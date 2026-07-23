В США дорого платят за игры со временем: весенний перевод часов наносит удар по сетчатке

Перевод стрелок часов — весенняя традиция, которая в США до сих пор ломает биоритмы миллионов пациентов. Исследователи медицинского центра Northwestern Medicine изучили данные 12 миллионов человек. Вердикт: искусственное вмешательство в световой день напрямую коррелирует с ростом тяжелых патологий глаз. Риск развития диабетической ретинопатии, макулярной дегенерации и окклюзий вен сетчатки после "прыжка во времени" подпрыгивает на 34%.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Офтальмолог

Сбой циркадных ритмов и зрение

Ученые подчеркивают: доказана статистическая связь, а не прямая причинно-следственная деструкция. Организм не успевает адаптироваться к насильственному сдвигу графика. Нарушение качества глубокого сна лишает нервную систему времени для восстановления. В результате хронического дефицита покоя запускаются воспалительные процессы, скачет артериальное давление и уровень глюкозы в крови.

"Сетчатка глаза крайне чувствительна к любым сосудистым скачкам. Если давление систематически держится в зоне риска, мелкие капилляры глаза первыми отвечают микроповреждениями и дегенеративными изменениями", — пояснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Факты против мифов о переходе времени

Система перевода часов — атавизм начала XX века, рожденный в условиях тотальной нехватки топлива в Европе. В США до сих пор держатся за эту практику, несмотря на протесты профильных ассоциаций сомнологии. Американская академия медицины сна требует полной отмены переводов стрелок из-за очевидного вреда для общественного здоровья.

Период наблюдения Динамика патологий глаз Первый месяц весны Рост до 34% Осенний возврат времени Отсутствие значимой связи

Почему сетчатка уязвима

Сетчатка является продолжением мозга. Любые метаболические сбои, вызванные депривацией сна, отражаются на ней мгновенно. Когда биологические часы сбиты, организм переходит в режим перманентного стресса. Это повышает кортизол, который в сочетании с гипергликемией разрушает тонкие нейроваскулярные структуры.

"Пациенты часто недооценивают связь между качеством отдыха и здоровьем глаз. Регулярные сбои в графике — это постоянная нагрузка на сосудистое русло сетчатки", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Россия в 2014 году прекратила эксперименты с сезонным переводом времени, закрепив постоянное "зимнее" время. Это решение избавило население от необходимости ежегодной адаптации психических и физических процессов к новому распорядку дня.

Ответы на популярные вопросы о биоритмах

Как минимизировать вред для зрения при смене графика жизни?

Соблюдайте гигиену сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, исключите синий свет экранов за час до отдыха.

Почему осенью перенос времени безопасен?

Ученые связывают это с тем, что "лишний" час сна осенью воспринимается организмом как отдых, а не как угроза биологическому ритму.

Могут ли БАДы спасти от последствий дефицита сна?

Надежда на аптечные добавки без коррекции режима — прямой путь к потере собственной способности к качественному засыпанию.

Насколько часто стоит проверять зрение при хроническом стрессе?

Профилактический осмотр у офтальмолога с осмотром глазного дна показан минимум раз в год, особенно при наличии факторов риска гипертонии или диабета.

"Постоянные стрессы и игнорирование сигналов тела о переутомлении — фундамент для развития психосоматических расстройств, имитирующих опасные патологии", — предупредила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

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