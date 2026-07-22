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Любимое летнее блюдо россиян: врачи предупредили о скрытой опасности привычной заправки

Здоровье » Здоровье и профилактика

Окрошка лидирует в списке предпочтений россиян во время летнего зноя, однако её диетическая ценность напрямую коррелирует с выбранной заправкой. Гастроэнтеролог Екатерина Леденева подчеркивает, что универсального рецепта не существует, так как база блюда должна подбираться под индивидуальные особенности работы ЖКТ. Неправильный выбор жидкой основы может превратить легкий обед в фактор риска для уровня сахара в крови или спровоцировать отечность.

Окрошка
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Окрошка

Кефир против кваса: выбор диетологов

Кисломолочная заправка считается одной из наиболее сбалансированных благодаря высокому содержанию белка, кальция и пробиотиков, поддерживающих микрофлору кишечника. За счет низкого гликемического индекса кефир обеспечивает длительное чувство сытости и исключает резкие метаболические колебания. Тем не менее, лицам с непереносимостью лактозы или специфической аллергией на молочный белок стоит проявлять осторожность с таким меню.

"При выборе основы для холодного супа важно помнить, что скрытые сахара в магазинном квасе могут моментально обесценить пользу свежих овощей, провоцируя выброс инсулина и последующий приступ голода", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Традиционный хлебный напиток полезен лишь в случае натурального брожения с минимальным содержанием сахара, так как содержащиеся в нем органические кислоты стимулируют моторику желудка. Однако Газета.Ru сообщает, что покупные аналоги часто перенасыщены подсластителями, что кратно повышает калорийность порции. Также не стоит забывать о наличии в квасе следовых количеств алкоголя, что делает его нежелательным продуктом для некоторых категорий потребителей, особенно в тех случаях, когда требуется подготовка к сдаче крови или управление транспортом.

Секреты полезного состава

Для тех, кто стремится к максимальному снижению веса, эксперты рекомендуют использовать воду с добавлением лимонного сока или горчицы для придания пикантности. Куда важнее жидкой составляющей является мясная начинка: врачи советуют полностью исключить колбасные изделия в пользу отварной индейки, куриной грудки или нежирной говядины. Большое количество зелени и отказ от избыточного подсаливания помогут избежать задержки жидкости в организме, что особенно критично в жаркую погоду.

Грамотный подход к питанию летом позволяет не только охладиться, но и поддержать кишечник в рабочем состоянии без лишней нагрузки на поджелудочную железу. Если же вы чувствуете общее недомогание, важно вовремя отличить пищевой дискомфорт от других проблем: например, старение и износ систем иногда проявляются через активность генов, которую сегодня умеют считывать ученые. Помните, что даже самый полезный овощ, такой как краснокочанная капуста, должен быть частью сбалансированной диеты.

Ответы на популярные вопросы о пользе окрошки

Какая заправка для окрошки самая низкокалорийная?

Минимальное количество калорий содержится в окрошке на воде с добавлением лимонного сока или натурального йогурта. Кефир с низким процентом жирности также является диетическим вариантом.

Можно ли есть окрошку при гастрите?

В период обострения заболеваний ЖКТ квас и кефир с высокой кислотностью могут вызвать раздражение слизистой. В таких случаях лучше проконсультироваться с врачом или использовать нейтральную основу.

Почему не рекомендуется добавлять колбасу?

Колбаса содержит много соли, скрытых жиров и консервантов, которые нивелируют пользу овощей. Лучше заменить её качественным отварным мясом.

Влияет ли квас на уровень сахара?

Магазинный квас часто содержит много сахара, что приводит к быстрым скачкам глюкозы. Для диабетиков и худеющих безопаснее использовать кефир или домашний безсахарный квас.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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