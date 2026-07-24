Болезнь Ньюкасла: как вирусное заболевание птиц передается человеку

Болезнь Ньюкасла — вирусное заболевание птиц, которое может передаваться человеку. Вирус поражает в первую очередь семейство куриных и быстро распространяется по воздуху через дыхательные пути больных особей.
В России случаи заболевания сейчас не регистрируют. Однако болезнь распространена по всему миру, а ее возбудитель относится к тому же семейству вирусов, что и чума рогатого скота или парагрипп животных.
Человек заражается при вдыхании пыли с вирусом или при попадании возбудителя на слизистую глаз. Из-за низкой восприимчивости людей болезнь встречается редко и спорадически. Основную опасность болезнь представляет для тех, кто профессионально занимается птицеводством.
Инкубационный период длится от 3 до 7 дней. У людей заболевание обычно проявляется как острый катаральный процесс в дыхательных путях с небольшой температурой. Также возможен конъюнктивит. В редких случаях у детей вирус поражает головной мозг.
|Параметр
|Характеристика
|Срок развития (инкубация)
|3–7 дней
|Пути передачи
|Воздушно-капельный, через слизистую глаз
|Основные симптомы
|Катар дыхательных путей, субфебрильная температура, конъюнктивит
Специфической иммунопрофилактики (вакцин) для людей не существует. Чтобы избежать заражения, нужно соблюдать базовые правила безопасности:
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