Как смена маршрутов и отказ от вилки помогают тренировать мозг

С 20 по 26 июля Минздрав проводит Неделю сохранения здоровья головного мозга. Акция приурочена ко Всемирному дню мозга, который отмечают 22 июля.
Поскольку мозг управляет всей центральной нервной системой, любые его повреждения напрямую бьют по работе всех внутренних органов. В Алтайском крае мероприятия проходят в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" (нацпроект "Продолжительная и активная жизнь").
Всемирная федерация неврологии выделяет основные правила, которые помогают избежать серьезных патологий мозга:
Врач-невролог барнаульской городской поликлиники №9 Елена Метальникова рекомендует начинать день с 10-15 минут простой гимнастики и обязательных прогулок на свежем воздухе.
"Гулять на улице, по возможности в лесопарковых зонах города, нужно в любую погоду. Это полезно для всего организма. Я живу рядом с парком "Лесная сказка" и часто там гуляю — чистый воздух и наблюдение за природой очень помогают", — пояснила Елена Метальникова.
Отдельное внимание врач уделяет вредным привычкам. По её мнению, многие люди решаются бросить курить только после критических сбоев в организме.
"Многие говорят, что им не хватает силы воли. Но после инфаркта, когда здоровье сильно страдает, эти силы внезапно находятся даже у тех, кто курил по 30 лет. Непонятно, зачем ждать критической ситуации, чтобы расстаться с привычкой", — отметила Елена Метальникова.
Чтобы мозг оставался активным и создавал новые нейронные связи, неврологи советуют ломать привычные бытовые шаблоны:
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.