Врачи назвали скрытые причины развития сердечно-сосудистых катастроф у стройных людей

Отсутствие лишних килограммов традиционно считается признаком здоровья, однако кардиологи предупреждают: нормальный индекс массы тела (ИМТ) не является страховкой от инфаркта. Статистика показывает, что сердечно-сосудистые катастрофы регулярно происходят у людей с астеническим телосложением, которые игнорируют другие факторы риска.
Визуальная стройность может маскировать серьезные нарушения в работе организма. В медицине существует термин «метаболически нездоровый человек с нормальным весом». У таких людей при внешнем благополучии наблюдается избыток висцерального жира, который окружает внутренние органы и провоцирует воспалительные процессы в сосудах.
Ключевую роль в развитии инфаркта у стройных людей играют:
"Отсутствие ожирения часто создает ложное чувство безопасности, из-за которого люди годами не проверяют уровень холестерина и давление. Однако атеросклеротические бляшки могут успешно расти и в сосудах худощавого человека, если у него есть наследственная предрасположенность или вредные привычки", — объяснил врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.
Для оценки реального состояния сердца недостаточно просто встать на весы. Врачи выделяют несколько критических показателей, которые необходимо отслеживать регулярно, особенно после 35–40 лет.
|Параметр
|Почему это важно
|Липидный профиль
|Выявляет «плохой» холестерин (ЛПНП), который формирует бляшки.
|Артериальное давление
|Гипертония часто протекает бессимптомно («тихий убийца»).
|Уровень глюкозы
|Диабет 2 типа возможен и у людей без лишнего веса, он резко повышает риск инфаркта.
Даже при идеальном телосложении рацион, богатый трансжирами и простыми сахарами, ведет к повреждению сосудистой стенки. Физическая активность необходима не для коррекции веса, а для тренировки сердечной мышцы и поддержания эластичности артерий.
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