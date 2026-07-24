Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прямые перелеты из Барнаула в Нячанг и на Фукуок станут реальностью
Семь минут ужаса: найден способ избежать катастрофы при спуске на Красную планету
Энергетический шок: рост стоимости нефти спровоцировал обвал азиатских рынков
Не каждый торт собирает столько взглядов: абрикосовый пирог покорит с первого разреза
Дыхание диких гор на вашей даче: создаем живой уголок с характером, который будет радовать десятилетиями
Рыбы фугу мешают промыслу в Приморье из-за массового скопления у лодок
Медики получили до двух миллионов рублей за переезд в районы Томской области
Дорога в селе Соловьёвка разрушилась до основания спустя пять лет ожидания ремонта
Владельцы прав категории B смогут управлять квадроциклами без экзаменов

Целый фрукт против стакана сока: как форма сахара влияет на здоровье сердца

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Привычка запивать жажду сладкой газировкой или пакетированным соком, сформированная еще в начальной школе, может напомнить о себе спустя десятилетия в кабинете кардиолога. Длительное наблюдение за здоровьем молодежи показало, что избыток жидкого сахара в рационе напрямую связан с ранним развитием гипертонии.

Банки с газировкой
Фото: https://unsplash.com by Tuan Nguyen is licensed under Free
Банки с газировкой

Газировка и сок: масштаб угрозы

Исследование, опубликованное в журнале Circulation (флагманское издание Американской кардиологической ассоциации), охватило более 25 тысяч человек. Ученые отслеживали их пищевые привычки в течение 25 лет — с подросткового возраста до зрелости. Выяснилось, что те, кто выпивал две и более порции сладких напитков в день (порция — около 350 мл), имели риск развития гипертонии на 52% выше по сравнению с теми, кто употреблял такие напитки реже трех раз в неделю.

Интересно, что разные категории напитков по-разному влияют на сосудистый тонус. Каждая ежедневная порция классической газировки прибавляла 23% к вероятности стать гипертоником. Спортивные напитки, которые часто ошибочно воспринимаются как атрибут здорового образа жизни, оказались еще коварнее: их ежедневное употребление повышало риск на 36%.

Фруктовые соки также попали в "красную зону". При употреблении более полутора стаканов в день риск высокого давления возрастал на 35%. Основным виновником здесь выступил апельсиновый сок: каждая ежедневная порция была связана с 20-процентным ростом вероятности диагноза. Исследователи предполагают, что в статистику могли попасть и нектары с добавленным сахаром, которые потребители путают с натуральным соком.

Почему целый фрукт лучше стакана сока

Главный медицинский вывод работы заключается не в опасности фруктозы как таковой, а в форме ее доставки в организм. В целых фруктах сахар "упакован" в клетчатку, что замедляет его усвоение. В соках, даже свежевыжатых, клетчатки практически нет, зато концентрация сахаров крайне высока.

"Проблема жидких калорий в том, что они не дают ощущения сытости, но вызывают резкие скачки инсулина, что со временем повреждает сосудистую стенку и способствует росту артериального давления. Особенно опасно, когда это происходит в детском и подростковом возрасте, когда формируются основы метаболического здоровья на всю жизнь", — объяснил врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.

Статистический анализ показал, что общая диета и физическая активность не нивелируют вред от сладких напитков. Даже если человек занимается спортом, избыток "питейного" сахара продолжает методично портить его показатели давления.

Как снизить риски: тактика замены

Ученые создали модель, позволяющую оценить эффект от изменения привычек. Результаты подтверждают: никогда не поздно начать корректировку рациона, но лучше сделать это до того, как цифры на тонометре станут стабильно высокими.

Что на что меняем (1 порция в день) Снижение риска гипертонии
Сладкая газировка на цельный фрукт 22%
Фруктовый сок на цельный фрукт 19%
Газировка на воду или молоко 13%

Замена сока на воду или молоко не показала статистически значимого снижения риска, что лишний раз подчеркивает: организму нужны именно пищевые волокна из цельных плодов, а не просто отказ от конкретного напитка.

Ответы на популярные вопросы

Значит ли это, что домашний сок так же вреден, как магазинная газировка?

В плане влияния на давление большие объемы любого сока (даже 100% натурального) сопоставимы с газировкой из-за высокой концентрации сахара. Разница лишь в наличии витаминов, но для сосудов это вторичный фактор.

В каком возрасте риск становится необратимым?

Исследование подчеркивает важность детских и подростковых привычек, но снижение потребления сахара в любом возрасте благотворно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Забытая крупа вместо мяса: технология приготовления изменила представление о бюджетном ужине
Еда и рецепты
Забытая крупа вместо мяса: технология приготовления изменила представление о бюджетном ужине
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Мир. Новости мира
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Санкции оказались красивыми только на словах: Финляндия снова потянулась к российским товарам
Экономика и бизнес
Санкции оказались красивыми только на словах: Финляндия снова потянулась к российским товарам
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Всего полшляпки полностью рушат почки: самый опасный деликатес из нашего леса
Всего полшляпки полностью рушат почки: самый опасный деликатес из нашего леса
Последние материалы
Обучение финансовой грамотности людей с ОВЗ получило одобрение Центробанка
На острове Врангеля обновили систему связи для безопасности туристов
Наставничество и встречи с профи: как в Алтайском крае профориентируют сельских школьников
Как смена маршрутов и отказ от вилки помогают тренировать мозг
Аромат греческого лета в банках: сочнейшая зимняя заготовка из баклажанов к зимнему столу
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Пока одни вывозят ванну на свалку, другие охотятся за ней на Авито: на даче она оказывается нужнее бочки
Ученые из Финляндии обнаружили способность шмелей к спонтанному решению задач
Небо не любит лишних взмахов: птичий клин даёт стае то, без чего не обойтись в дальнем пути
Британские ученые нашли способ лечить болезнь Альцгеймера через восстановление ДНК
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.