Сон в баночке стал новым трендом: почему миллионы россиян ищут спасение в мелатонине

Россияне массово переходят на "синтетический сон": за 2025 год продажи мелатонина в аптеках страны взлетели до 4,7 млрд рублей. По данным аналитиков, жители реализовали более 8 млн упаковок гормонального препарата, пытаясь справиться с бессонницей. Однако бесконтрольное увлечение "таблетированным отдыхом" грозит не только психологической зависимостью, но и маскировкой тяжелых органических патологий и депрессивных расстройств, которые требуют серьезного лечения, а не биодобавок.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

Рекордные продажи: где в России спят хуже всего

Спрос на препараты для коррекции циркадных ритмов распределился по стране неравномерно. Лидером по потреблению мелатонина стал Санкт-Петербург: здесь на каждые 10 тысяч жителей приходится более 472 реализованных упаковок. Высокие показатели также зафиксированы в северных и отдаленных регионах — Магаданской и Мурманской областях. Вероятно, это связано с климатическими особенностями и спецификой светового дня, которые провоцируют риски развития нарушений в работе нервной системы.

"Мелатонин — это не просто безобидная добавка, а гормон. Его бесконтрольный прием без учета индивидуального липидного профиля и общего состояния организма может привести к метаболическому хаосу. Люди часто путают обычную усталость с серьезным дефицитом ресурсов", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ловушка мелатонина: почему сон становится зависимостью

Сомнолог Надежда Бурко акцентирует внимание на том, что безопасный период приема препарата ограничен всего одним месяцем. Превышение этой нормы чревато развитием стойкой психологической зависимости, когда человек попросту перестает верить в способность своего организма заснуть самостоятельно. Кроме того, побочные эффекты в виде хронических головных болей и выраженной дневной сонливости могут существенно снизить качество жизни и работоспособность. Источник издание Baza.

"Длительное использование внешнего мелатонина подавляет выработку собственного гормона. Вместо решения проблемы мы получаем подавленное состояние, которое легко спутать с начинающимся психозом или тяжелой апатией. Важно вовремя заметить этот переход", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-психиатр Мария Литвинова.

Культура седатации вместо гигиены сна

Медики констатируют пугающий тренд: в России сформировалась мода на самоназначение успокоительных и снотворных средств. Вместо того чтобы наладить режим или разобраться, не скрывается ли за бессонницей онемение конечностей или скрытая гипертония, пациенты идут в аптеку за "быстрым решением". Специалисты призывают не игнорировать сигналы организма, так как нарушения сна часто являются лишь вершиной айсберга более глубоких соматических или психических проблем.

Миф о мелатонине Медицинский факт Это абсолютно безопасная биодобавка Это гормональный препарат с лимитом приема до 30 дней Помогает при любой бессоннице Бессилен, если причина в депрессии или тревоге Не вызывает привыкания Формирует психологическую тягу и "синдром ожидания" Улучшает бодрость на следующий день Часто провоцирует дневную слабость и разбитость

"Многие покупают препараты, даже не задумываясь о проверке их подлинности или совместимости с другими лекарствами. Сейчас в аптечном сегменте усиливается контроль за БАД, но ответственность за свое здоровье все равно лежит на покупателе. Нельзя пить гормоны просто 'для профилактики'", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о мелатонине

Можно ли принимать мелатонин постоянно?

Нет, специалисты рекомендуют ограничить курс 2-4 неделями. Постоянный прием может нарушить естественные механизмы регуляции сна и спровоцировать побочные эффекты.

Почему препарат так популярен в северных регионах?

Из-за нарушения естественного светового цикла (полярные ночи и дни), что мешает организму вовремя синтезировать собственный гормон сна.

Какие симптомы говорят о побочном действии мелатонина?

К наиболее распространенным относятся утренние головные боли, кошмары, заторможенность в течение дня и эмоциональная лабильность.

Когда стоит обратиться к врачу вместо покупки таблеток?

Если бессонница длится более двух недель, сопровождается чувством беспричинной тревоги, паническими атаками или физическим дискомфортом в теле.

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