Целый фрукт против стакана сока: как форма сахара влияет на здоровье сердца

Привычка запивать жажду сладкой газировкой или пакетированным соком, сформированная еще в начальной школе, может напомнить о себе спустя десятилетия в кабинете кардиолога. Длительное наблюдение за здоровьем молодежи показало, что избыток жидкого сахара в рационе напрямую связан с ранним развитием гипертонии.

Фото: https://unsplash.com by Tuan Nguyen is licensed under Free Банки с газировкой

Газировка и сок: масштаб угрозы

Исследование, опубликованное в журнале Circulation (флагманское издание Американской кардиологической ассоциации), охватило более 25 тысяч человек. Ученые отслеживали их пищевые привычки в течение 25 лет — с подросткового возраста до зрелости. Выяснилось, что те, кто выпивал две и более порции сладких напитков в день (порция — около 350 мл), имели риск развития гипертонии на 52% выше по сравнению с теми, кто употреблял такие напитки реже трех раз в неделю.

Интересно, что разные категории напитков по-разному влияют на сосудистый тонус. Каждая ежедневная порция классической газировки прибавляла 23% к вероятности стать гипертоником. Спортивные напитки, которые часто ошибочно воспринимаются как атрибут здорового образа жизни, оказались еще коварнее: их ежедневное употребление повышало риск на 36%.

Фруктовые соки также попали в "красную зону". При употреблении более полутора стаканов в день риск высокого давления возрастал на 35%. Основным виновником здесь выступил апельсиновый сок: каждая ежедневная порция была связана с 20-процентным ростом вероятности диагноза. Исследователи предполагают, что в статистику могли попасть и нектары с добавленным сахаром, которые потребители путают с натуральным соком.

Почему целый фрукт лучше стакана сока

Главный медицинский вывод работы заключается не в опасности фруктозы как таковой, а в форме ее доставки в организм. В целых фруктах сахар "упакован" в клетчатку, что замедляет его усвоение. В соках, даже свежевыжатых, клетчатки практически нет, зато концентрация сахаров крайне высока.

"Проблема жидких калорий в том, что они не дают ощущения сытости, но вызывают резкие скачки инсулина, что со временем повреждает сосудистую стенку и способствует росту артериального давления. Особенно опасно, когда это происходит в детском и подростковом возрасте, когда формируются основы метаболического здоровья на всю жизнь", — объяснил врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.

Статистический анализ показал, что общая диета и физическая активность не нивелируют вред от сладких напитков. Даже если человек занимается спортом, избыток "питейного" сахара продолжает методично портить его показатели давления.

Как снизить риски: тактика замены

Ученые создали модель, позволяющую оценить эффект от изменения привычек. Результаты подтверждают: никогда не поздно начать корректировку рациона, но лучше сделать это до того, как цифры на тонометре станут стабильно высокими.

Что на что меняем (1 порция в день) Снижение риска гипертонии Сладкая газировка на цельный фрукт 22% Фруктовый сок на цельный фрукт 19% Газировка на воду или молоко 13%

Замена сока на воду или молоко не показала статистически значимого снижения риска, что лишний раз подчеркивает: организму нужны именно пищевые волокна из цельных плодов, а не просто отказ от конкретного напитка.

Ответы на популярные вопросы

Значит ли это, что домашний сок так же вреден, как магазинная газировка?

В плане влияния на давление большие объемы любого сока (даже 100% натурального) сопоставимы с газировкой из-за высокой концентрации сахара. Разница лишь в наличии витаминов, но для сосудов это вторичный фактор.

В каком возрасте риск становится необратимым?

Исследование подчеркивает важность детских и подростковых привычек, но снижение потребления сахара в любом возрасте благотворно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов