Хотели поднять настроение покупками? Вот почему после заказа приходит только чувство пустоты

аШопинг-терапия — скорее маркетинговый миф. Когда настроение падает, мозг ищет быстрый источник вознаграждения, подталкивая к импульсивным покупкам. Но радость быстро проходит, оставляя чувство вины и пустой кошелек. Поведенческая активация работает эффективнее — без лишних трат.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка держится за голову

Дофаминовая ловушка: почему покупки не лечат

Импульсивные траты — это попытка психики закрыть когнитивные искажения мгновенным удовольствием. В момент нажатия кнопки "Оплатить" происходит выброс нейромедиаторов, но этот процесс не имеет ничего общего с долгосрочным восстановлением ресурсов. Если хронический стресс крадет сон и силы, новая вещь станет лишь очередным раздражителем в захламленном пространстве. Врачи рекомендуют заранее составить список активностей, которые вызывают отклик у конкретного человека, а не следуют советам блогеров.

"Попытка заглушить тревогу едой или покупками — путь к формированию зависимого поведения. Мозг запоминает простейший путь к удовольствию и отказывается от более сложных, но эффективных способов саморегуляции", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-психиатр Мария Литвинова.

Поведенческие инструменты: от ходьбы до порядка

Физическое движение — это не только про мышцы, но и про утилизацию кортизола. Короткая прогулка на свежем воздухе в течение 20 минут способна снизить частоту сердечных сокращений и нормализовать давление.

Важно не ставить рекордов скорости, а сменить визуальный фон. Параллельно с этим микроуборка в радиусе одного квадратного метра (рабочий стол или ящик) дает психике сигнал о возвращении контроля над реальностью. Когда влияние стресса на здоровье становится системным, такие малые победы критически важны.

Метод Эффект для организма Разминка (10 минут) Снятие мышечных зажимов, улучшение кровотока мозга Цифровой детокс Снижение уровня тревожности, уменьшение когнитивной нагрузки Дыхательные практики Активация парасимпатической нервной системы (торможение)

Для женщин регуляция настроения может быть осложнена гормональным фоном. Современные исследования показывают, что некоторые гормональные контрацептивы могут менять реакцию на стресс и провоцировать эмоциональное переедание. В этом случае копание в причинах "плохого настроения" требует консультации эндокринолога, а не покупки очередной пары обуви.

"Нарушение обмена веществ часто маскируется под лень или отсутствие радости. Если вес растет, а настроение на нуле — проверьте уровень сахара и гормонов щитовидной железы", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Информационная гигиена и социальные связи

Мозг человека не рассчитан на бесконечный поток плохих новостей. Советы врачей однозначны: хотя бы один час в день без уведомлений. Это время лучше потратить на хобби — от чтения до вязания. Активный отдых продуктивнее пассивного потребления контента.

Параллельно полезно практиковать "альтруистическое переключение": звонок близким или помощь коллеге смещают фокус с внутренних переживаний на внешнюю поддержку, что запускает синтез окситоцина.

"Если вы не высыпаетесь, никакие дыхательные практики не помогут. Гигиена сна — это фундамент, без которого психика будет в состоянии постоянного дефицита", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Ответы на популярные вопросы о регуляции настроения

Помогает ли спорт при депрессии?

Умеренная физическая активность включена в международные протоколы лечения легких депрессивных состояний, так как она способствует выработке эндорфинов. Однако спорт не заменяет психотерапию при клинических формах заболевания.

Почему дыхательные упражнения не работают сразу?

Эффект от практик накопительный. Нервной системе нужно время (от 3 до 5 минут), чтобы переключиться из режима "бей или беги" в состояние покоя. Разовая попытка в разгар скандала может не сработать без привычки.

Нужно ли бороться с чувством вины после импульсивной покупки?

Вина — это еще один стресс-фактор. Конструктивнее будет проанализировать триггер: что именно произошло перед тем, как вы открыли приложение маркетплейса? Осознание причины важнее самобичевания.

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