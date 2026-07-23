Тревога объявлена в самом сердце Европы: смертельно опасная угроза вышла на новый уровень

Швейцарское здравоохранение столкнулось с новым вызовом: в кантоне Вале официально подтвержден первый случай заражения лихорадкой денге. Инфекция, которую традиционно считают экзотической угрозой южных стран, проникла в Европу вместе с путешественником, вернувшимся из зарубежной поездки. Этот инцидент ставит перед туристами и местными властями острую проблему: как не допустить превращения завозного случая в локальную эпидемию, учитывая стремительное распространение тигровых комаров — главных переносчиков опасного вируса.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Врач со стетоскопом и планшетом

Первый случай в Вале: хронология и меры

Администрация кантона Вале сообщила о выявлении заболевания в коммуне Фюлли. Несмотря на то что пациент заразился за пределами Швейцарии, власти оценивают ситуацию серьезно. Главная опасность заключается в наличии на территории региона популяции тигровых комаров. Если такое насекомое укусит инфицированного человека, оно станет переносчиком вируса и начнет заражать окружающих.

"Появление денге в регионах, где раньше о ней только слышали, — это прямое следствие миграции переносчиков. Тигровый комар крайне агрессивен и легко адаптируется к городской среде", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Для предотвращения распространения инфекции в Вале инициированы масштабные профилактические мероприятия. Специальные службы проводят обработку территорий для уничтожения личинок и взрослых особей тигрового комара. Цель властей — максимально сократить численность насекомых в очаге потенциальной угрозы до того, как вирус закрепится в местной фауне.

Симптомы и риски: опыт российских туристов

Лихорадка денге не выбирает гражданство. Совсем недавно, 22 июля, рязанские медики спасли женщину, которая привезла вирус из Вьетнама. После укусов насекомых на экскурсии состояние пациентки стремительно ухудшилось: температура подскочила до +40 °C, появилась невыносимая ломота в костях и мышцах. Обычные жаропонижающие в таких случаях практически бесполезны, а без квалифицированной помощи болезнь может перерасти в геморрагическую форму.

"Многие туристы путают начало денге с обычным гриппом. Однако резкая боль в суставах, которую называют 'костоломной', — это специфический маркер, требующий немедленной госпитализации", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Как защитить себя в поездке: рекомендации экспертов

Планируя отдых в странах Юго-Восточной Азии или даже Южной Европы, необходимо учитывать активность насекомых. Даже при идеальном качестве сна в отеле, один вечерний укус на террасе может закончиться в инфекционном отделении. Профилактика остается единственным надежным способом защиты, так как специфической вакцины, подходящей всем туристам, не существует.

"Помимо репеллентов, критически важно иметь расширенную страховку. Лечение тропических лихорадок в зарубежных клиниках обходится в тысячи долларов, и обычного полиса может не хватить", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Ошибка туриста Совет / Результат Использование слабых бытовых репеллентов Выбирайте средства с концентрацией ДЭТА не менее 30-50% Игнорирование москитных сеток в отелях Всегда проверяйте целостность сеток и используйте фумигаторы Лечение температуры аспирином При подозрении на денге аспирин опасен (риск кровотечений)

Ответы на популярные вопросы о лихорадке денге

Можно ли заразиться денге напрямую от другого человека?

Нет, вирус не передается воздушно-капельным путем или через прикосновения. Обязательным посредником является комар, который сначала укусил больного, а затем здорового человека.

Как быстро проявляются первые симптомы после укуса?

Инкубационный период обычно длится от 3 до 14 дней. Чаще всего болезнь заявляет о себе на 4-7 сутки резким скачком температуры.

Помогают ли обычные средства дезинфекции против вирусов в доме?

Для уничтожения вируса во внешней среде они не требуются, но использование хлоргексидина и других антисептиков помогает поддерживать общий уровень гигиены, что важно при ослабленном иммунитете.

Нужно ли соблюдать карантин после возвращения из эндемичных зон?

Официального карантина нет, но в течение двух недель стоит внимательно следить за температурой и при малейшем недомогании сообщать врачу о деталях поездки.

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