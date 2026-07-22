Минздрав России вводит особый порядок ускоренной регистрации для социально значимых медикаментов

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Здоровье » Здоровье и профилактика

Ускоренная регистрация лекарств: Минздрав внедряет новые критерии оценки

Минздрав России подготовил проект порядка, по которому препараты будут допускаться к ускоренной процедуре регистрации. Ключевым фильтром станет "особая значимость" лекарства для здоровья населения. Ведомство намерено проверять, насколько терапевтический эффект новинки превосходит уже существующие в стране методы лечения. Если преимущества подтвердятся, сроки экспертизы существенно сократятся.

Очередь в аптеке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Очередь в аптеке

Кто получит приоритет при выходе на рынок

Правила разработаны в соответствии с нормами Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Статус "особой значимости" — это не просто формальность, а возможность быстрее доставить препарат пациенту. В первую очередь это касается лекарств для лечения редких (орфанных) заболеваний, специализированных препаратов для детей, а также средств для борьбы с болезнями, против которых на территории ЕАЭС пока нет эффективной терапии.

"Ускоренная экспертиза не означает снижения требований к качеству. Это оптимизация бюрократических процессов для препаратов, которые жизненно необходимы здесь и сейчас. Для пациентов с редкими заболеваниями или тяжелыми формами патологий каждый месяц ожидания регистрации — это риск необратимых изменений в состоянии здоровья", — подчеркнула врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике Анна Кузнецова.

Как работает механизм отбора

Заявитель может обратиться в Минздрав еще до официальной подачи документов на регистрацию. В запросе производитель обязан раскрыть состав, лекарственную форму, планируемые показания и данные о том, зарегистрирован ли продукт в других странах. Главная часть обращения — обоснование превосходства препарата над аналогами.

Медицинские экспертные центры и профильные институты участвовали в создании единого руководства по оценке. Теперь решение о запуске ускоренной проверки принимает ведомство на основе анализа данных о том, решит ли новый медикамент проблему, с которой не справляются текущие стандарты помощи.

Критерии терапевтической пользы

Для объективности оценки ЕЭК закрепила конкретные показатели, на которые должны ориентироваться производители и эксперты:

Параметр оценки Медицинский смысл
Увеличение продолжительности жизни Прямое влияние на статистику смертности от тяжелых заболеваний.
Сокращение периода нетрудоспособности Быстрая реабилитация и возвращение пациента к активной жизни.
Предотвращение инвалидизации Способность препарата контролировать болезнь на ранних стадиях.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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