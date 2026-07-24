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Как смена маршрутов и отказ от вилки помогают тренировать мозг

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

С 20 по 26 июля Минздрав проводит Неделю сохранения здоровья головного мозга. Акция приурочена ко Всемирному дню мозга, который отмечают 22 июля.

Мужчина ест спагетти с томатным соусом в ресторане
Фото: Pravda.Ru by Майя Калаченко is licensed under Все права защищены
Мужчина ест спагетти с томатным соусом в ресторане

Поскольку мозг управляет всей центральной нервной системой, любые его повреждения напрямую бьют по работе всех внутренних органов. В Алтайском крае мероприятия проходят в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" (нацпроект "Продолжительная и активная жизнь").

Меры профилактики

Всемирная федерация неврологии выделяет основные правила, которые помогают избежать серьезных патологий мозга:

  • сбалансированный рацион питания;
  • регулярная физическая активность и полноценный сон;
  • постоянная умственная нагрузка;
  • прохождение диспансеризации и чекапов;
  • отказ от никотина;
  • контроль артериального давления, уровня глюкозы в крови, холестерина и сердечного ритма.

Советы врача-невролога

Врач-невролог барнаульской городской поликлиники №9 Елена Метальникова рекомендует начинать день с 10-15 минут простой гимнастики и обязательных прогулок на свежем воздухе.

"Гулять на улице, по возможности в лесопарковых зонах города, нужно в любую погоду. Это полезно для всего организма. Я живу рядом с парком "Лесная сказка" и часто там гуляю — чистый воздух и наблюдение за природой очень помогают", — пояснила Елена Метальникова.

Отдельное внимание врач уделяет вредным привычкам. По её мнению, многие люди решаются бросить курить только после критических сбоев в организме.

"Многие говорят, что им не хватает силы воли. Но после инфаркта, когда здоровье сильно страдает, эти силы внезапно находятся даже у тех, кто курил по 30 лет. Непонятно, зачем ждать критической ситуации, чтобы расстаться с привычкой", — отметила Елена Метальникова.

Способы тренировки мозга

Чтобы мозг оставался активным и создавал новые нейронные связи, неврологи советуют ломать привычные бытовые шаблоны:

  • Смена ведущей руки. Попробуйте чистить зубы или причесываться нерабочей рукой (правши — левой, левши — правой).
  • Новые запахи. Обоняние напрямую связано с эмоциональным центром мозга. Использование эфирных масел и новых ароматов активизирует работу органа.
  • Смена маршрутов. Посещение незнакомых мест заставляет мозг анализировать новую обстановку, что обостряет органы чувств.
  • Отказ от вилки. Переход на палочки для еды превращает рутинный процесс в тренировку мелкой моторики и координации.
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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