Целый фрукт против стакана сока: как форма сахара влияет на здоровье сердца

Привычка запивать жажду сладкой газировкой или пакетированным соком, сформированная еще в начальной школе, может напомнить о себе спустя десятилетия в кабинете кардиолога. Длительное наблюдение за здоровьем молодежи показало, что избыток жидкого сахара в рационе напрямую связан с ранним развитием гипертонии.
Исследование, опубликованное в журнале Circulation (флагманское издание Американской кардиологической ассоциации), охватило более 25 тысяч человек. Ученые отслеживали их пищевые привычки в течение 25 лет — с подросткового возраста до зрелости. Выяснилось, что те, кто выпивал две и более порции сладких напитков в день (порция — около 350 мл), имели риск развития гипертонии на 52% выше по сравнению с теми, кто употреблял такие напитки реже трех раз в неделю.
Интересно, что разные категории напитков по-разному влияют на сосудистый тонус. Каждая ежедневная порция классической газировки прибавляла 23% к вероятности стать гипертоником. Спортивные напитки, которые часто ошибочно воспринимаются как атрибут здорового образа жизни, оказались еще коварнее: их ежедневное употребление повышало риск на 36%.
Фруктовые соки также попали в "красную зону". При употреблении более полутора стаканов в день риск высокого давления возрастал на 35%. Основным виновником здесь выступил апельсиновый сок: каждая ежедневная порция была связана с 20-процентным ростом вероятности диагноза. Исследователи предполагают, что в статистику могли попасть и нектары с добавленным сахаром, которые потребители путают с натуральным соком.
Главный медицинский вывод работы заключается не в опасности фруктозы как таковой, а в форме ее доставки в организм. В целых фруктах сахар "упакован" в клетчатку, что замедляет его усвоение. В соках, даже свежевыжатых, клетчатки практически нет, зато концентрация сахаров крайне высока.
"Проблема жидких калорий в том, что они не дают ощущения сытости, но вызывают резкие скачки инсулина, что со временем повреждает сосудистую стенку и способствует росту артериального давления. Особенно опасно, когда это происходит в детском и подростковом возрасте, когда формируются основы метаболического здоровья на всю жизнь", — объяснил врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.
Статистический анализ показал, что общая диета и физическая активность не нивелируют вред от сладких напитков. Даже если человек занимается спортом, избыток "питейного" сахара продолжает методично портить его показатели давления.
Ученые создали модель, позволяющую оценить эффект от изменения привычек. Результаты подтверждают: никогда не поздно начать корректировку рациона, но лучше сделать это до того, как цифры на тонометре станут стабильно высокими.
|Что на что меняем (1 порция в день)
|Снижение риска гипертонии
|Сладкая газировка на цельный фрукт
|22%
|Фруктовый сок на цельный фрукт
|19%
|Газировка на воду или молоко
|13%
Замена сока на воду или молоко не показала статистически значимого снижения риска, что лишний раз подчеркивает: организму нужны именно пищевые волокна из цельных плодов, а не просто отказ от конкретного напитка.
В плане влияния на давление большие объемы любого сока (даже 100% натурального) сопоставимы с газировкой из-за высокой концентрации сахара. Разница лишь в наличии витаминов, но для сосудов это вторичный фактор.
Исследование подчеркивает важность детских и подростковых привычек, но снижение потребления сахара в любом возрасте благотворно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.
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