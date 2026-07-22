Миллионы диагнозов оказались под сомнением: выявленный сбой в сетях мозга объяснил неудачи врачей

Большое депрессивное расстройство (БДР) перестает восприниматься как монолитный диагноз. Китайские исследователи, проанализировав данные почти трех тысяч человек, обнаружили два биологически разных типа депрессии. Это открытие объясняет, почему стандартные схемы лечения помогают одним пациентам и оказываются бесполезными для других. Согласно статистике ВОЗ, лишь 9% людей с депрессией получают адекватную помощь, а ежегодный ущерб мировой экономике от тревожных и депрессивных состояний достигает $1 трлн.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Врач-радиолог анализирует снимок МРТ в кабинете с томографом

Два сценария одной болезни

Для поиска закономерностей ученые использовали модель глубокого обучения BrainCVAE. Она анализировала снимки функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) 1590 пациентов и 1300 здоровых добровольцев. Алгоритму удалось отделить индивидуальные особенности строения мозга от признаков патологии. В результате депрессию разделили на две группы по активности нейронных сетей.

Первый подтип характеризуется избыточной активностью в определенных зонах мозга. У таких пациентов преобладают эмоциональные жалобы, но болезнь длится меньше, а организм хорошо откликается на антидепрессанты и магнитную стимуляцию (rTMS). Второй подтип — полная противоположность: активность нейронных сетей снижена, на первый план выходят физические симптомы (боли, слабость), болезнь течет долго, а классическая терапия часто не дает результата.

Данные подтверждают: чем дольше длится расстройство без правильного подбора лекарств, тем ниже шансы на ремиссию. Это превращает поиск биологических маркеров из академической задачи в жизненную необходимость.

"Разделение депрессии на биологические подтипы — это важный шаг в сторону персонализированной психиатрии. Сегодня врач часто действует методом проб и ошибок, подбирая препарат неделями. Если объективные данные фМРТ помогут сразу определить, к какой группе относится пациент, мы сэкономим месяцы, которые критически важны для предотвращения хронического течения болезни", — объяснила врач-психиатр Мария Литвинова.

Нейросети на страже психики

Пока китайские специалисты фокусируются на подборе терапии, российские ученые работают над максимально точным выявлением болезни. В Томском и Новосибирском государственных университетах разработали систему, объединяющую данные ЭЭГ и генетический анализ. С точностью 93% алгоритм отличает больного человека от здорового, работая как инструмент объективной поддержки для врача.

Параметр Тип 1 (активный) Тип 2 (пассивный) Нейронная активность Повышена Снижена Основные симптомы Эмоциональные Соматические (физические) Прогноз лечения Высокий ответ на терапию Повышенная устойчивость

Границы применения ИИ в психиатрии

Разработанные модели пока остаются в рамках научных исследований и требуют независимой проверки. Главная проблема массовой диагностики — неоднородность самого заболевания. ИИ способен уловить тонкие изменения в работе мозга, которые незаметны глазу специалиста, но он не может заменить клиническое интервью.

Перспектива выглядит следующим образом: пациент проходит фМРТ или ЭЭГ, врач получает расчет вероятности диагноза и прогноз эффективности лекарств, после чего принимает решение. Это особенно важно для пациентов со вторым типом депрессии, которым стандартные "таблетки радости" могут просто не подойти в силу биологических особенностей их мозга.

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