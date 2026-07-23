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Анатомия оказалась сложнее: открытие новой сети сосудов заставило пересмотреть борьбу со слепотой

Здоровье

Специалисты из Университета Британской Колумбии и Университета Торонто обнаружили в задней части глаза неизвестный ранее путь оттока жидкости и продуктов обмена. Эта сеть, получившая название POLO (posterior ocular lymphatic outflow), соединяет глаз с общей лимфатической системой организма. Результат позволяет пересмотреть механизмы очистки тканей глаза, однако работа пока не подтверждает идентичность этого процесса у людей.

Макросъемка человеческого глаза с серо-голубой радужкой
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Макросъемка человеческого глаза с серо-голубой радужкой

Исследователи изучали анатомию глаза мышей, используя МРТ, микроскопию и ближнюю инфракрасную флуоресценцию. Ученые вводили в узкое пространство за глазом флуоресцентные маркеры и отслеживали их перемещение в реальном времени. Анализ показал, что жидкость через мелкие лимфатические сосуды в хориоидее (сосудистой оболочке под сетчаткой) попадает в орбитальные ткани и за несколько минут достигает ближайших лимфоузлов.

Находка опровергает теорию столетней давности о том, что глаз лишен лимфатической системы. Сетчатка обладает высокой метаболической активностью и постоянно производит побочные продукты, которые должны удаляться из тканей. Обнаруженный путь POLO может служить основным механизмом вывода белков и воспалительных материалов.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что лимфатическая система в большинстве органов отвечает за регуляцию объема жидкости и поддержку иммунитета. Наличие аналогичного механизма в глазу означает, что орган не является изолированной системой, а интегрирован в общий дренаж организма.

Результат имеет значение для изучения причин слепоты. При таких заболеваниях, как глаукома или возрастная макулярная дегенерация, за сетчаткой скапливается избыточная жидкость и метаболический мусор. Выявление пути POLO дает возможность в будущем создавать лекарства, которые будут стимулировать этот естественный дренаж для снижения давления или снятия воспаления.

На текущем этапе работа ограничивается данными на моделях грызунов. Авторам предстоит выяснить, работает ли путь POLO аналогичным образом в человеческом глазу и можно ли безопасно воздействовать на него фармакологически для лечения патологий зрения. Результаты исследования опубликованы в журнале Translational Vision Science & Technology.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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