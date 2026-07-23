«Опасный перекос»: в богатых странах сильно завышено потребление мощных антибиотиков, в бедных - не хватает препаратов

Глобальный перекос: почему богатые страны перепивают антибиотики, а бедные — погибают без них

Международная группа исследователей проанализировала потребление антибиотиков в 186 странах и территориях, сопоставив реальные закупки лекарств с объективной медицинской потребностью. Выяснилось, что мир столкнулся с опасным парадоксом: в развитых государствах врачи и пациенты злоупотребляют мощными препаратами, провоцируя появление супербактерий, в то время как в беднейших регионах люди умирают от излечимых инфекций из-за отсутствия доступа к базовой терапии.

Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Препараты для снижения веса

Группы контроля: от амоксициллина до резервного списка

Для оценки ситуации ученые использовали классификацию ВОЗ (AWaRe), которая делит антибактериальные средства на три категории. Группа Access — это препараты первой линии (например, амоксициллин), эффективные против большинства обычных инфекций. Группа Watch включает сильные средства, которые нужно использовать осторожно, так как к ним быстро развивается устойчивость. Группа Reserve — это "оружие последнего шанса" для лечения тяжелейших инфекций, когда ничего другое не помогает.

Анализ показал, что глобальная потребность человечества составляет около 43 млрд суточных доз в год. При этом 77% этого объема должны составлять именно препараты группы Access. Это подтверждает целесообразность стратегии ООН, требующей, чтобы доля "базовых" антибиотиков в структуре потребления каждой страны была не ниже 70%.

"Проблема не только в объеме потребления, но и в его структуре. Когда препараты группы Watch назначаются там, где достаточно обычного пенициллина, мы сами ускоряем эволюцию бактерий. К моменту, когда пациенту действительно понадобится сильное средство, оно может просто не сработать", — объяснил клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Где лекарств слишком много, а где — критически мало

Сравнение расчетных моделей с фактическими данными 67 стран выявило тревожную статистику. В 72% случаев государства превышают нормы потребления антибиотиков. Самый высокий уровень избыточного использования зафиксирован в странах с высокими доходами — там нормативы превышены в 87% случаев. Практически повсеместно (в 99% исследованных стран) наблюдается необоснованно частое применение мощных препаратов группы Watch.

На другом полюсе находятся страны с низким и средним уровнем доходов. Там зафиксирован острый дефицит:

42% стран используют меньше базовых антибиотиков (Access), чем требуется для спасения жизней;

54% стран не имеют достаточного количества препаратов "резерва" (Reserve) для борьбы с осложненными инфекциями.

При этом именно на бедные регионы приходится 80% мирового спроса на сильные антибиотики из-за высокой инфекционной нагрузки. Отсутствие доступа к ним превращает обычное воспаление в смертельный приговор.

Категория страны Основная проблема Последствия Высокий доход Злоупотребление группой Watch Рост устойчивости бактерий Низкий доход Дефицит групп Access и Reserve Высокая смертность от излечимых болезней

Прогноз на 2050 год: цена антибиотикорезистентности

Данные других исследований подтверждают: устойчивость бактерий к антибиотикам Watch и Reserve неуклонно растет. Прогнозы ученых неутешительны: если врачебная тактика и система распределения лекарств не изменятся, к 2050 году ежегодная смертность от резистентных инфекций достигнет 1,91 млн человек. Всего за четверть века супербактерии могут унести более 39 млн жизней.

Для предотвращения катастрофы необходим двойной удар по проблеме: жесткое ограничение необоснованных назначений в богатых странах и радикальное расширение доступа к медикаментам в развивающихся регионах. Только сбалансированное потребление позволит сохранить эффективность антибиотиков для будущих поколений.

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Экспертная проверка: клинический фармаколог клинический фармаколог Алексей Рябцев