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Мозг нуждается в правильном топливе: скрытые дефициты лишают нейроны способности восстанавливаться

Здоровье » Здоровье и профилактика

Рацион питания напрямую определяет эффективность работы мозга, влияя на память, концентрацию и эмоциональную устойчивость. По словам заместителя главного врача Пензенского центра общественного здоровья Светланы Белкиной, мозг забирает около 20% всей энергии организма, поэтому качество нутриентов критически важно для скорости обработки данных. Чтобы поддержать нейроны и простимулировать формирование новых связей, необходимо придерживаться утренних привычек, стабилизирующих обмен веществ.

Мозг человека
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мозг человека

Продукты для высокого интеллекта и памяти

Основным "строительным материалом" для нейронных мембран выступает жирная морская рыба, такая как лосось или скумбрия, богатая кислотами омега-3. Цельнозерновые крупы и киноа обеспечивают нервную систему стабильным притоком энергии, исключая резкие перепады уровня сахара. Как сообщается на сайте ИА "Пенза-Пресс" со ссылкой на Светлану Белкину, для улучшения когнитивных функций в меню стоит добавить яйца, содержащие холин, а также орехи и семена, которые снабжают ткани магнием и цинком.

"Сбалансированное меню — это фундамент, однако избыток даже полезных жиров может затормозить метаболизм. Важно помнить, что питание работает в связке с режимом отдыха, иначе мозг просто не успеет восстановиться", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Защита мозга от старения и тумана

Черника, голубика и темный шоколад содержат антоцианы и флаваноиды, блокирующие окислительный стресс и усиливающие кровоток в сосудах головы. Напротив, фастфуд и сладости провоцируют системные воспаления, которые часто становятся причиной "тумана в голове" и постоянной сонливости. Важную роль играет и дневной сон, помогающий очищать ткани от токсичных белков и перезагружать рабочую память.

"Жирная морская рыба (лосось, скумбрия, сардина) — самый мощный продукт для питания мозга и главный источник жирных кислот омега-3, которые служат "строительным материалом" для мембран клеток мозга и помогают в улучшении памяти", - отмечает Белкина. Специалист также напоминает, что для полноценной работы нейронов требуется соблюдение питьевого режима, так как обезвоживание мгновенно снижает способность к обучению.

Ответы на популярные вопросы о питании для мозга

Какие продукты лучше всего повышают концентрацию внимания?

Наиболее эффективными считаются темный шоколад (от 70% какао), зеленый чай и жирная морская рыба, которые улучшают кровоснабжение и проводимость нервных импульсов.

Почему после употребления сладостей часто тянет в сон?

Быстрые углеводы вызывают резкий скачок глюкозы, за которым следует столь же резкое падение, что провоцирует упадок сил и ощущение заторможенности.

Может ли правильное питание заменить полноценный сон?

Нет, рацион лишь дает энергию, в то время как только во время сна мозг физически очищается от продуктов метаболизма и восстанавливает связи между нейронами.

Нужно ли пить много воды для работы мозга?

Да, даже минимальный дефицит жидкости в организме замедляет когнитивные процессы, ведет к быстрой утомляемости и ухудшению настроения.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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