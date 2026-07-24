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Британские ученые нашли способ лечить болезнь Альцгеймера через восстановление ДНК

Здоровье » Здравоохранение

Ученые из Королевского колледжа Лондона (KCL) обнаружили потенциальный способ замедления болезни Альцгеймера на самых ранних этапах. Экспериментальный препарат KCL-286, изначально созданный для лечения травм спинного мозга, показал способность одновременно воздействовать на несколько ключевых механизмов разрушения мозга. Исследование на биологических моделях продемонстрировало, что молекула не только снижает уровень токсичных белков, но и восстанавливает поврежденную ДНК.

Пожилая женщина, борющаяся с болезнью Альцгеймера
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилая женщина, борющаяся с болезнью Альцгеймера

Выход за пределы привычных мишеней

Традиционно фармацевтические компании фокусировались на борьбе с накоплением белков амилоида и тау, которые образуют бляшки в мозге при болезни Альцгеймера. Однако существующие лекарства, нацеленные на эти маркеры, показывают ограниченную клиническую пользу. Исследователи из Лондона решили сместить фокус на процессы, которые запускаются значительно раньше появления белковых отложений: повреждение ДНК и системное воспаление.

В ходе экспериментов препарат KCL-286 успешно восстановил структуру ДНК и снизил уровень воспалительных процессов в клетках мозга. Такой комплексный подход позволяет не просто маскировать симптомы, а потенциально модифицировать течение болезни, защищая нейроны от гибели еще до того, как деменция станет необратимой.

"Одновременное воздействие на воспаление и целостность генетического аппарата нейронов — это шаг к превентивной терапии. Если мы сможем защитить клетку от критических поломок ДНК на ранней стадии, риск перехода болезни в тяжелую фазу значительно снизится", — объяснил врач-невролог Артём Синицын.

Как работает "ремонт" нейронов

Действие KCL-286 основано на активации сигнального пути ретиноевой кислоты, которая отвечает за переработку витамина А в организме. Сбои в этой системе напрямую связаны с образованием амилоидных бляшек. Уникальность молекулы заключается в ее способности "сшивать" двойные разрывы ДНК — это самые тяжелые повреждения, которые ученые сравнивают с канатом, разорванным пополам, а не просто потертым по краям.

Мишень воздействия Эффект KCL-286
ДНК нейронов Восстановление двойных разрывов цепи
Нейровоспаление Снижение активности патологических процессов
Путь ретиноевой кислоты Активация естественной защиты клеток

Ускоренный путь к пациенту

Важной особенностью исследования является то, что KCL-286 уже прошел первую фазу клинических испытаний на людях. Изначально его проверяли на безопасность при лечении травм позвоночника. Поскольку препарат подтвердил свою нетоксичность и хорошую переносимость добровольцами, исследователям не придется тратить годы на базовые проверки безопасности для применения при болезни Альцгеймера.

Хотя текущие результаты получены на лабораторных моделях, ученые настроены оптимистично. Наличие общих молекулярных механизмов между острыми травмами нервной системы и дегенеративными процессами в мозге позволяет рассчитывать на эффективность таблетированной формы препарата в будущем.

"Тот факт, что это малая молекула, пригодная для приема внутрь, значительно упрощает терапию в сравнении с инъекционными методами удаления амилоидных бляшек. Однако критически важно дождаться результатов полноценных испытаний на людях именно с диагнозом Альцгеймера", — подчеркнул клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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Британские ученые нашли способ лечить болезнь Альцгеймера через восстановление ДНК
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