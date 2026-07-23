Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жители пяти тысяч домов в Петербурге будут оставаться без горячей воды до четырех дней
Чиновников в Керчи наказали за потухший Вечный огонь и рваные флаги
Роспотребнадзор и МЧС Сургутского района усилили патрулирование водоемов с помощью дронов
Китай переходит на перевозку автомобилей в контейнерах из-за дефицита судов
В Санкт-Петербурге отменили главный парад и праздничный салют в честь ВМФ
На трассе Р-23 в сторону границы с Беларусью вводят временные ограничения скорости
В Твери перенесли сроки завершения работ на Привокзальной площади и улице Колодкина на сентябрь 2026 года
МЧС России зафиксировало восемь чрезвычайных ситуаций в Крыму из-за непогоды
Водоросли из соленых озер Крыма могут увеличить яйценоскость кур на 30%

Тревога объявлена в самом сердце Европы: смертельно опасная угроза вышла на новый уровень

Здоровье » Здоровье и профилактика

Швейцарское здравоохранение столкнулось с новым вызовом: в кантоне Вале официально подтвержден первый случай заражения лихорадкой денге. Инфекция, которую традиционно считают экзотической угрозой южных стран, проникла в Европу вместе с путешественником, вернувшимся из зарубежной поездки. Этот инцидент ставит перед туристами и местными властями острую проблему: как не допустить превращения завозного случая в локальную эпидемию, учитывая стремительное распространение тигровых комаров — главных переносчиков опасного вируса.

Врач со стетоскопом и планшетом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Врач со стетоскопом и планшетом

Первый случай в Вале: хронология и меры

Администрация кантона Вале сообщила о выявлении заболевания в коммуне Фюлли. Несмотря на то что пациент заразился за пределами Швейцарии, власти оценивают ситуацию серьезно. Главная опасность заключается в наличии на территории региона популяции тигровых комаров. Если такое насекомое укусит инфицированного человека, оно станет переносчиком вируса и начнет заражать окружающих.

"Появление денге в регионах, где раньше о ней только слышали, — это прямое следствие миграции переносчиков. Тигровый комар крайне агрессивен и легко адаптируется к городской среде", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Для предотвращения распространения инфекции в Вале инициированы масштабные профилактические мероприятия. Специальные службы проводят обработку территорий для уничтожения личинок и взрослых особей тигрового комара. Цель властей — максимально сократить численность насекомых в очаге потенциальной угрозы до того, как вирус закрепится в местной фауне.

Симптомы и риски: опыт российских туристов

Лихорадка денге не выбирает гражданство. Совсем недавно, 22 июля, рязанские медики спасли женщину, которая привезла вирус из Вьетнама. После укусов насекомых на экскурсии состояние пациентки стремительно ухудшилось: температура подскочила до +40 °C, появилась невыносимая ломота в костях и мышцах. Обычные жаропонижающие в таких случаях практически бесполезны, а без квалифицированной помощи болезнь может перерасти в геморрагическую форму.

"Многие туристы путают начало денге с обычным гриппом. Однако резкая боль в суставах, которую называют 'костоломной', — это специфический маркер, требующий немедленной госпитализации", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Как защитить себя в поездке: рекомендации экспертов

Планируя отдых в странах Юго-Восточной Азии или даже Южной Европы, необходимо учитывать активность насекомых. Даже при идеальном качестве сна в отеле, один вечерний укус на террасе может закончиться в инфекционном отделении. Профилактика остается единственным надежным способом защиты, так как специфической вакцины, подходящей всем туристам, не существует.

"Помимо репеллентов, критически важно иметь расширенную страховку. Лечение тропических лихорадок в зарубежных клиниках обходится в тысячи долларов, и обычного полиса может не хватить", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Ошибка туриста Совет / Результат
Использование слабых бытовых репеллентов Выбирайте средства с концентрацией ДЭТА не менее 30-50%
Игнорирование москитных сеток в отелях Всегда проверяйте целостность сеток и используйте фумигаторы
Лечение температуры аспирином При подозрении на денге аспирин опасен (риск кровотечений)

Ответы на популярные вопросы о лихорадке денге

Можно ли заразиться денге напрямую от другого человека?
Нет, вирус не передается воздушно-капельным путем или через прикосновения. Обязательным посредником является комар, который сначала укусил больного, а затем здорового человека.

Как быстро проявляются первые симптомы после укуса?
Инкубационный период обычно длится от 3 до 14 дней. Чаще всего болезнь заявляет о себе на 4-7 сутки резким скачком температуры.

Помогают ли обычные средства дезинфекции против вирусов в доме?
Для уничтожения вируса во внешней среде они не требуются, но использование хлоргексидина и других антисептиков помогает поддерживать общий уровень гигиены, что важно при ослабленном иммунитете.

Нужно ли соблюдать карантин после возвращения из эндемичных зон?
Официального карантина нет, но в течение двух недель стоит внимательно следить за температурой и при малейшем недомогании сообщать врачу о деталях поездки.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев, специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Еда и рецепты
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Еда и рецепты
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Еда и рецепты
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Последние материалы
В Туле отключат электричество по 155 адресам из-за ремонта сетей 24 июля
Тревога объявлена в самом сердце Европы: смертельно опасная угроза вышла на новый уровень
В Трубчевске реконструируют сквер у исторического пруда Гамова Лужа
Археологи нашли в южной части Узбекистана свидетельства шелководства бронзового века
Магазины ждут непростые перемены: Латвия резко закрыла рынок для товаров из России
В Минске и регионах Белоруссии ожидаются дожди и местами грозы
Учёные из Сан-Паулу обнаружили нарушение барьерной функции кишечника при употреблении ксантановой камеди
Энергетическая буря набирает обороты: Европа может столкнуться с самым болезненным ударом за годы
Приставы в Буйнакске перешли к жёстким мерам по взысканию долгов за газ
Перевозчик в Ростове-на-Дону нарушил условия муниципального контракта на пяти маршрутах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.