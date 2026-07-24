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Бактерии полости рта могут провоцировать опасное накопление кальция в сердце

Здоровье » Здравоохранение

Бактерии, вызывающие воспаление десен, способны нанести удар не только по зубам, но и по сердцу. Предварительные данные нового исследования указывают на то, что патогены ротовой полости могут провоцировать накопление кальция в аортальном клапане. Этот процесс ведет к развитию кальцинированного аортального стеноза (КАС) — опасного состояния, при котором просвет клапана сужается, затрудняя кровоток.

Девушка на приёме у стоматолога
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на приёме у стоматолога

Результаты работы были представлены на научной сессии Американской кардиологической ассоциации (AHA) в Бостоне. Ученые сосредоточились на изучении Porphyromonas gingivalis - бактерии, которая является главным виновником пародонтита и разрушения тканей десен. Ранее этот микроорганизм уже связывали с системным воспалением и атеросклерозом, но теперь исследователи обнаружили его след непосредственно в тканях пораженного сердца.

Механизм поражения: от десен к сердцу

При кальцинированном аортальном стенозе ткани клапана постепенно утолщаются и твердеют. На ранних стадиях болезнь часто протекает бессимптомно, но по мере прогрессирования вызывает одышку, боль в груди, обмороки и сердечную недостаточность. На сегодняшний день не существует лекарств, способных остановить или замедлить этот процесс — запущенные случаи лечатся только хирургической заменой клапана.

Группа исследователей под руководством Чэньян Ли из Фувайской больницы (Пекин) проанализировала образцы тканей, полученные у пациентов во время операций. Сравнение показало, что в клапанах с признаками кальциноза концентрация P. gingivalis была существенно выше, чем в здоровых тканях или при других патологиях сердца.

"Связь между здоровьем полости рта и состоянием сердечно-сосудистой системы становится всё более очевидной. Хронический очаг инфекции во рту — это постоянный источник воспалительных медиаторов, которые с током крови могут достигать клапанов сердца, запуская там патологические процессы кальцификации", — объяснил врач-кардиолог Валерий Климов.

Экспериментальные доказательства: что показали тесты

Чтобы подтвердить причинно-следственную связь, ученые провели серию экспериментов на лабораторных мышах. Животных подвергали воздействию бактерии P. gingivalis, что привело к накоплению микроорганизмов в аортальных клапанах и усилению отложений кальция. У грызунов развились симптомы, идентичные аортальному стенозу человека.

В ходе исследования были выявлены два важных фактора:

  • Антибиотики: Превентивная антибактериальная терапия значительно снижала уровень кальцификации клапанов.
  • Воспалительный путь: Бактерия активирует белок интерлейкин-1 бета (IL-1b), который стимулирует воспаление. Мыши, у которых этот путь был заблокирован генетически, оказались защищены от стеноза даже при наличии инфекции.

Профилактика и роль гигиены

Несмотря на убедительные результаты лабораторных тестов, исследователи подчеркивают: данные являются предварительными. Работа еще не прошла процедуру рецензирования и требует подтверждения в масштабных клинических исследованиях на людях, которые уже запущены пекинской группой.

Тем не менее, эксперты Американской кардиологической ассоциации призывают не игнорировать важность визитов к стоматологу. Часто стоматолог — единственный специалист, который может на ранней стадии заметить признаки хронического воспаления, потенциально опасного для сердца.

"Регулярная профессиональная гигиена и своевременное лечение пародонтита — это не только вопрос сохранности зубов. Это базовая профилактика системного воспаления, которая помогает снизить нагрузку на сосуды и клапанный аппарат сердца", — добавила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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