Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Птица, которая забыла землю: как обыкновенный стриж проводит в небе 10 месяцев подряд без единой посадки
Ты очень холодна, детка: температура ядра Земли оказалась существенно ниже прежних расчётов
Формула идеального соседа: как подружить овощи и цветы на одной грядке без ущерба для урожая
Цены в салонах просто шокируют: обновленная Toyota Corolla из Китая переписала правила игры
За 250 рублей получается сыр, который хочется есть просто ломтиками: нужны всего три продукта
Сон длиной в год закончился: зонд New Horizons передал данные, которые изменят карту космоса
Искусство красивой ностальгии: создаем живой, теплый и бесконечно притягательный ретро-интерьер
За одной партой: обезьяны прошли тест на распознавание геометрических форм вместе с детьми
Хватит латать дыры в сетях: Чувашия пересмотрела подход к энергетике на десятилетия вперед

Опасная зона на кухне: высокая концентрация яда в проснувшихся клубнях изменила правила их очистки

Здоровье

Проросшие клубни картофеля часто становятся поводом для споров: одни безжалостно избавляются от запасов, другие ограничиваются чисткой. Проблема кроется в соланине — природном яде, концентрация которого резко возрастает, когда овощ "просыпается". Разбираемся, где проходит граница между экономией и риском для здоровья.

Урожай картофеля
Фото: Pravda.Ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Урожай картофеля

Химическая защита растения

Картофель относится к семейству пасленовых и вырабатывает гликоалкалоид соланин для защиты от грибков и насекомых. В норме его содержание в клубнях минимально, но под воздействием света и тепла запускается процесс вегетации. Вместе с ростками в мякоти и особенно в кожуре начинает активно накапливаться токсин. Соланин не разрушается при термической обработке полностью, поэтому простая варка не гарантирует безопасность.

"Если картофель пророс недавно, а сами клубни сохранили твердость и не изменили цвет, их можно использовать после тщательной подготовки. Однако нужно учитывать, что соланин раздражает слизистую желудка и кишечника, а в больших дозах угнетает нервную систему", — объяснил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Инструкция по безопасной обработке

Если вы решили оставить проросший картофель в рационе, стандартной очистки будет недостаточно. Соланин распределяется неравномерно: его больше всего в "глазках", под самой кожурой и в зеленых зонах.

Часть клубня Что нужно сделать
Ростки и "глазки" Вырезать полностью с захватом 5-7 мм окружающей мякоти.
Кожура Снимать толстым слоем (не менее 3-4 мм).
Зеленые пятна Удалять без остатка. Зеленый цвет — это хлорофилл, но он всегда сигнализирует о высокой концентрации соланина.

Когда спасать овощ бессмысленно

Существуют состояния, при которых картофель становится непригодным для еды независимо от способа очистки. Если клубень сморщился, стал мягким или вялым, это означает, что питательные вещества ушли в ростки, а концентрация токсинов во всем объеме продукта стала критической. Горький привкус готового блюда — основной индикатор того, что соланина слишком много. Такую порцию следует отправить в мусор, так как риск пищевого отравления перевешивает любую кулинарную ценность.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли жарить проросшую картошку?

Жарка — не лучший вариант, так как токсин остается внутри продукта. Безопаснее сначала отварить очищенные клубни в большом количестве воды (часть соланина перейдет в отвар), слить воду и только после этого приступать к обжариванию.

Опасен ли проросший картофель для детей?

Детский организм гораздо чувствительнее к гликоалкалоидам. Для детского питания рекомендуется использовать только свежие, твердые клубни без малейших признаков прорастания или позеленения.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Юг
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Забытая крупа вместо мяса: технология приготовления изменила представление о бюджетном ужине
Еда и рецепты
Забытая крупа вместо мяса: технология приготовления изменила представление о бюджетном ужине
Когда торт слишком долго ждать: этот шоколадный пирог готовится за 15 минут и удивляет вкусом
Еда и рецепты
Когда торт слишком долго ждать: этот шоколадный пирог готовится за 15 минут и удивляет вкусом
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Заготавливаем кусочек лета: ароматная кабачковая икра с томатом и грузинскими травами
Заготавливаем кусочек лета: ароматная кабачковая икра с томатом и грузинскими травами
Последние материалы
За 250 рублей получается сыр, который хочется есть просто ломтиками: нужны всего три продукта
Цены в салонах просто шокируют: обновленная Toyota Corolla из Китая переписала правила игры
Сон длиной в год закончился: зонд New Horizons передал данные, которые изменят карту космоса
Искусство красивой ностальгии: создаем живой, теплый и бесконечно притягательный ретро-интерьер
Опасная зона на кухне: высокая концентрация яда в проснувшихся клубнях изменила правила их очистки
За одной партой: обезьяны прошли тест на распознавание геометрических форм вместе с детьми
Хватит латать дыры в сетях: Чувашия пересмотрела подход к энергетике на десятилетия вперед
Города не для людей: стремительная застройка во Владивостоке обнулила комфорт тысяч семей
Морозы оказались не главной опасностью для сада: какая упущенная деталь в посадке уничтожает весь цветник
Уютный вечер на кухне: рецепт нежных кабачков с тягучим сыром, перед которыми невозможно устоять
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.