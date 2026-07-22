Детские слезы обернулись катастрофой: старение жизненно важных органов ускорилось почти вдвое

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Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Детские психотравмы, вызванные насилием или пренебрежением, запускают каскад патологических изменений, которые подрывают здоровье десятилетия спустя. Новое масштабное исследование показало, что жестокое обращение в возрасте до 19 лет статистически связано с повышенным риском развития заболеваний в 13 из 16 изученных категорий. Удар приходится не только на психику: под угрозой оказываются сердце, легкие, пищеварение и обмен веществ.

Грустное детство
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Грустное детство

Ученые проанализировали данные более 32 тысяч человек, разделив их на две группы: 7 137 участников с подтвержденным опытом насилия или пренебрежения в детстве и контрольную группу из 25 537 человек без такого прошлого. Результаты подтвердили гипотезу о системном влиянии стресса на физиологию. У переживших насилие вероятность развития психических и поведенческих расстройств оказалась выше в 2,8 раза. Риск получения травм во взрослом возрасте вырос на 81%, болезней крови — на 67%, а патологий мочеполовой системы — на 43%.

Как насилие сокращает дистанцию до хронических болезней

Исследование выявило закономерность: негативный детский опыт коррелирует с более частой диагностикой неврологических, сердечно-сосудистых, респираторных и желудочно-кишечных заболеваний. Это объясняется механизмом токсического стресса, который удерживает системы организма в состоянии постоянной боевой готовности, изнашивая ресурсы эндокринной и иммунной систем. Общий риск преждевременной смерти от всех причин у пострадавшей группы оказался почти вдвое выше, чем у людей с благополучным детством.

"Хронический стресс в период активного роста организма нарушает работу оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники. Это не просто плохие воспоминания, а биологически закрепленные изменения, которые повышают общую воспалительную нагрузку на организм. В итоге мы видим мультиморбидность — состояние, когда у одного пациента наслаиваются три-четыре хронических диагноза одновременно", — объяснила врач общей практики Елена Морозова.

Феномен ускоренного старения организма

Особое внимание авторы уделили мультиморбидности — сочетанию нескольких хронических недугов. Вероятность развития сложной формы мультиморбидности у переживших насилие выше на 96%. При этом такие пациенты заболевают гораздо раньше сверстников. По расчетам исследователей, группа с травматическим опытом достигает критического уровня риска уже через 10 лет после совершеннолетия. Людям без багажа детских травм для накопления аналогичного "букета" болезней требуется в среднем 17 лет.

Тип нарушения Рост риска (в сравнении с нормой)
Психические расстройства +180% (в 2,8 раза)
Сложная мультиморбидность +96%
Риск получения травм +81%
Болезни крови +67%

Можно ли смягчить последствия травмы

Важной находкой стал факт, что у детей, которым психиатрические или нейроразвивающие расстройства были диагностированы еще в раннем возрасте, связь между насилием и болезнями во взрослой жизни оказалась менее выраженной. Ученые связывают это с ранним вовлечением в систему медицинской помощи. Регулярное наблюдение и поддержка специалистов помогают вовремя корректировать состояние здоровья, не дожидаясь развития тяжелых хронических патологий.

Российские данные подтверждают эту связь: в НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского установили, что 90% пациентов с зависимостями пережили в детстве насилие или пренебрежение. Чаще всего речь шла о деструктивной обстановке в семье, алкоголизации родителей и эмоциональном давлении.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач общей практики, специалист по семейной медицине Елена Морозова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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