную гигиену при контакте с животными;

использовать только термически обработанное мясо птицы.