Витамины и пробиотики под вопросом: 6 научных фактов про реальную пользу кваса

С приходом жары бочки с хлебным напитком появляются на каждом углу, а полки магазинов заполняются пластиковыми бутылками с темной жидкостью. Считается, что это едва ли не самый полезный вариант для утоления жажды, способный заменить и кефир, и витаминные комплексы. На деле же за привычным вкусом часто скрывается обычная газировка, а лечебные свойства продукта сильно преувеличены. Важно понимать, где заканчивается реальная помощь организму и начинается маркетинговая ловушка.

Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Домашний хлебный квас в кружке

Миф о суперфуде и ферментации

Традиционный метод получения напитка через брожение действительно создает среду, в которой работают бактерии и дрожжи. Но превращает ли это жидкость в лекарство? В научной среде принято разделять продукты ферментации по их реальному воздействию на человека. Квас в этом списке стоит особняком, так как его состав крайне нестабилен. Если смотреть на вещи проще, то каждая партия домашнего или заводского продукта — это уникальный набор микроорганизмов, эффект которых невозможно предугадать.

"Считать любой квас пробиотиком — большая ошибка. Промышленная обработка, включая фильтрацию и термическое воздействие для продления срока годности, фактически стерилизует напиток. Живых бактерий там попросту не остается, а значит, и ждать пользы для микрофлоры бессмысленно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Многие верят, что ферментированные продукты автоматически снижают уровень воспаления в кишечнике. Однако серьезные данные накоплены по йогуртам и кимчи, а вот квас в такие исследования попадает редко. Не стоит забывать и о продуктах метаболизма: даже в безалкогольном на вид напитке может присутствовать небольшая доля спирта, что меняет его статус с диетического на развлекательный.

Витаминный состав: реальность против ожиданий

Зерновое сырье действительно содержит полезные элементы, а дрожжи в процессе жизнедеятельности могут добавлять к ним микродозы полезных веществ. Но на практике концентрация этих соединений слишком мала. Чтобы получить значимый для здоровья результат, человеку пришлось бы поглощать этот напиток литрами. Это создает лишнюю нагрузку на почки и сердечно-сосудистую систему из-за избытка жидкости.

Параметр Особенности воздействия Витамины группы B Присутствуют в следовых количествах, не заменяют пищу. Гидратация Утоляет жажду за счет воды, но проигрывает чистой воде из-за калорий.

Тот самый секрет кроется в источнике веществ. Намного логичнее получить ту же норму полезных элементов из тарелки каши или куска рыбы, чем пытаться выцедить их из хлебного настоя. Квас — это лишь гастрономическое дополнение к рациону, а не витаминная добавка. С этим стоит быть аккуратнее тем, кто следит за весом, ведь жидкие калории усваиваются мгновенно.

"Для большинства людей квас — это просто источник лишних пустых калорий. Если в рационе уже присутствуют скрытые сахара, то стакан такого напитка может стать той самой каплей, которая нарушает углеводный обмен", — отметила врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Сахарный вопрос и магазинные ловушки

Классический рецепт подразумевает, что микроорганизмы съедят большую часть сладости в процессе работы. Но в современном производстве такой вариант встречается редко. Изготовители часто искусственно подслащивают продукт, чтобы сделать его вкус более массовым и привлекательным. В результате разница между квасом и обычной дешевой газировкой стирается — и там, и там мы видим избыток глюкозы.

На деле же единственным верным ориентиром остается этикетка. Если в составе на первых местах указан сахар или сироп, о пользе можно забыть. Организм реагирует на такой коктейль резким скачком инсулина, что в летний зной только усиливает жажду через короткое время. Качественный материал для утоления жажды — это вода. Она не содержит добавок и действительно восстанавливает баланс жидкости без побочных эффектов.

"Важно помнить про органические кислоты. У людей с чувствительным желудком или гастритом кислая среда напитка вызывает раздражение слизистой, что приводит к дискомфорту и изжоге", — добавил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о квасе

Можно ли давать квас детям в неограниченных количествах?

Нет, из-за содержания сахара и возможного наличия продуктов брожения (этанола) этот напиток не является детским. Лучше ограничиться чистой водой или домашним компотом без подсластителей.

Помогает ли квас при похмелье?

В нем есть небольшое количество янтарной кислоты и микроэлементов, которые могут облегчить состояние, но это не медицинское средство. Вода с лимоном или минералка справятся с регидратацией эффективнее.

Безопасен ли квас из бочек на улице?

Главный риск здесь — гигиена тары и разливочного оборудования. Если условия хранения нарушены, в сладкой среде быстро размножаются болезнетворные бактерии.

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