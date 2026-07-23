Заменит 5 банок бытовой химии: хлоргексидин, о применении которого мало кто знает

Привычка держать в аптечке флакон прозрачной жидкости "на всякий случай" часто ограничивается обработкой разбитых коленок. На деле возможности этого антисептика выходят далеко за рамки медицины. Хлоргексидин — это не просто средство для обеззараживания кожи, а мощный инструмент, способный заменить половину бытовой химии в доме. При этом он лишен резкого запаха, не портит поверхности и стоит в разы дешевле специализированных составов. Рациональный подход к его использованию позволяет решить накопившиеся бытовые проблемы без лишних затрат.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дезинфицирующий спрей

Выбор нужного состава

Для домашних нужд подходят две основные формы выпуска. В аптеках чаще всего встречается готовый 0,05% раствор. Он не требует подготовки и сразу готов к применению. Это оптимальное решение для точечной обработки поверхностей, обуви или мелких предметов. Жидкость действует мягко, не вызывая коррозии металлов и не обесцвечивая пластик.

Если предстоит масштабная уборка, логичнее искать концентрат 5% или 20%. Его разводят чистой водой до нужной пропорции прямо перед использованием. Важно учитывать, что разбавленный препарат сохраняет свои свойства не дольше двух недель. Если хранить его дольше, эффективность борьбы с микроорганизмами падает до нуля, и такая дезинфекция теряет смысл.

"Препарат незаменим для семей, где есть маленькие дети или аллергики. Он не содержит летучих соединений, которые раздражают слизистые, в отличие от хлорсодержащих средств или агрессивных отдушек промышленной химии", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Семь способов применения

Первая задача — дезинфекция мобильных телефонов, дверных ручек и клавиатур. Эти предметы собирают на себе тысячи бактерий. Достаточно протереть их салфеткой, смоченной в аптечном растворе, чтобы существенно снизить микробную нагрузку. Вторая сфера — обработка полов. Если добавить 50 мл антисептика в ведро воды, получится состав, безопасный для домашних животных и ползающих младенцев.

Кухонные доски тоже нуждаются в глубокой очистке, особенно после разделки мяса. Обычное моющее средство не всегда справляется с патогенами в порах пластика или дерева. Нанесение 0,05% раствора на 10 минут решает эту проблему. После обработки поверхность обязательно ополаскивают водой. Еще один процесс, где средство незаменимо — борьба с запахом в обуви. Причиной "аромата" являются бактерии, а не сам пот. Опрыскивание стелек разрушает их питательную среду.

"В быту мы часто сталкиваемся с необходимостью обеззараживания маникюрных инструментов или косметических кистей. Погружение их в раствор на 15 минут — это простой и надежный стандарт профилактики кожных воспалений", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Пятый способ касается владельцев животных. Хлоргексидин нейтрализует запахи органического происхождения, воздействуя непосредственно на источник проблемы. Шестой вариант — обработка вентиляционных решеток и фильтров кондиционеров, где активно скапливается пыль. Седьмой метод — дезинфекция вещей, которые нельзя часто стирать, например, спортивных сумок или перчаток.

Задача Способ применения Обработка гаджетов Протирание ватным диском (0,05%) Мытье полов 50 мл раствора на 5 литров воды Удаление запаха обуви Распыление внутри пульверизатором

Ограничения и запреты

Тот самый секрет эффективности кроется в правильном соседстве. Химический состав антисептика не терпит мыла и любых щелочных сред — они мгновенно сворачивают его активность. Если помыть поверхность с мылом, а потом протереть хлоргексидином, пользы не будет. Также категорически нельзя допускать контакта жидкости с отбеливателями на основе хлора при стирке ткани. Это приводит к появлению стойких коричневых пятен, которые невозможно вывести.

"Фармацевтическая логика проста: не смешивать препараты без нужды. Хлоргексидин несовместим с йодом и дегтем. Для уборки важно лишь соблюдать время экспозиции — препарату нужно несколько минут, чтобы сработать", — подчеркнул клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о хлоргексидине

Можно ли обрабатывать зеркала?

Да. Жидкость не оставляет жирных пятен или разводов, поэтому подходит для дезинфекции стеклянных поверхностей.

Безопасен ли он для ламината?

В слабой концентрации 0,05% он безвреден для большинства напольных покрытий, включая лак и дерево.

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