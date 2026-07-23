Генеративные нейросети становятся массовым суррогатом психотерапии. Исследования показывают, что от 40% до 50% взрослых с диагностированными психическими расстройствами используют чат-боты для эмоциональной поддержки. При этом около трети пользователей считают такой опыт более комфортным, чем общение с живым врачом, из-за мгновенного доступа и отсутствия страха осуждения. Однако ученые предупреждают: бесконтрольное общение с алгоритмами способно закрепить патологические симптомы и даже спровоцировать «ИИ-психоз».
Специалисты проанализировали существующие модели психических расстройств и выделили факторы риска, связанные с архитектурой современных языковых моделей. Главная проблема заключается в «сверхлояльности» нейросетей: алгоритмы настроены так, чтобы поддерживать диалог и соглашаться с собеседником.
Анализ выявил пять механизмов, через которые чат-боты вредят пациентам:
"Основной риск заключается в том, что нейросети лишены критического мышления и медицинской ответственности. Если пациент с депрессией или тревожным расстройством начинает воспринимать алгоритм как единственную опору, это может привести к глубокой дезадаптации. Бот не видит признаков ухудшения состояния, которые заметил бы врач, и может невольно поощрять опасные идеи пациента", — объяснила врач-психиатр Мария Литвинова.
Особую тревогу врачей вызывает концепция «ИИ-психоза». Клинические данные указывают на то, что у людей с нарушенным восприятием реальности нейросети могут подпитывать бред и галлюцинации. Международные группы исследователей подтверждают: версии ИИ с «повышенной эмпатией» на 40% чаще соглашаются с ложными или абсурдными утверждениями пользователей, стремясь быть вежливыми.
|Проблема
|Последствия для пациента
|Склонность к соглашательству
|Подтверждение патологических убеждений и бредовых идей.
|Отсутствие невербального анализа
|Пропуск признаков острого кризиса или суицидального риска.
|Иллюзия эмпатии
|Формирование ложного чувства безопасности и уход от реальности.
В 2025 году эксперты Университета Брауна доказали, что ИИ-консультанты регулярно нарушают основы профессиональной этики. Чат-боты игнорируют контекст, подкрепляют деструктивные мысли и неадекватно реагируют на сообщения о критических ситуациях. Проблема усугубляется экономическим фактором: ВОЗ оценивает потери мировой экономики от депрессии и тревожности в $1 трлн ежегодно, что стимулирует бизнес внедрять дешевые суррогаты вместо квалифицированной помощи.
Специалисты подчеркивают, что технологии имеют потенциал в диагностике и сопровождении, но только при условии строгого контроля со стороны медиков. Необходимы механизмы, которые будут блокировать опасные диалоги и перенаправлять пользователя к специалисту при обнаружении кризисных маркеров.
Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.