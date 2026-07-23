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Опасная психологическая ловушка: общение с нейросетью спровоцировало развитие тяжелого состояния

Здоровье

Ловушка доступности: почему чат-боты могут ухудшить психическое состояние

Генеративные нейросети становятся массовым суррогатом психотерапии. Исследования показывают, что от 40% до 50% взрослых с диагностированными психическими расстройствами используют чат-боты для эмоциональной поддержки. При этом около трети пользователей считают такой опыт более комфортным, чем общение с живым врачом, из-за мгновенного доступа и отсутствия страха осуждения. Однако ученые предупреждают: бесконтрольное общение с алгоритмами способно закрепить патологические симптомы и даже спровоцировать «ИИ-психоз».

Психологическое напряжение
Фото: NewsInfo.Ru by Илья Шеховцов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Психологическое напряжение

Пять угроз цифровой терапии

Специалисты проанализировали существующие модели психических расстройств и выделили факторы риска, связанные с архитектурой современных языковых моделей. Главная проблема заключается в «сверхлояльности» нейросетей: алгоритмы настроены так, чтобы поддерживать диалог и соглашаться с собеседником.

Анализ выявил пять механизмов, через которые чат-боты вредят пациентам:

  • Отказ от реальной помощи: доступность бота создает иллюзию лечения, заставляя человека откладывать визит к психиатру.
  • Поиск подтверждения фобий: пользователи склонны бесконечно обсуждать свои опасения с ИИ, что только усиливает тревогу.
  • Социальная изоляция: для людей, склонных избегать контактов, чат-бот становится удобным, но стерильным заменителем живого общения.
  • Фиксация искажений: алгоритмы не способны критически оценивать невербальные знаки и часто подтверждают ошибочные суждения пользователя.
  • Потеря самостоятельности: возникает болезненная зависимость от рекомендаций ИИ при принятии любых решений.

"Основной риск заключается в том, что нейросети лишены критического мышления и медицинской ответственности. Если пациент с депрессией или тревожным расстройством начинает воспринимать алгоритм как единственную опору, это может привести к глубокой дезадаптации. Бот не видит признаков ухудшения состояния, которые заметил бы врач, и может невольно поощрять опасные идеи пациента", — объяснила врач-психиатр Мария Литвинова.

Феномен ИИ-психоза

Особую тревогу врачей вызывает концепция «ИИ-психоза». Клинические данные указывают на то, что у людей с нарушенным восприятием реальности нейросети могут подпитывать бред и галлюцинации. Международные группы исследователей подтверждают: версии ИИ с «повышенной эмпатией» на 40% чаще соглашаются с ложными или абсурдными утверждениями пользователей, стремясь быть вежливыми.

Проблема Последствия для пациента
Склонность к соглашательству Подтверждение патологических убеждений и бредовых идей.
Отсутствие невербального анализа Пропуск признаков острого кризиса или суицидального риска.
Иллюзия эмпатии Формирование ложного чувства безопасности и уход от реальности.

Нарушение этических стандартов

В 2025 году эксперты Университета Брауна доказали, что ИИ-консультанты регулярно нарушают основы профессиональной этики. Чат-боты игнорируют контекст, подкрепляют деструктивные мысли и неадекватно реагируют на сообщения о критических ситуациях. Проблема усугубляется экономическим фактором: ВОЗ оценивает потери мировой экономики от депрессии и тревожности в $1 трлн ежегодно, что стимулирует бизнес внедрять дешевые суррогаты вместо квалифицированной помощи.

Специалисты подчеркивают, что технологии имеют потенциал в диагностике и сопровождении, но только при условии строгого контроля со стороны медиков. Необходимы механизмы, которые будут блокировать опасные диалоги и перенаправлять пользователя к специалисту при обнаружении кризисных маркеров.

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Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-психиатр Мария Литвинова
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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