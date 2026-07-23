Невыносимая давящая боль в грудном отделе: как мозг имитирует смертельную опасность

Первый эпизод панической атаки практически всегда сопровождается глубокой убежденностью человека в критическом сбое работы сердца. Типичные симптомы — резкое ускорение пульса, нехватка воздуха и давящее ощущение в груди — вынуждают пациентов немедленно обращаться к кардиологам. Однако после проведения ЭКГ и УЗИ выясняется, что орган находится в идеальном состоянии, а истинная причина недомогания скрыта в специфической реакции нервной системы на стресс.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паника

Механизмы ложной тревоги: почему мозг имитирует инфаркт

Причиной путаницы становится активация древних инстинктов самосохранения в моменты, когда реальная физическая угроза отсутствует. Психиатр-нарколог Мария Касперович пояснила, что в такие моменты организм выбрасывает ударную дозу гормонов, провоцируя подъем давления и поверхностное дыхание. Многие ошибочно списывают эти проявления на воображение, хотя физическая боль абсолютно реальна. На этом фоне самый страшный миф о психиатрах постепенно уходит в прошлое: люди начинают осознавать, что психосоматические боли требуют профессиональной коррекции, а не простого "успокоения".

"Длительное игнорирование таких симптомов или попытки самолечения могут привести к формированию стойкого избегающего поведения, когда человек начинает бояться самих приступов больше, чем их причин", — предупредил в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Как сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Касперович, пациенты часто попадают в ловушку гиперконтроля: чем пристальнее они следят за ритмом сердца, тем выше становится уровень тревоги, что лишь утяжеляет приступ. Со временем это здоровье сердечно-сосудистой системы в восприятии человека становится главной темой жизни, заставляя его отказываться от поездок в метро или посещения людных мест.

Диагностика и выход из порочного круга тревоги

Несмотря на психогенную природу паники, врачи не рекомендуют ставить диагноз самостоятельно. Если дискомфорт в грудной клетке возник впервые, необходимо исключить органические патологии с помощью стандартных обследований. Касперович подчеркивает, что отсутствие кардиологических проблем не означает, что жалобы выдуманы — это лишь указывает на необходимость смены лечащего специалиста. Опытный психиатр помогает пациенту разорвать связь между физическим ощущением и страхом смерти, возвращая контроль над повседневной активностью.

Эффективная терапия позволяет остановить процесс перестройки жизни вокруг страха повторения приступа. Важно помнить, что своевременно выявленное тревожное расстройство лечится гораздо успешнее, чем запущенные формы психосоматики, годами ограничивающие свободу передвижения и работы. Когда анализы крови и сердечные тесты в норме, терапия должна быть направлена на стабилизацию биохимии мозга и обучение техникам саморегуляции.

Ответы на популярные вопросы о панических атаках

Может ли паническая атака привести к остановке сердца?

Нет, паническая атака не несет прямой угрозы жизни. Несмотря на мучительные ощущения и высокий пульс, сердце здорового человека способно выдерживать такие нагрузки без фатальных последствий.

Как быстро отличить панику от реального сердечного приступа?

При панической атаке симптомы достигают пика через 10 минут и постепенно стихают, а боль часто носит колющий характер. Сердечный приступ обычно характеризуется давящей, жгучей болью, которая может отдавать в левую руку, челюсть или лопатку.

Почему после приступа возникает сильная слабость?

Это результат мощного энергетического истощения организма. Резкий выброс адреналина и последующая "разрядка" нервной системы заставляют человека чувствовать себя разбитым и сонливым.

Поможет ли обычный пустырник или валериана при острых атаках?

Растительные седативные средства обладают накопительным эффектом и слишком слабы для купирования острого приступа. В таких случаях требуются специальные препараты, назначенные психиатром, и когнитивно-поведенческая терапия.

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