Обычные тесты обманывали врачей: обнаружены гены, которые ускоряют рост агрессивного рака

Исследователи из Торонто обнаружили 81 ген, который способствует росту агрессивного базальноподобного рака молочной железы (BLBC). Результат получен с помощью нового метода редактирования генома в живых организмах; работа показала, что большинство этих драйверов остаются незамеченными при стандартных тестах на клеточных культурах. Это уточняет механизмы развития одного из самых сложных типов рака, но требует дальнейших проверок для создания реальных лекарств.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кабинет маммографии

Проблема хромосомного хаоса

Базальноподобный рак молочной железы часто характеризуется анеуплоидией — состоянием, при котором количество хромосом или их сегментов в клетке становится абнормальным. Одни участки ДНК исчезают, другие копируются многократно. В результате возникают целые области с сотнями измененных генов.

Для ученых это создает проблему "генетического шума": трудно понять, какая именно мутация заставляет опухоль расти, а какие изменения являются побочным эффектом. Ситуация осложняется тем, что BLBC относится к трижды негативному раку — в его клетках отсутствуют три основных рецептора, на которые обычно воздействуют современные препараты таргетной терапии.

Метод CRISPR-KOALA: как работает инструмент

Чтобы разделить влияние отдельных генов, группа под руководством Дэниела Шрамека и Халида Аль-Захрани разработала систему CRISPR-KOALA (Knockout and Activation Linked Assay). В отличие от стандартных систем редактирования, которые чаще всего умеют только "выключать" гены, KOALA позволяет одновременно и подавлять активность одних генов, и усиливать других в пределах одного организма.

Этот двойной функционал позволил исследователям имитировать два главных процесса анеуплоидии: потерю генетического материала и его избыточное копирование. В ходе работы ученые протестировали более 3700 генов в молочных железах мышей, которые обычно подвержены хромосомным перестройкам при данном типе рака.

"Использование живых моделей вместо изолированных клеток позволяет увидеть биологические тонкости, которые проявляются только в контексте реальной опухолевой среды", — отметил биофизик Алексей Корнилов.

Почему живая опухоль важнее чашки Петри

Скрининг выявил 81 ген, который ранее не считался драйвером развития рака. Ключевой вывод работы заключается в том, что 90% этих генов не были обнаружены при использовании стандартных клеточных культур (выращивание клеток в чашках Петри вне организма).

Это объясняется тем, что в живом организме раковые клетки взаимодействуют с иммунной системой, сосудами и окружающими тканями. Уровни кислорода и питательных веществ постоянно меняются, что заставляет клетку активировать специфические гены для выживания. В искусственной среде эти связи отсутствуют или упрощены, поэтому многие критически важные механизмы просто не включаются.

Роль гена PLGRKT в выживании рака

Одним из наиболее значимых факторов оказался ген PLGRKT. Исследователи обнаружили, что он помогает раковым клеткам выживать в глубоких слоях опухоли, где наблюдается острый дефицит кислорода (гипоксия).

В обычных условиях клетки используют кислород для получения энергии. При его нехватке PLGRKT переключает метаболизм на альтернативные источники питания. Это позволяет опухоли продолжать рост даже в условиях, которые убили бы здоровые или менее агрессивные раковые клетки.

Объект анализа Результат исследования Клеточные культуры (in vitro) Не выявили 90% новых драйверов роста Живые опухоли (in vivo) Обнаружили 81 неизвестный ген-драйвер Ген PLGRKT Обеспечивает энергоснабжение при гипоксии

Что исследование не доказывает

Несмотря на точность метода, работа имеет ряд ограничений. Эксперименты проводились на мышиных моделях, что позволяет изучить общие механизмы, но не гарантирует идентичного поведения генов в организме человека.

Кроме того, идентификация гена-драйвера не означает автоматического появления лекарства. Работа показала, какие гены важны для роста рака, но не предложила конкретных химических соединений или препаратов, способных эффективно блокировать эти гены без вреда для здоровых тканей.

В итоге исследование расширяет список мишеней для будущей терапии базальноподобного рака и доказывает необходимость использования живых систем вместо простых культур клеток. Для практического применения результатов потребуется разработать способы воздействия на выявленные гены в организме человека. Подробности работы опубликованы в журнале Nature.