Перевод стрелок часов — весенняя традиция, которая в США до сих пор ломает биоритмы миллионов пациентов. Исследователи медицинского центра Northwestern Medicine изучили данные 12 миллионов человек. Вердикт: искусственное вмешательство в световой день напрямую коррелирует с ростом тяжелых патологий глаз. Риск развития диабетической ретинопатии, макулярной дегенерации и окклюзий вен сетчатки после "прыжка во времени" подпрыгивает на 34%.
Ученые подчеркивают: доказана статистическая связь, а не прямая причинно-следственная деструкция. Организм не успевает адаптироваться к насильственному сдвигу графика. Нарушение качества глубокого сна лишает нервную систему времени для восстановления. В результате хронического дефицита покоя запускаются воспалительные процессы, скачет артериальное давление и уровень глюкозы в крови.
"Сетчатка глаза крайне чувствительна к любым сосудистым скачкам. Если давление систематически держится в зоне риска, мелкие капилляры глаза первыми отвечают микроповреждениями и дегенеративными изменениями", — пояснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
Система перевода часов — атавизм начала XX века, рожденный в условиях тотальной нехватки топлива в Европе. В США до сих пор держатся за эту практику, несмотря на протесты профильных ассоциаций сомнологии. Американская академия медицины сна требует полной отмены переводов стрелок из-за очевидного вреда для общественного здоровья.
|Период наблюдения
|Динамика патологий глаз
|Первый месяц весны
|Рост до 34%
|Осенний возврат времени
|Отсутствие значимой связи
Сетчатка является продолжением мозга. Любые метаболические сбои, вызванные депривацией сна, отражаются на ней мгновенно. Когда биологические часы сбиты, организм переходит в режим перманентного стресса. Это повышает кортизол, который в сочетании с гипергликемией разрушает тонкие нейроваскулярные структуры.
"Пациенты часто недооценивают связь между качеством отдыха и здоровьем глаз. Регулярные сбои в графике — это постоянная нагрузка на сосудистое русло сетчатки", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Россия в 2014 году прекратила эксперименты с сезонным переводом времени, закрепив постоянное "зимнее" время. Это решение избавило население от необходимости ежегодной адаптации психических и физических процессов к новому распорядку дня.
Соблюдайте гигиену сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, исключите синий свет экранов за час до отдыха.
Ученые связывают это с тем, что "лишний" час сна осенью воспринимается организмом как отдых, а не как угроза биологическому ритму.
Надежда на аптечные добавки без коррекции режима — прямой путь к потере собственной способности к качественному засыпанию.
Профилактический осмотр у офтальмолога с осмотром глазного дна показан минимум раз в год, особенно при наличии факторов риска гипертонии или диабета.
"Постоянные стрессы и игнорирование сигналов тела о переутомлении — фундамент для развития психосоматических расстройств, имитирующих опасные патологии", — предупредила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.
Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-терапевт Анна Кузнецова, психолог Надежда Осипова.
Прошлогодние запасы способны стать основой изысканного лакомства, если знать скрытый от глаз метод фиксации начинки внутри хрупкого песочного изделия.