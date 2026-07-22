Грибы скрывают в себе опасный подвох: нутрициологи предупредили о рисках для организма

Сбор грибов давно стал национальным увлечением в России, однако диетологи призывают относиться к этому продукту с осторожностью. Несмотря на высокую вкусовую ценность, лесные дары не включают в лечебные рационы из-за их специфического строения. При этом исследования здорового питания подтверждают наличие в грибах уникальных соединений, таких как эрготионеин. Эта аминокислота эффективно защищает нейроны мозга от окислительного повреждения и замедляет возрастные когнитивные нарушения.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Грибник с корзиной грибов

Активные вещества, содержащиеся в грибах, также демонстрируют антиканцерогенный эффект. Согласно данным многолетних наблюдений за десятками тысяч добровольцев, регулярное потребление продукта способно снизить риск развития опухолей молочной и предстательной желез. Механизм защиты основан на воздействии бета-глюканов на иммунные клетки организма. Как сообщается на сайте aif.ru со ссылкой на диетолога Денисову, противораковый эффект также связан с компонентами, которые подавляют избыточную выработку эстрогенов.

"С точки зрения диетологии грибы — это прежде всего "пустой" объем с клетчаткой, который отлично насыщает при минимальной калорийности, но важно следить за их происхождением из-за способности впитывать токсины из почвы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Сложности усвоения и правила приготовления

Главным препятствием для извлечения пользы из лесного урожая является хитин. У человека нет ферментов, способных полностью разрушить клеточные стенки гриба, поэтому большая часть белка и витаминов просто не усваивается организмом. Вопреки мифам, грибы не могут стать полноценной заменой мясу: чтобы получить суточную норму протеина, придется съесть более килограмма этого продукта. Чрезмерное увлечение "лесным мясом" нередко провоцирует обострения болезней ЖКТ у пожилых людей и детей до семи лет.

Для повышения биодоступности врачи рекомендуют использовать грибы в измельченном виде — в супах-пюре или в составе икры. Термическая обработка частично разрушает жесткие полисахариды и нейтрализует термолабильные токсины, присутствующие в сырых экземплярах. Важно помнить, что даже съедобные виды могут быть опасны, если они росли вблизи дорог или промышленных зон. Из-за риска заражения ботулизмом собранный урожай необходимо подвергать тщательной чистке и промывке перед консервацией.

Ответы на популярные вопросы о пользе и вреде грибов

Сколько грибов можно съедать в неделю без вреда для здоровья?

Оптимальной нормой для взрослого человека считается 2-3 порции по 100-150 граммов в неделю при условии отсутствия противопоказаний.

Правда ли, что грибы помогают похудеть?

Да, из-за низкой калорийности (20-35 ккал) и высокого содержания клетчатки они создают долгое чувство сытости, помогая контролировать вес.

Почему маленьким детям нельзя давать блюда из грибов?

Пищеварительная система ребенка до 7 лет не вырабатывает достаточно ферментов для расщепления хитина, что может вызвать тяжелое расстройство желудка.

Помогают ли грибы при диабете?

Полисахариды в составе грибов стимулируют рост полезной микрофлоры и могут улучшать показатели чувствительности тканей к инсулину.

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