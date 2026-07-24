Бактерии полости рта могут провоцировать опасное накопление кальция в сердце

Бактерии, вызывающие воспаление десен, способны нанести удар не только по зубам, но и по сердцу. Предварительные данные нового исследования указывают на то, что патогены ротовой полости могут провоцировать накопление кальция в аортальном клапане. Этот процесс ведет к развитию кальцинированного аортального стеноза (КАС) — опасного состояния, при котором просвет клапана сужается, затрудняя кровоток.
Результаты работы были представлены на научной сессии Американской кардиологической ассоциации (AHA) в Бостоне. Ученые сосредоточились на изучении Porphyromonas gingivalis - бактерии, которая является главным виновником пародонтита и разрушения тканей десен. Ранее этот микроорганизм уже связывали с системным воспалением и атеросклерозом, но теперь исследователи обнаружили его след непосредственно в тканях пораженного сердца.
При кальцинированном аортальном стенозе ткани клапана постепенно утолщаются и твердеют. На ранних стадиях болезнь часто протекает бессимптомно, но по мере прогрессирования вызывает одышку, боль в груди, обмороки и сердечную недостаточность. На сегодняшний день не существует лекарств, способных остановить или замедлить этот процесс — запущенные случаи лечатся только хирургической заменой клапана.
Группа исследователей под руководством Чэньян Ли из Фувайской больницы (Пекин) проанализировала образцы тканей, полученные у пациентов во время операций. Сравнение показало, что в клапанах с признаками кальциноза концентрация P. gingivalis была существенно выше, чем в здоровых тканях или при других патологиях сердца.
"Связь между здоровьем полости рта и состоянием сердечно-сосудистой системы становится всё более очевидной. Хронический очаг инфекции во рту — это постоянный источник воспалительных медиаторов, которые с током крови могут достигать клапанов сердца, запуская там патологические процессы кальцификации", — объяснил врач-кардиолог Валерий Климов.
Чтобы подтвердить причинно-следственную связь, ученые провели серию экспериментов на лабораторных мышах. Животных подвергали воздействию бактерии P. gingivalis, что привело к накоплению микроорганизмов в аортальных клапанах и усилению отложений кальция. У грызунов развились симптомы, идентичные аортальному стенозу человека.
В ходе исследования были выявлены два важных фактора:
Несмотря на убедительные результаты лабораторных тестов, исследователи подчеркивают: данные являются предварительными. Работа еще не прошла процедуру рецензирования и требует подтверждения в масштабных клинических исследованиях на людях, которые уже запущены пекинской группой.
Тем не менее, эксперты Американской кардиологической ассоциации призывают не игнорировать важность визитов к стоматологу. Часто стоматолог — единственный специалист, который может на ранней стадии заметить признаки хронического воспаления, потенциально опасного для сердца.
"Регулярная профессиональная гигиена и своевременное лечение пародонтита — это не только вопрос сохранности зубов. Это базовая профилактика системного воспаления, которая помогает снизить нагрузку на сосуды и клапанный аппарат сердца", — добавила врач-терапевт Анна Кузнецова.
Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.