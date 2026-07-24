Стакан воды оказался тайным врагом фигуры: привычка за столом может заставить есть больше

Привычка запивать еду стаканом воды, которую долгие годы считали эффективным способом похудения, на деле может приводить к обратному результату. Новые эксперименты показывают, что вода во время приема пищи не столько создает чувство сытости, сколько выступает в роли "смазки", помогая съедать больше и быстрее. В то же время острая пища, которой многие опасаются из-за риска переедания, оказалась естественным барьером, замедляющим трапезу и снижающим общее количество потребляемых калорий.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Стакан с газированной водой

Ловушка в стакане воды: почему жидкость провоцирует аппетит

Исследователи из Корнеллского университета провели серию контролируемых экспериментов, результаты которых ставят под сомнение классические диетологические рекомендации. Традиционно считалось, что вода растягивает желудок, посылая сигнал о насыщении в мозг. Однако анализ показал: участники потребляли примерно на 49 калорий больше на каждые дополнительные 100 граммов выпитой воды. Более того, те, кто постоянно чередовал глотки с укусами, в итоге съедали значительно большие порции.

"Вода очень быстро покидает желудок, поэтому надеяться на долгое чувство сытости от нее не стоит. Напротив, глотки воды между укусами "смывают" вкус еды с рецепторов, из-за чего каждый новый кусочек кажется таким же привлекательным, как первый. Это мешает наступлению естественной сенсорной сытости", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Доцент Пейдж Каннингем из Колледжа экологии человека подчеркивает, что вода облегчает проглатывание сухой или плотной пищи, ускоряя сам процесс еды. Когда человек ест быстро, мозг не успевает вовремя зафиксировать сигнал о наполнении организма энергией. В результате лишние граммы говяжьего чили или курицы тикка масала (именно эти блюда использовали в тестах) попадают в организм до того, как сработает "стоп-кран".

Острый перец как инструмент контроля порций

Второе исследование затронуло влияние специй на аппетит. Группе из 49 взрослых предложили чипсы с сальсой разной степени остроты. Выяснилось, что при добавлении кайенского перца люди съедали на 28% меньше закуски. Острота не только заставляла людей тщательнее жевать, но и значительно снижала общий темп потребления пищи — почти на треть. Интересно, что на водный баланс и количество выпитой жидкости острота блюда в данном эксперименте никак не повлияла.

"Острые специи создают определенный физический дискомфорт, который заставляет человека делать паузы. Это дает организму необходимое время, чтобы гормоны сытости успели добраться до гипоталамуса. Фактически, специи работают как естественный ограничитель скорости", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Механика насыщения: роль темпа и сенсорного контраста

Неожиданным для ученых стал факт, что те, кто пил воду очень быстро, в итоге съедали меньше. Исследователи пока не нашли окончательного объяснения этому феномену, но предполагают, что интенсивный питьевой режим может нарушать привычный ритм жевания, делая его менее эффективным для поглощения больших объемов пищи. Тем не менее, общая тенденция остается прежней: чем больше воды "сопровождает" трапезу, тем выше риск переедания из-за увлажнения полости рта и устранения чувства сухости, которое обычно сигнализирует о необходимости прекратить прием пищи.

"Когда мы запиваем еду, мы не только ускоряем пищевой комок, но и лишаем себя возможности вовремя почувствовать усталость от вкуса. Это важно учитывать тем, кто страдает от нарушения пищевого поведения или склонен к симптомам перенапряжения нервной системы, когда контроль над аппетитом и так ослаблен", — добавила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Фактор при приеме пищи Влияние на потребление калорий Дополнительные 100 г воды +49 калорий к рациону Частое чередование еды и питья Увеличение порции на 4,4 г за каждое переключение Использование острых специй Снижение объема еды на 28% Быстрый темп питья Парадоксальное снижение потребления пищи

Ответы на популярные вопросы об управлении аппетитом

Помогает ли вода заполнить желудок перед едой?

Исследование показало, что вода крайне быстро выводится из желудка. Как самостоятельный фактор насыщения во время трапезы она не работает и даже может заставить съесть больше из-за облегчения проглатывания.

Безопасно ли использовать острые специи для похудения?

В эксперименте острая сальса помогла людям съесть на четверть меньше привычной порции. Однако такой метод работает за счет снижения скорости питания и требует отсутствия медицинских противопоказаний со стороны ЖКТ.

Почему запивать еду вредно для фигуры?

Жидкость "освежает" вкусовые рецепторы. Это мешает наступлению момента, когда вкус привычной пищи перестает приносить яркое удовольствие, что обычно является сигналом к окончанию обеда.

Можно ли уменьшить калорийность рациона, просто добавив приправы?

Да, добавление капсаицина (острого компонента перца) в одно из блюд закуски замедляет общий темп еды на 30%, что позволяет вовремя почувствовать насыщение и не переедать чипсов или других гарниров.

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