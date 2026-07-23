Врачи назвали скрытые причины развития сердечно-сосудистых катастроф у стройных людей

Стройность не гарантирует безопасность: скрытые причины сердечных катастроф

Отсутствие лишних килограммов традиционно считается признаком здоровья, однако кардиологи предупреждают: нормальный индекс массы тела (ИМТ) не является страховкой от инфаркта. Статистика показывает, что сердечно-сосудистые катастрофы регулярно происходят у людей с астеническим телосложением, которые игнорируют другие факторы риска.

Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в сердце

Скрытые факторы риска при нормальном весе

Визуальная стройность может маскировать серьезные нарушения в работе организма. В медицине существует термин «метаболически нездоровый человек с нормальным весом». У таких людей при внешнем благополучии наблюдается избыток висцерального жира, который окружает внутренние органы и провоцирует воспалительные процессы в сосудах.

Ключевую роль в развитии инфаркта у стройных людей играют:

Генетическая предрасположенность к нарушениям липидного обмена.

Скрытая артериальная гипертензия.

Хронический стресс, вызывающий спазм коронарных артерий.

Гиподинамия — отсутствие физической нагрузки ослабляет миокард даже при малом весе.

Курение, которое повреждает внутреннюю выстилку сосудов (эндотелий) независимо от объемов тела.

"Отсутствие ожирения часто создает ложное чувство безопасности, из-за которого люди годами не проверяют уровень холестерина и давление. Однако атеросклеротические бляшки могут успешно расти и в сосудах худощавого человека, если у него есть наследственная предрасположенность или вредные привычки", — объяснил врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.

Что необходимо контролировать кроме веса

Для оценки реального состояния сердца недостаточно просто встать на весы. Врачи выделяют несколько критических показателей, которые необходимо отслеживать регулярно, особенно после 35–40 лет.

Параметр Почему это важно Липидный профиль Выявляет «плохой» холестерин (ЛПНП), который формирует бляшки. Артериальное давление Гипертония часто протекает бессимптомно («тихий убийца»). Уровень глюкозы Диабет 2 типа возможен и у людей без лишнего веса, он резко повышает риск инфаркта.

Даже при идеальном телосложении рацион, богатый трансжирами и простыми сахарами, ведет к повреждению сосудистой стенки. Физическая активность необходима не для коррекции веса, а для тренировки сердечной мышцы и поддержания эластичности артерий.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов