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Всего полшляпки полностью рушат почки: самый опасный деликатес из нашего леса

Здоровье

Тихая охота в лесу часто превращается в лотерею со смертельно опасным исходом. Даже опытные грибники порой не замечают тонкой разницы между деликатесом и ядом, полагаясь на старые приметы или приятный аромат находки. На деле же несколько граммов не того гриба запускают в организме необратимый процесс отказа жизненно важных систем.

Жареные лисички с картошкой
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жареные лисички с картошкой

Абсолютный лидер по токсичности

Бледная поганка остается самым опасным обитателем лесов. Ее коварство заключается в маскировке под обычные шампиньоны. У молодых экземпляров нет отталкивающего запаха — напротив, они пахнут вполне аппетитно. Однако даже половины шляпки достаточно, чтобы взрослый человек получил летальную дозу токсинов. Печень и почки начинают разрушаться задолго до того, как пострадавший почувствует сильное недомогание.

"Симптомы отравления бледной поганкой часто смазаны. Они могут проявиться через час, но настоящий удар по организму становится заметен через 6—12 часов. В этот момент яд уже практически уничтожил ткани печени, и врачам остается бороться за сохранение жизни в условиях тяжелейшей интоксикации", — объяснил врач-терапевт Анна Кузнецова.

География распространения этого гриба обширна. Чаще всего его встречают в Воронежской, Тульской и Калужской областях, а также в южных регионах. При сборе важно помнить про любой сомнительный вариант в корзине: если возникло малейшее колебание, гриб лучше оставить в лесу.

Скрытая угроза в рыжих тонах

Не менее опасна галерина окаймленная. Этот крошечный рыжевато-коричневый гриб выглядит безобидно и легко путается с летними опятами. Тонкая ножка с едва заметным кольцом и медовая шляпка скрывают те же смертельные токсины, что и поганка. Токсикологи предупреждают, что малый размер гриба не должен вводить в заблуждение — концентрация яда в нем огромна.

В список лесных убийц также входят мухомор вонючий и мухомор белый. Эти виды содержат аманитины, которые парализуют работу клеток. Если при сборе опят на пнях видны серно-желтые пластинки и отсутствует юбочка на ножке, значит, перед вами ложноопенок. Это типичная ошибка, которая приводит в реанимацию.

Гриб Особенности поражения
Бледная поганка Быстрое разрушение печени и почек
Паутинник оранжево-красный Отказ почек через 2—3 недели

Яд замедленного действия

Особую категорию занимает паутинник оранжево-красный. С этим грибом ситуация еще сложнее: первые признаки отравления могут возникнуть спустя две или три недели после трапезы. К этому времени токсин уже успевает полностью вывести из строя почки. Человек может даже не связать свое состояние с давним походом в лес, что затрудняет постановку диагноза.

"При первых признаках недомогания после употребления грибов — тошноте, болях в животе или резкой слабости — нужно немедленно вызывать помощь. Любое промедление или попытка справиться домашними методами лишь усугубляет последствия отравления", — рассказал в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Лечение таких состояний требует сложной детоксикации в условиях специализированного отделения. Самолечение или надежда на то, что станет лучше само по себе, — это критический материал для печальной статистики. Никакая термическая обработка — ни варка, ни жарка, ни длительное вымачивание — не способна нейтрализовать токсины смертельно опасных грибов.

"Грибы — это тяжелая пища, требующая здоровой ферментативной системы. Но когда речь идет о ядовитых видах, никакое пищеварение не спасет. Безопасность в лесу строится на одном правиле: не знаешь на сто процентов — не бери", — подчеркнул врач общей практики Елена Морозова.

На практике видно, что большинство трагедий случается из-за самоуверенности. Грибники игнорируют мелкие детали строения шляпки или цвет пластинок, считая, что ядовитые грибы должны выглядеть ярко или неприятно пахнуть. Это опасное заблуждение, ценой которого становится человеческая жизнь.

Ответы на популярные вопросы о грибах

Можно ли вывести яд из поганки при варке?

Нет. Токсины аманитины и фаллоидины термостабильны. Они не разрушаются при кипячении, заморозке или высушивании грибов.

Правда ли, что ядовитые грибы не едят черви?

Это миф. Насекомые и личинки могут спокойно поедать бледную поганку. Наличие червивости в грибе не является признаком его безопасности для человека.

Помогает ли серебро определить яд в кастрюле?

Нет. Потемнение серебряной ложки или луковицы при варке зависит от содержания соединений серы в грибах, а не от наличия опасных токсинов. Это народный метод, лишенный научного обоснования.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач общей практики Елена Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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