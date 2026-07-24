Мозг буквально тает на глазах: пассивный досуг у экранов запустил необратимые процессы в голове

Многочасовое сидение перед телевизором запускает процессы деградации мозга, которые невозможно компенсировать даже регулярными тренировками в спортзале. Исследование, охватившее более тысячи участников, показало, что у любителей ТВ-шоу к пенсионному возрасту буквально уменьшается объем серого вещества в критически важных зонах: лобных долях, отвечающих за интеллект, и затылочных, перерабатывающих визуальные данные. При этом решающим фактором оказалась не сама гиподинамия, а тип активности — "интеллектуальное" сидение за работой, напротив, помогает сохранить нейронные связи.

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Механизм разрушения: как ТВ влияет на нейроны

Исследование, результаты которого опубликовал Alzheimer's and Dementia: Journal of the Alzheimer's Association, подчеркивает прямую связь между пассивным досугом и ранним старением мозга. Ученые проанализировали данные 1712 американцев, за которыми наблюдали более 20 лет. Выяснилось, что у тех, кто в 50-летнем возрасте смотрел телевизор "очень часто", к 70 годам мозг выглядел значительно более истощенным, чем у их сверстников, предпочитавших другие виды отдыха.

"Пассивное поглощение видеоконтента не требует от мозга усилий, что ведет к постепенной атрофии зон, ответственных за принятие решений. Это состояние часто сопровождается повреждением белого вещества, что повышает риски снижения когнитивных функций", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

МРТ-сканирование показало: у фанатов телепередач увеличены гипертензивные очаги в белом веществе. Это признаки повреждения мелких сосудов, которые часто путают с обычным переутомлением, хотя на деле они являются предвестниками деменции и серьезных неврологических нарушений. Особенно уязвимыми оказались мужчины — их мозг реагирует на "пустое" времяпрепровождение более выраженным сокращением объема тканей.

Почему работа за компьютером полезнее отдыха на диване

Самым неожиданным выводом стало различие между "сидячими" видами деятельности. "В течение многих лет мы уделяли внимание тому, сколько люди сидят. Наши результаты показывают, что нам также следует обращать внимание на то, что они делают, когда сидят", — подчеркнул ведущий автор исследования Дэвид Райхлен из Университета Южной Калифорнии.

"Интеллектуальная нагрузка во время работы создает защитный барьер. Когда мы решаем задачи или концентрируемся на тексте, мозг активно снабжается кровью, что поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы даже при отсутствии физического движения", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Даже если человек физически неактивен, мозг работающего специалиста сохраняет большие объемы лобных долей по сравнению с теми, кто тратит то же время на просмотр сериалов. Разница сохранялась даже с учетом веса, курения и вредных привычек участников. Это доказывает, что пассивность опаснее самого факта сидения.

Телевизионные привычки в цифрах

В России ситуация с потреблением ТВ-контента постепенно меняется. Если в 2008 году телевизор ежедневно включали 72% граждан, то к 2026 году этот показатель упал до 44%. Основными потребителями остаются люди старшего поколения — среди россиян старше 60 лет около 82% черпают информацию исключительно из телеэфира. Это ставит их в группу повышенного риска когнитивного упадка.

"Чрезмерное увлечение цифровым шумом вместо живого общения или умственной активности может загнать человека в опасную психологическую ловушку, снижая способность к критике и анализу реальности", — отметила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Тип активности Влияние на структуру мозга Просмотр ТВ (пассивный) Уменьшение лобных и затылочных долей, риск атрофии Работа за ПК (активная) Сохранение объема долей за счет когнитивной стимуляции Белое вещество (ТВ) Рост очагов повреждения сосудов (гипертензивные зоны)

Ответы на популярные вопросы о влиянии ТВ на мозг

Почему телевизор вреднее, чем компьютерная работа?

Телевидение — это пассивный процесс, не требующий анализа и принятия решений. Работа же заставляет нейроны постоянно передавать сигналы, что "тренирует" мозг и защищает ткани от истончения.

Можно ли компенсировать просмотр ТВ спортом?

Исследование показало, что физическая активность важна, но она не отменяет вред от многочасового ТВ-досуга. Структурные изменения мозга у любителей ТВ происходят независимо от индекса массы тела и занятий в зале.

Какие отделы мозга страдают первыми?

В первую очередь деградируют лобные доли (планирование, самоконтроль) и затылочные доли (зрительное восприятие). Также повреждаются зоны, связанные с ранними этапами болезни Альцгеймера.

Правда ли, что мужчины в большей опасности?

Согласно данным исследования, негативные изменения в структуре мозга на фоне просмотра ТВ были более выражены именно у мужчин, что указывает на их биологическую уязвимость к пассивному образу жизни.

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