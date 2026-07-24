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В отделениях экстренной помощи заметили странное: женский подход оказался жёстче

Здоровье

Врачи-женщины в отделениях экстренной помощи работают иначе, чем их коллеги-мужчины. Масштабное исследование данных 1,5 млн пациентов показало: женщины-медики чаще назначают инструментальную диагностику и на 3-5% чаще направляют пациентов в стационар. Результаты анализа опровергли домыслы об избыточной госпитализации — время пребывания больных в клиниках оказалось идентичным у обоих полов.

Врач за работой
Фото: commons.wikimedia.org by CardioElena, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Врач за работой

Доказательная медицина против стереотипов

Анализ, проведенный специалистами Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, не подтвердил тезис о неоправданной гипердиагностике. Оказалось, что интенсивный подход женщин-врачей чаще способствует выявлению реальных патологий. Статистика прямо указывает на клиническую оправданность таких действий — это не "перестраховка", а более тщательный поиск причин давящей боли или скрытых недомоганий.

"Женщины-врачи в системной практике тяготеют к строгому соблюдению клинических рекомендаций. Отказ от интуитивных решений в пользу объективных данных снижает вероятность врачебной ошибки при первичной сортировке пациентов", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Эффективность госпитализации

Ученые использовали длительность пребывания в больнице как маркер избыточности госпитального процесса. Если бы госпитализации были необоснованными, пациенты выписывались бы быстрее. Однако данные показывают равенство сроков лечения независимо от пола лечащего врача. Это подчеркивает качество отбора пациентов на этапе первичной диагностики.

Параметр Результат анализа
Частота доп. исследований Выше у женщин-врачей
Срок госпитализации Одинаковый для обоих полов

"Разница в подходах часто обусловлена разной степенью настороженности в отношении неврологических или сосудистых катастроф. Важно, что этот подход не ведет к росту "пустых" койко-мест", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Перспективы анализа рисков

Исследователи признают: интенсивная терапия в приемном покое не демонстрирует значимого снижения смертности. Это ставит новые задачи перед наукой. Коллектив планирует выяснить, как именно тактика врача влияет на долгосрочное качество жизни и частоту невыявленных инфекционных процессов. Склонность к риску остается ключевым объектом психофизиологических наблюдений.

"Мы должны оценивать не только скорость работы, но и то, как ранняя диагностика меняет маршрутизацию больного. Объективные показатели здоровья всегда важнее гендерных клише", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Почему врачи назначают разные исследования?

Выбор методов диагностики зависит от профессионального протокола, клинической настороженности и текущих клинических рекомендаций по конкретной нозологии.

Является ли частая госпитализация признаком некомпетентности?

Нет. Статистика показывает, что избыточная госпитализация — это миф. Пациенты, направленные в стационар, требуют лечения в идентичных объемах.

Влияет ли пол врача на исход болезни?

Данные указывают на отсутствие прямой корреляции с показателями смертности, но подтверждают вариативность клинических решений.

Нужно ли пациенту выбирать врача по полу?

Профессионализм и следование доказательным протоколам гораздо важнее любых гендерных факторов. Ориентируйтесь на квалификацию.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-кардиолог Валерий Климов, врач общей практики Елена Морозова

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Никакой искусственный интеллект не заменит визит к живому врачу. Не занимайтесь самолечением.

Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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