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Горькая правда о фертильности: почему здоровый образ жизни бессилен перед биологией

Здоровье

Биологические часы — не просто метафора, а объективный ограничитель фертильности. Женщинам, планирующим материнство после 30-35 лет, необходимо понимать состояние своего овариального резерва. Речь идет о запасе яйцеклеток в яичниках, который, в отличие от мужских половых клеток, не восполняется в течение жизни, а только расходуется.

Здоровый образ жизни
Фото: unsplash.com by Look Studio is licensed under Free to use under the Unsplash License
Здоровый образ жизни

Репродуктивный потенциал включает два критических параметра: количество и генетическое здоровье яйцеклеток. С возрастом оба показателя неизбежно снижаются, что напрямую влияет не только на вероятность зачатия, но и на риск прерывания беременности или развитие патологий у плода.

Как проверяют репродуктивный резерв

Для оценки шансов на успешное зачатие современная медицина использует комплексный подход. Это не требует длительной госпитализации, но дает врачу четкую картину состояния яичников.

Основными инструментами диагностики являются:

  • Анализ на антимюллеров гормон (АМГ). Этот маркер позволяет оценить количество фолликулов, готовых к созреванию. Низкий уровень АМГ указывает на истощение запаса.
  • УЗИ органов малого таза. В начале цикла врач подсчитывает количество антральных фолликулов — это "видимый" резерв на текущий момент.
  • Определение уровня ФСГ (фолликулостимулирующего гормона). Стабильно высокие показатели могут свидетельствовать о начале угасания функции яичников.

"Репродуктивный резерв определяет не только способность к зачатию, но и то, как будет протекать беременность. Важно понимать, что после 35 лет качество генетического материала в клетках меняется, поэтому ранняя диагностика — это вопрос безопасности и матери, и ребенка", — объяснила врач акушер-гинеколог Ольга Нестерова.

Когда стоит обратиться к врачу

Клинические рекомендации указывают на возраст 35 лет как на важный рубеж. После этой отметки скорость потери яйцеклеток увеличивается, а риск накопления хромосомных аномалий в них растет. Если беременность откладывается на более поздний срок по карьерным или личным причинам, врачи советуют провести "инвентаризацию" ресурсов заранее.

Параметр Значение для планирования
Ранняя проверка (до 30 лет) Позволяет выявить преждевременное истощение яичников и рассмотреть заморозку клеток.
Контроль после 35 лет Необходим для оценки шансов на естественное зачатие без помощи репродуктивных технологий.

Граница самопомощи и медицины

Многие женщины ошибочно полагают, что здоровый образ жизни и отсутствие вредных привычек могут остановить биологическое старение яичников. Несмотря на то, что общее здоровье важно для вынашивания, первичный запас яйцеклеток определен генетически. Единственный способ достоверно узнать свои перспективы — лабораторная и инструментальная диагностика.

Своевременное обследование позволяет врачу предложить альтернативные варианты, если резерв окажется низким: например, криоконсервацию (заморозку) собственных яйцеклеток, пока они сохраняют высокое качество, или более активную тактику планирования семьи.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач акушер-гинеколог Ольга Нестерова
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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