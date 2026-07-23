Крик организма о помощи: почему нельзя игнорировать внезапные приступы пота

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Здоровье

Обильное потоотделение часто воспринимается как досадная эстетическая проблема, однако медицина рассматривает гипергидроз как маркер серьезных внутренних сбоев. Внезапная активация потовых желез может быть первым признаком эндокринных патологий, инфекционных поражений и даже развивающихся опухолей, которые годами не проявляют себя иначе. 

Повешенное потоотеделение
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Повешенное потоотеделение

Виды гипергидроза: когда пот становится симптомом

Медицинское сообщество разделяет гипергидроз на два принципиально разных типа. Первичный гипергидроз обычно носит локальный характер — это потные ладони или стопы, проявляющиеся с детства как индивидуальная особенность вегетативной системы. Вторичный гипергидроз — это патологическое состояние, которое всегда имеет под собой конкретную причину: от болезни до побочного эффекта терапии.

"Вторичная потливость отличается тем, что она затрагивает всё тело или обширные участки кожи и часто возникает внезапно, без привязки к температуре воздуха или физической активности", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Гормональный шторм и скрытый диабет

Одной из главных причин мокрой одежды эксперты называют гипертиреоз — состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает избыток гормонов. Это буквально разгоняет метаболизм до критических скоростей. Человек постоянно чувствует жар, страдает от тахикардии и теряет вес. В таких случаях гипертония может начаться не с сосудов, а именно с гормонального дисбаланса.

Диабетики также попадают в группу риска. Для них липкий холодный пот — грозный признак гипогликемии, резкого падения уровня сахара в крови. Это критическое состояние требует немедленного вмешательства, особенно если пациент находится на инсулинотерапии.

Ночные симптомы: от туберкулеза до онкологии

Профузные ночные поты, когда человек вынужден менять постельное белье, являются классическим "красным флагом". Этот симптом наиболее характерен для туберкулеза, но может указывать и на другие тяжелые инфекции: ВИЧ, остеомиелит или инфекционный эндокардит. В таких ситуациях здоровое сердце перестает быть гарантией, так как скрытые воспалительные процессы незаметно разрушают ткани миокарда.

"Сильная потливость по ночам иногда сопровождает онкологические процессы, такие как лимфома или лейкемия. Это связано с реакцией иммунной системы на опухолевые клетки", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Неврология, ревматология и лекарственный след

Потоотделение может усиливаться из-за неврологических расстройств, например, болезни Паркинсона, которая нарушает вегетативную регуляцию. Также в списке причин значатся ревматоидный артрит и подагра. Нередко во всем виновата аптечка: некоторые антидепрессанты и средства от давления провоцируют потливость. Важно помнить, что даже хронический стресс крадет сон и активирует реакцию "бей или беги", заставляя потовые железы работать в форсированном режиме.

"Если потоотделение сопровождается резкой слабостью или потерей сознания, это может быть признаком интоксикации. Например, при употреблении лесных грибов яды воздействуют на вегетативную нервную систему", — констатировал в беседе с Pravda.Ru токсиколог Игорь Седов.

Признак Возможная патология
Ночной пот (профузный) Туберкулез, онкология, ВИЧ
Холодный и липкий пот Гипогликемия (падение сахара)
Пот в сочетании с жаром и тахикардией Гипертиреоз (щитовидная железа)
Потливость во время сна и тревожность Хронический стресс, неврозы

Ответы на популярные вопросы о потоотделении

Почему потливость появляется только ночью?

Ночной гипергидроз часто связан с инфекционными заболеваниями или серьезными гормональными колебаниями. Организм использует потоотделение для снижения температуры при борьбе с патогенами или в ответ на циркадные ритмы выброса гормонов.

Может ли лишний вес быть причиной пота?

Да, при ожирении подкожно-жировая клетчатка работает как термоизолятор, затрудняя теплоотдачу. Организм вынужден вырабатывать больше пота для охлаждения плюс тратит больше усилий на любое движение.

К какому врачу идти в первую очередь?

Начинать обследование лучше с терапевта. Он назначит базовые анализы (кровь на сахар, гормоны щитовидной железы, флюорографию), чтобы понять, к какому узкому специалисту — эндокринологу, инфекционисту или фтизиатру — направить пациента.

Связана ли потливость с приемом лекарств?

Однозначно. Многие группы препаратов, включая некоторые антибиотики, нейролептики и сосудосуживающие средства, влияют на центры терморегуляции мозга или периферические нервы.

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Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, врач-онколог Владимир Капустин, токсиколог Игорь Седов
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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