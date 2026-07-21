Усталость не проходит даже после сна: организм подает сигналы о критическом сбое

Гемоглобин отвечает за транспортировку кислорода из легких к каждой клетке тела и выводит углекислый газ. Нарушение этой функции провоцирует гипоксию, из-за которой страдают все внутренние системы. Упадок сил и невозможность полноценно восстановиться часто становятся первыми сигналами того, что организму не хватает ресурсов для нормального дыхания тканей.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Девушка страдает от бессонницы

Почему падает уровень железа в крови

Основной причиной снижения гемоглобина становится дефицит железа, который формируется под влиянием нескольких факторов. Часто проблему провоцируют жесткие диеты, голодание или вегетарианство, когда микроэлемент просто не поступает с пищей. Также дефицит железа может быть следствием патологий ЖКТ, таких как гастрит или язва, которые мешают веществу усваиваться в кишечнике.

Нередко запасы железа истощаются из-за физиологических процессов: активного роста у подростков, беременности или регулярных кровопотерь. Как сообщает сайт aif.ru со ссылкой на терапевта Валентину Волкову, на внутренние проблемы могут указывать специфические симптомы, включая изменение цвета стула. При скрытой форме анемии показатели в анализах могут оставаться в норме, что часто встречается у курильщиков из-за сгущения крови никотином.

"Недостаток железа напрямую влияет на когнитивные способности и общее самочувствие, однако избыток этого элемента не менее опасен, так как он обладает токсическим эффектом", - объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Методы диагностики и восстановления

Для объективной оценки состояния нужно проверять не только общий анализ крови, но и уровень ферритина, который отражает реальные запасы железа. Внешне анемия проявляется чрезмерной бледностью, мышечной слабостью и апатией. Даже хроническая бессонница или, напротив, постоянная сонливость днем могут быть признаками того, что кровь перестала эффективно разносить кислород.

Профилактика включает употребление красного мяса, рыбы и бобовых в сочетании с витамином С, который содержится в цитрусовых и квашеной капусте. Однако при серьезном падении уровней диеты недостаточно. Терапевт Волкова подчеркивает: "Если снижение существенное, с помощью одной диеты ситуацию не исправить". В таких случаях врачи назначают препараты двух- или трехвалентного железа в виде таблеток или систем, если пероральный прием невозможен.

Ответы на популярные вопросы о гемоглобине

Какие продукты мешают усвоению железа?

Чай, кофе и молочные продукты содержат вещества, которые связывают железо и не дают ему всасываться. Их рекомендуется употреблять отдельно от основных приемов пищи.

Почему при нормальном гемоглобине может быть анемия?

Это называется латентным дефицитом. Уровень гемоглобина еще держится, но депо (ферритин) уже истощено, что вызывает все типичные симптомы недомогания.

Можно ли поднять железо только яблоками и гранатами?

Растительное железо усваивается гораздо хуже животного (гемового). Основными источниками для быстрого восполнения остаются субпродукты и красное мясо.

Чем опасно самолечение препаратами железа?

Бесконтрольный прием может вызвать перегрузку организма, повреждение печени и тяжелые аллергические реакции, включая анафилактический шок.

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