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Биологические часы пошли вразнос: игнорирование давления спровоцирует фатальный износ нейронов

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Стабильно высокое артериальное давление, превышающее отметку 140/90 мм рт. ст., провоцирует преждевременное разрушение сосудистой системы головного мозга. Из-за избыточной нагрузки артерии теряют эластичность, что неизбежно ведет к дефициту кислорода в тканях. В условиях хронической гипоксии нейроны гибнут быстрее, а связи между ними разрушаются под воздействием оксидативного стресса. Если игнорировать проблему, под ударом оказывается память, логическое мышление и общая скорость интеллектуальных реакций.

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Фото: freepik.com is licensed under Public domain
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Биологический возраст мозга при гипертонии

Медицинская диагностика подтверждает, что мозг человека с неконтролируемой гипертензией по результатам МРТ может выглядеть на десять лет старше биологического возраста. Как сообщает врач по медицинской профилактике Анжела Каспарова, на которую ссылается ИА "Пенза-Пресс", наличие заболевания повышает вероятность повреждения центральной нервной системы на 30 %. Ускоренная деградация тканей часто протекает незаметно, пока когнитивные сбои не станут необратимыми.

"Головной мозг гипертоника на МРТ выглядит на 10 лет старше, чем у человека с нормальным давлением", — подчеркнула Каспарова.

Патологические изменения в сосудах усугубляются внешними факторами: дефицитом движения, избытком соли в рационе и постоянным психоэмоциональным напряжением. Часто люди списывают вялость на погоду, хотя настоящая причина кроется в гипертонии. В таких случаях лишний вес и отсутствие физической активности становятся катализаторами старения нейронов.

"Гипертония — это невидимый враг, который годами подтачивает ресурс нервной системы без явных симптомов, поэтому регулярный контроль давления в кабинете врача жизненно необходим", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Как защитить интеллект и остановить старение

Профилактика когнитивного спада требует комплексного подхода, включающего не только прием лекарств, но и радикальный пересмотр привычек. Для сохранения здорового кровотока критически важен полноценный ночной отдых, так как отказ от сна запускает деструктивные процессы в таламусе. Ежедневные аэробные нагрузки и освоение новых навыков создают когнитивный резерв, защищающий от деменции.

Своевременное прохождение ежегодных чекапов позволяет выявить скрытую угрозу до того, как пострадают мелкие сосуды мозга. Поскольку заболевание часто не проявляется болями, самостоятельный мониторинг давления становится единственным надежным инструментом. При стабильных показателях выше 140/90 обязательна медицинская консультация для подбора терапии и корректировки образа жизни.

Ответы на популярные вопросы о гипертонии и мозге

Почему гипертония опасна именно для мозга?

Высокое давление повреждает мелкие артерии, питающие мозг, что вызывает микроизлияния и хроническое голодание нейронов, приводя к их гибели.

Можно ли восстановить память, если снизить давление?

Контроль давления останавливает дальнейшее разрушение сосудов, что стабилизирует состояние и может частично улучшить концентрацию внимания.

Влияет ли лишний вес на риск повреждения мозга?

Да, избыточная масса тела часто сопряжена с метаболическими нарушениями, которые усиливают воспаление и ускоряют сосудистое старение.

Помогут ли тренировки мозга при высоком давлении?

Интеллектуальная активность полезна, но она не заменяет необходимость лечения гипертонии, так как физическое повреждение сосудов невозможно устранить только упражнениями.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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