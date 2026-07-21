Незаметная угроза внутри: игнорирование этих сигналов ведет к необратимому поражению почек

Организм человека не всегда подает отчетливый сигнал о дефиците воды. В определенных условиях чувство жажды притупляется, что приводит к состоянию скрытого обезвоживания. При этом физиологическая потребность в жидкости сохраняется, и ее игнорирование запускает патологические процессы в почках и сердечно-сосудистой системе.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Данилов is licensed under publiс domain Ужин и стакан воды

Факторы, подавляющие сигнал организма

Основная группа риска — пожилые люди. С возрастом работа рецепторов, отвечающих за мониторинг осмотического давления плазмы и объема крови, замедляется. Мозг получает информацию о нехватке воды с опозданием или не получает ее вовсе. В результате человек пенсионного возраста может провести весь день без капли воды, не испытывая дискомфорта.

Второй фактор — психоэмоциональное напряжение. В состоянии острого или хронического стресса центральная нервная система фокусируется на внешних раздражителях. Гормоны стресса способны временно блокировать сигналы гипоталамуса, отвечающего за инстинкты, включая жажду. Человек вспоминает о воде только при появлении выраженной слабости.

"У пожилых людей часто наблюдается снижение чувствительности к жажде, что требует осознанного контроля питьевого режима. Также важно учитывать, что прием диуретиков при гипертонии или специфическая терапия при диабете увеличивают потери жидкости, делая риск обезвоживания критическим", — объяснил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Как распознать неявный дефицит жидкости

Поскольку жажда — субъективный и не всегда надежный критерий, необходимо ориентироваться на физиологические и когнитивные маркеры. К ранним симптомам скрытого обезвоживания относятся судороги в мышцах, необъяснимая усталость и снижение концентрации внимания. Сухость слизистых оболочек рта и изменение цвета мочи на темно-желтый — прямые признаки того, что дефицит воды стал значительным.

Снижение объема циркулирующей крови при обезвоживании заставляет сердце работать интенсивнее. Это проявляется учащенным пульсом даже в покое и эпизодами головокружения при резком изменении положения тела.

Влияние на почки и сердце

Вода необходима почкам для фильтрации продуктов метаболизма. При хроническом недостатке влаги моча становится концентрированной, что способствует выпадению солей в осадок и формированию камней. В запущенных случаях развивается почечная недостаточность, так как орган не может функционировать в условиях экстремально низкого кровотока.

Степень риска Последствия для здоровья Кратковременный дефицит Головная боль, заторможенность, снижение работоспособности. Систематический недостаток Мочекаменная болезнь, запоры, ухудшение состояния кожи. Тяжелое обезвоживание Электролитный дисбаланс, аритмия, риск тромбозов.

Профилактика строится на принципе регулярности. Вместо того чтобы выпивать большой объем воды за один раз при появлении жажды, рекомендуется пить небольшими порциями в течение дня. Это особенно актуально при физических нагрузках или нахождении в помещениях с сухим воздухом.