Ротавирус обезвоживает за считанные часы: чем спасать ребенка до приезда врача

Резкий подъем температуры и внезапный упадок сил часто списывают на обычную простуду. Однако если к ним добавляется тошнота, ситуация меняется. Ротавирус коварен тем, что маскируется под разные болезни, но бьет всегда по одной цели — водному балансу организма. Понимание того, как вовремя распознать угрозу, помогает избежать критических последствий.

Фото: www.freepik.com by peoplecreations is licensed under Free More info Болезнь

Признаки и отличительные черты

Инкубационный период длится недолго — обычно от одного до трех дней. Болезнь заявляет о себе агрессивно. Сначала ртутный столбик термометра ползет вверх, затем начинается рвота. Только через сутки проявляется основной симптом — сильная диарея. Стул при этом становится водянистым, что и отличает вирус от бактериальных поражений кишечника.

"У ротавируса есть свой четкий клинический подчерк. Если в стуле появились прожилки крови или много слизи, это уже не вирус, а бактериальная инфекция. В такой ситуации медлить нельзя, нужно срочно обращаться за помощью", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Многие путают это состояние с отравлением или гриппом. На деле же выходит, что вирус крайне живуч и легко передается через грязные руки или общие предметы быта. Обычное мыло не всегда гарантирует полную стерильность, так как возбудитель сохраняет активность на поверхностях неделями. Правильная диета и гигиена — лишь часть защиты.

В чем заключается главная угроза

Основной удар приходится по младенцам и детям до пяти лет. Их организм теряет жидкость с пугающей скоростью. Если взрослый человек может перенести недомогание на ногах, то для ребенка сочетание рвоты и диареи за несколько часов может стать критическим. Потеря электролитов нарушает работу всех систем.

Показатель Характеристика при ротавирусе Тип диареи Обильная, водянистая, без крови Главный риск Стремительное обезвоживание

Важный нюанс: антибиотики против этого возбудителя бессильны. Попытки заглушить вирус препаратами от бактерий только вредят микрофлоре и усиливают неприятные симптомы. Доказательная медицина признает только один эффективный вариант — восполнение дефицита солей и воды вручную.

Как восстановить организм правильно

Тот самый секрет успешного лечения кроется в дробном выпаивании. Больному дают специальные солевые растворы по одной-две чайные ложки каждые пять минут. Если выпить стакан залпом, это спровоцирует новый приступ рвоты. Процесс требует терпения и постоянного контроля за состоянием. Важно следить, чтобы общее решение проблемы не затягивалось.

"Главное и единственное лечение — это регидратация. Мы используем аптечные солевые растворы, чтобы восстановить баланс. Если рвота становится неукротимой и отпаивание не помогает, пациента переводят на внутривенное введение жидкостей в стационаре", — подчеркнул специально для Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Меры защиты и профилактика

Для младенцев существует вакцина в виде капель. Она не дает стопроцентной защиты от факта заражения, но предотвращает тяжелое течение болезни в 98 процентах случаев. С этим стоит быть аккуратнее: у прививки жесткие возрастные рамки. Если пропустить окно до 15 недель, начать курс уже не получится. На практике это самое эффективное действие для защиты малыша.

"Прививка — это не укол, а сладкие капли. Она переносится легко и значительно снижает риск оказаться в реанимации с обезвоживанием. Родителям важно успеть сделать первую дозу до достижения ребенком возраста трех месяцев", — отметила специально для Pravda.Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

Ответы на популярные вопросы о ротавирусе

Можно ли пить газировку или соки при диарее?

Нет. Высокое содержание сахара в напитках может усилить приток воды в кишечник и сделать диарею еще интенсивнее. Только вода или аптечные солевые растворы.

Помогает ли водка с солью при кишечной инфекции?

Это опасное заблуждение. Алкоголь раздражает слизистую оболочку и ускоряет обезвоживание, создавая дополнительную нагрузку на печень и почки.

Нужно ли соблюдать строгую диету после болезни?

В первые дни лучше исключить молоко, свежие овощи и сладости. Однако голодать нельзя — организму нужны силы для восстановления поврежденных ворсинок кишечника.

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