Как смена маршрутов и отказ от вилки помогают тренировать мозг

С 20 по 26 июля Минздрав проводит Неделю сохранения здоровья головного мозга. Акция приурочена ко Всемирному дню мозга, который отмечают 22 июля.

Фото: Pravda.Ru by Майя Калаченко is licensed under Все права защищены Мужчина ест спагетти с томатным соусом в ресторане

Поскольку мозг управляет всей центральной нервной системой, любые его повреждения напрямую бьют по работе всех внутренних органов. В Алтайском крае мероприятия проходят в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" (нацпроект "Продолжительная и активная жизнь").

Меры профилактики

Всемирная федерация неврологии выделяет основные правила, которые помогают избежать серьезных патологий мозга:

сбалансированный рацион питания;

регулярная физическая активность и полноценный сон;

постоянная умственная нагрузка;

прохождение диспансеризации и чекапов;

отказ от никотина;

контроль артериального давления, уровня глюкозы в крови, холестерина и сердечного ритма.

Советы врача-невролога

Врач-невролог барнаульской городской поликлиники №9 Елена Метальникова рекомендует начинать день с 10-15 минут простой гимнастики и обязательных прогулок на свежем воздухе.

"Гулять на улице, по возможности в лесопарковых зонах города, нужно в любую погоду. Это полезно для всего организма. Я живу рядом с парком "Лесная сказка" и часто там гуляю — чистый воздух и наблюдение за природой очень помогают", — пояснила Елена Метальникова.

Отдельное внимание врач уделяет вредным привычкам. По её мнению, многие люди решаются бросить курить только после критических сбоев в организме.

"Многие говорят, что им не хватает силы воли. Но после инфаркта, когда здоровье сильно страдает, эти силы внезапно находятся даже у тех, кто курил по 30 лет. Непонятно, зачем ждать критической ситуации, чтобы расстаться с привычкой", — отметила Елена Метальникова.

Способы тренировки мозга

Чтобы мозг оставался активным и создавал новые нейронные связи, неврологи советуют ломать привычные бытовые шаблоны:

Смена ведущей руки. Попробуйте чистить зубы или причесываться нерабочей рукой (правши — левой, левши — правой).

Попробуйте чистить зубы или причесываться нерабочей рукой (правши — левой, левши — правой). Новые запахи. Обоняние напрямую связано с эмоциональным центром мозга. Использование эфирных масел и новых ароматов активизирует работу органа.

Обоняние напрямую связано с эмоциональным центром мозга. Использование эфирных масел и новых ароматов активизирует работу органа. Смена маршрутов. Посещение незнакомых мест заставляет мозг анализировать новую обстановку, что обостряет органы чувств.

Посещение незнакомых мест заставляет мозг анализировать новую обстановку, что обостряет органы чувств. Отказ от вилки. Переход на палочки для еды превращает рутинный процесс в тренировку мелкой моторики и координации.