Вас тоже этим пугали? 6 детских мифов, в которые наука запрещает верить взрослым

Детские страшилки часто кажутся нелепыми, но десятилетиями передаются из поколения в поколение. Запрет есть мороженое в мороз или трогать жаб воспринимается как догма, хотя биологические процессы в организме подчиняются совсем иным законам. Большинство популярных запретов — это всего лишь попытка взрослых объяснить сложные вещи простыми угрозами. На деле многие правила не имеют ничего общего с медициной.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ребенок держит жабу

Почему глаза не застрянут

Угроза остаться косоглазым из-за кривляний — всего лишь миф. Глазное яблоко удерживается крепким мышечным каркасом. Эти мышцы эластичны и всегда возвращают глаз в исходную точку, как только человек прекращает усилие. Ни лифт, ни испуг в момент закатывания глаз не способны нарушить эту связь. Настоящие причины нарушения зрения лежат в плоскости генетики или поражения нервной системы.

"Мышцы глаза тренируются при каждом движении взгляда. Идея о том, что они могут зафиксироваться в неестественном положении из-за внешнего фактора вроде толчка или испуга, противоречит физиологии. Это такой же абсурд, как утверждение, что улыбка может навсегда застыть на лице из-за порыва ветра", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Сдерживание чиха тоже обросло легендами. Глаза не выскочат из орбит из-за давления, так как они надежно зафиксированы. Однако привычка чихать "в себя" действительно вредна. Избыточное давление уходит в носоглотку и евстахиевы трубы, что иногда приводит к травмам перепонок. Такое неосторожное поведение становится причиной заложенности ушей или мелких кровоизлияний.

Холод и воспаление: где правда

Ангину вызывает не холодная вода, а бактерии или вирусы. Если инфекции в организме нет, мороженое не может спровоцировать болезнь. Оно способно лишь вызвать временный спазм сосудов или усилить дискомфорт в уже воспаленном горле. Часто бывает так, что человек уже подхватил вирус, а последующее переохлаждение лишь ускорило проявление симптомов. Любая серьезная нагрузка на иммунитет требует грамотной корректировки образа жизни и понимания того, как работает процесс восстановления сил.

Прогулки без шапки и менингит связаны между собой так же слабо. Воспаление оболочек мозга вызывают конкретные возбудители — менингококки или пневмококки. Холод не порождает микробов. Зимой заболеваемость выше из-за того, что люди проводят много времени в непроветриваемых помещениях. Это упрощает передачу инфекции. Шапка защищает от переохлаждения и обморожения ушей, но она не является фильтром для вирусов.

Миф Реальная причина Ангина от мороженого Вирусная или бактериальная инфекция Менингит от холода Заражение патогенными микроорганизмами

Бородавки и жабы

Жабы и лягушки не имеют отношения к проблемам с кожей. Бородавки — это результат деятельности вируса папилломы человека. Передается он только от человека к человеку через бытовые контакты или повреждения кожи. Бугорки на коже земноводных — это железы, которые выделяют защитный секрет, и человеческому организму этот вирус не передается. Правильный уход за кожей и отказ от сомнительных добавок принесут больше пользы, чем боязнь земноводных.

"Вирусы папилломы человека крайне специфичны и "предпочитают" только наш вид. Ни кошки, ни жабы не могут наградить вас бородавкой. Все эти истории родом из средневековья, когда отсутствие элементарной гигиены списывали на происки природы. Сейчас же мы понимаем: чистота рук — лучший метод защиты", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Купание после обеда

Важный нюанс заключается в том, что судороги в воде не связаны с полным желудком. После еды кровь действительно приливает к органам пищеварения, но это не обескровливает мышцы до критического состояния. Тот самый секрет безопасности в воде — это отсутствие резких перепадов температуры и общее самочувствие. Плавать после плотного обеда может быть физически тяжело или неприятно из-за чувства тяжести, но риск утонуть от этого не возрастает.

Многие убеждения держатся на страхе перед неизвестным. Родители часто используют эти сказки, чтобы контролировать поведение ребенка, не вдаваясь в подробности. На деле же грамотный вариант воспитания — это объяснение реальных рисков, таких как грязные руки или контакт с больными людьми. Излишняя концентрация на ложных угрозах мешает замечать настоящие опасности.

"Когда мы пугаем детей менингитом без шапки, мы упускаем из виду вакцинацию — единственный доказанный способ предотвратить это заболевание. Фокус внимания смещается на одежду, хотя должен быть направлен на специфическую профилактику инфекций", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о детских страшилках

Почему от холодного может заболеть горло?

Холод вызывает сужение сосудов слизистой, что может временно снизить местную защиту. Если на слизистой уже были бактерии, они начинают активно размножаться. Сам холод без микробов болезнь не вызывает.

Безопасно ли закатывать глаза ради шутки?

Да, это абсолютно безопасно для здорового человека. Мышцы глаза рассчитаны на такие нагрузки. Однако если при движении глаз возникает боль, стоит обратиться к врачу.

Помогает ли шапка не простудиться?

Она помогает не замерзнуть. Переохлаждение — это стресс для организма, который может ослабить иммунитет, но простуду всегда вызывают вирусы, передающиеся от других людей.

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