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Ваша челюсть хранит семейные тайны: выявлена истинная природа разрушения зубной эмали

Здоровье » Стоматология

Плохое состояние зубов у родителей — кариес, повышенная хрупкость или образование камня — вовсе не гарантирует аналогичных проблем у детей. Генетика действительно играет роль в стоматологическом здоровье, однако передаются не сами болезни, а морфологические особенности челюстно-лицевой системы. Как сообщил стоматолог-ортопед Артем Корякин, наследственность определяет форму, величину зубов, оттенок эмали и специфику прикуса, но не инфекционные процессы. Даже привычный завтрак разрушает эмаль гораздо эффективнее, чем "плохие гены", если не соблюдать рекомендации врачей.

Мужчина в кабинете стоматолога
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Мужчина в кабинете стоматолога

Генетические факторы и риски заболеваний

Наследственность формирует так называемую кариес-резистентность — природную способность тканей сопротивляться внешним агрессивным воздействиям. Если этот показатель низок, зубы будут подвержены разрушению быстрее, несмотря на тщательный уход. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Артема Корякина, определенные генные полиморфизмы позволяют заранее выявить пациентов, склонных к активному развитию стоматологических патологий. В таких случаях важна ранняя профилактика, чтобы природные особенности не превратились в хронический диагноз.

"Генетически обусловленная структура эмали и глубина фиссур создают лишь плацдарм для бактерий, но не делают болезнь неизбежной. Регулярная профессиональная гигиена и коррекция рациона позволяют нивелировать даже серьезную предрасположенность к разрушению зубов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru стоматолог-терапевт Елена Воронина.

К числу наследуемых признаков относятся также глубокие фиссуры — естественные бороздки на жевательной поверхности, где скапливаются остатки еды и налет. При наличии такой архитектуры зуба кариес развивается молниеносно, поэтому врачи советуют посещать клинику каждые три месяца для контроля и проведения фторирования. Кроме того, по наследству может передаться адентия — отсутствие зачатков постоянных зубов. Выявить эту патологию можно уже в 6-7 лет с помощью панорамного снимка, что позволит врачу выработать тактику по сохранению молочных зубов на максимально долгий срок.

Современные методы контроля наследственности

Тяжелые генетические аномалии могут проявляться в виде несовершенного амелогенеза, когда эмаль изначально имеет измененный цвет и критическую хрупкость. В таких ситуациях врачи рекомендуют использовать современные генетические тесты, которые оценивают скорость восстановления тканей и склонность к пародонтиту.

Помимо этого, стоит помнить о внешних факторах: темные зубы могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем, не всегда связанные с наследственностью, например, на последствия приема определенных медикаментов или системные сбои в организме.

Корякин подчеркнул: "Структура и форма зубов, цвет эмали, строение прикуса — это все может передаваться генетически. Но кариес по наследству от мамы или папы не передается. Хотя есть факторы, которые способствуют развитию некоторых болезней". Таким образом, даже при неблагоприятном семейном анамнезе, ключевым фактором остается образ жизни и качество ежедневной гигиены. Использование современных методов диагностики позволяет взять под контроль большинство врожденных рисков и сохранить улыбку здоровой.

Ответы на популярные вопросы о наследственности зубов

Передается ли кариес по наследству?

Нет, само заболевание не наследуется. Передается лишь предрасположенность: особенности строения эмали, химический состав слюны и форма зубов, которые могут способствовать быстрому развитию бактерий.

Какие черты улыбки точно зависят от генов?

Генетически предопределены размер и форма коронок, оттенок зубной эмали, сроки прорезывания, а также структура прикуса и расположение зубов в ряду.

Нужно ли делать ребенку генетический тест на кариес?

Такие тесты полезны для определения факторов риска. Они помогают врачу составить индивидуальный график профилактики и подобрать специфические средства для укрепления эмали.

Что делать, если у родителей плохие зубы?

Необходимо уделить повышенное внимание гигиене ребенка с первого зуба и посещать стоматолога не реже трех-четырех раз в год. Важна герметизация фиссур и своевременная коррекция прикуса у ортодонта.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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