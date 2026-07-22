Рак простаты обманывал иммунитет: новая технология заставила опухоль стать видимой

Исследователи обнаружили механизм, с помощью которого рак предстательной железы становится "невидимым" для иммунной системы, и создали инструмент на базе CRISPR для снятия этой маскировки. Работа показала, что изменение длины одной молекулы мРНК позволяет вернуть опухоль в поле зрения Т-лимфоцитов, что значительно повышает эффективность иммунотерапии. Результаты получены на моделях мышей, поэтому перенос метода на людей потребует дополнительных клинических испытаний.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Расстроенный молодой человек с напряженным взглядом

Механизм иммунного ускользания

Опухоли простаты часто характеризуются как "иммунохолодные". Это означает, что в них содержится крайне мало Т-клеток, способных атаковать злокачественные образования. Даже современные препараты для иммунотерапии, которые снимают внутренние тормоза иммунной системы, оказываются бессильны, если Т-клетки физически не могут распознать цель.

Авторы работы установили, что причина этой "невидимости" кроется в аномальной обработке матричной РНК (мРНК). В клетках рака простаты мРНК, кодирующая белок SPSB1, подвергается укорочению. Укороченные молекулы мРНК более стабильны и медленнее разрушаются, что приводит к избыточному синтезу белка SPSB1.

Высокая концентрация SPSB1 запускает разрушение комплекса MHC-I — структуры на поверхности клетки, которая служит "витриной" для белков. Именно по MHC-I Т-лимфоциты определяют, является ли клетка здоровой или поражена болезнью. Когда SPSB1 уничтожает этот комплекс, клетка теряет свои идентификаторы и становится невидимой для иммунитета.

"Когда MHC-I исчезает с поверхности клетки, иммунная система просто не видит мишень. Даже если мы активируем Т-клетки с помощью лекарств, они не будут знать, куда именно нужно нанести удар", — подчеркнул биофизик Алексей Корнилов.

Как работает инструмент CRISPR Cas13

Для борьбы с этим механизмом команда ученых из Университета Дьюка и Университета Рочестера разработала стратегию на основе системы CRISPR Cas13. В отличие от классических методов CRISPR, которые разрезают ДНК или РНК, этот инструмент действует как "блокиратор".

Система Cas13 прикрепляется к определенному участку мРНК белка SPSB1, но не разрезает её. Она физически перекрывает доступ ферментам, которые в норме укорачивают "хвост" молекулы. В результате мРНК сохраняет свою естественную, более длинную форму.

Длинная мРНК менее стабильна и быстрее деградирует, что приводит к закономерному снижению уровня белка SPSB1 в клетке. В отсутствие избыточного количества этого белка комплекс MHC-I перестает разрушаться и снова появляется на поверхности опухолевых клеток.

Состояние клетки Результат для иммунитета Укороченная мРНК Опухоль "холодная", Т-клетки её не видят Нормальная мРНК Опухоль "горячая", Т-клетки атакуют мишень

Эта таблица наглядно показывает, как изменение длины одной молекулы превращает опухоль из "невидимой" в доступную для атаки.

Результаты и ограничения исследования

Эксперименты проводились на мышах, где CRISPR-терапия доставлялась с помощью липидных наночастиц (LNP). Результаты показали, что после воздействия инструмента в опухоли стало значительно больше иммунных клеток. В сочетании с традиционной иммунотерапией (ингибиторами контрольных точек) этот подход показал высокую эффективность в уничтожении раковых клеток.

Авторы провели анализ на предмет побочных эффектов и не обнаружили нецелевой активности, что говорит о точности работы системы Cas13. Однако работа носит доклинический характер.

Главное ограничение заключается в том, что метаболизм РНК и работа иммунной системы у людей могут отличаться от мышиных моделей. Кроме того, доставка CRISPR-компонентов непосредственно в ткани простаты человека остается сложной технологической задачей. На данный момент исследование доказывает возможность управления длиной мРНК для терапевтического эффекта, но не гарантирует безопасность и эффективность метода в клинике.

Работа вносит вклад в понимание того, как рак использует регуляцию РНК для защиты. Дальнейшие проверки должны быть направлены на изучение долгосрочной стабильности этого эффекта и поиск оптимальных способов доставки инструмента в организм человека.