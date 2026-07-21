Пляжная иллюзия: антисептика моря недостаточно для полного спокойствия

Риск подхватить кишечную инфекцию во время купания в море значительно меньше, чем в пресных водоемах. Содержащиеся в соленой воде йод и хлорид натрия подавляют жизнедеятельность патогенных микроорганизмов. Подобная среда разрушает мембраны бактерий и вирусов, препятствуя их активному делению. Если у человека здоровье находится в норме, кратковременный контакт с морской водой обычно проходит без последствий.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Российская семья на море

В закрытых и непроточных пресных водоемах, особенно при высокой температуре воздуха, создаются идеальные условия для дизентерийной палочки, лямблий и возбудителей гепатита А. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на старшего преподавателя кафедры хирургии ГУП Александра Умнова, в море выживаемость таких патогенов резко падает.

"В морской воде есть факторы, которые создают менее благоприятную среду для многих болезнетворных микроорганизмов — бактерий, вирусов, паразитов. Соль (хлорид натрия) и йод нарушают работу клеточных мембран некоторых патогенов, мешают им размножаться и в ряде случаев приводят к их гибели. Поэтому риск случайно проглотить воду с опасными возбудителями, которые могут вызвать кишечную инфекцию, в море обычно ниже, чем в пресном водоеме",- отмечает Умнов.

Скрытые угрозы открытых пляжей

Несмотря на антисептические свойства соли, полная безопасность на побережье не гарантирована. Существуют галофильные вибрионы, которые прекрасно адаптированы к высокой минерализации воды и способны вызывать воспаления мягких тканей или гастроэнтерит. Кроме того, скопление людей на мелководье увеличивает концентрацию органических загрязнений. Профузная диарея может развиться при случайном заглатывании воды, загрязненной стоками или продуктами жизнедеятельности туристов.

Особую бдительность стоит проявлять людям с повреждениями кожи или низкой сопротивляемостью организма. Патогены легко проникают через слизистые оболочки глаз или микротрещины. Чтобы улучшить самочувствие и минимизировать риски, хирурги советуют выбирать дикие пляжи с чистой водой и избегать купания вблизи портов или ливневых сбросов.

"Во время отпуска на побережье критически важно следить за гигиеной и качеством употребляемой пищи, так как морская вода лишь снижает вероятность заражения, но не уничтожает все вирусы на 100%", - подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности купания

Правда ли, что в соленой воде нельзя заразиться ротавирусом?

Морская вода снижает риск, но не исключает его полностью, особенно на переполненных пляжах в пик сезона.

Почему пресные озера считаются более опасными?

Отсутствие соли и течения в сочетании с прогревом воды способствует быстрому росту популяций болезнетворных бактерий.

Чем опасны галофильные вибрионы?

Эти микроорганизмы живут в соленой среде и могут вызывать тяжелые инфекции желудка и воспаления на коже.

Как защитить себя от инфекции в море?

Старайтесь не заглатывать воду, промывайте глаза чистой водой после купания и выбирайте открытые участки акватории.

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