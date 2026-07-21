Проверять детей с 9 лет, лечить с 30: новые правила кардиологии удивили даже специалистов

Мировая кардиология переходит в режим агрессивного превентивного удара. Американская ассоциация сердца обновила протоколы лечения дислипидемии впервые за восемь лет, радикально снизив возрастной порог для медикаментозной терапии. Теперь статины — препараты для снижения холестерина — официально "помолодели" до 30 лет. Врачи больше не ждут, пока сосуды превратятся в забитые накипью трубы, а предлагают начинать чистку, когда на горизонте маячит даже призрачный риск инфаркта.

Фото: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Холестериновая бляшка

Новые правила игры: статины с 30 лет

Кардиологи признали: диета и спорт — это база, но часто их недостаточно. Согласно новым рекомендациям, более половины взрослых (56,6%) в возрасте от 30 до 79 лет попадают в зону назначения препаратов.

Раньше 30-летним советовали просто "побегать и поесть салат", если у них не было диабета. Теперь логика иная: чем раньше мы снизим нагрузку на сосуды, тем ниже пожизненный риск атеросклероза.

Порог принятия решения сместился. Раньше врачи тянулись к рецептурному бланку, если 10-летний риск сердечно-сосудистой катастрофы превышал 7,5%. Сейчас планка упала до 5%. Даже при риске в 3% терапию стоит обсудить.

Если же прогноз на ближайшие 30 лет сулит вероятность инфаркта более 10%, таблетки пропишут без лишних сантиментов. Это доказательная медицина: мы лечим не цифры в бланке анализов, а страхуем жизнь на десятилетия вперед.

"Статины — это не витаминки, но и не яд. Мы видим, что ранняя коррекция липидного профиля предотвращает структурные изменения сосудистой стенки, которые потом невозможно отыграть назад никаким спортом", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Диагностика: от детей до КТ-сканирования

Скрининг стал тотальнее. Проверять холестерин теперь рекомендуют всем детям с 9 лет. Если в семье были ранние инфаркты — с 2 лет. Это позволяет выявить генетические поломки, при которых печень сама производит избыток жиров, игнорируя любые овощные диеты. Для таких пациентов здоровый образ жизни - лишь дополнение к мощной фармподдержке.

Категория риска Целевой уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) Пограничный/Промежуточный менее 2,586 ммоль/л Высокий менее 1,810 ммоль/л Очень высокий менее 1,422 ммоль/л

Ключевым инструментом стал "индекс кальция". Бесконтрастное КТ коронарных артерий теперь советуют всем мужчинам после 40 и женщинам после 45 лет. Это лучший способ отличить чистые сосуды от тех, где уже зреют потенциально смертельные бляшки. Если кальция в артериях ноль, прием таблеток можно отложить. Если есть хоть немного — время пошло на секунды.

"Многие боятся статинов из-за мифического вреда для печени, но забывают, что загрязненный сосуд - это прямая дорога к инвалидности. Мы используем КТ как решающий аргумент", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Альтернативы и цели терапии

Для тех, чей организм выдает побочные эффекты на статины, введены ингибиторы PCSK9. Эти препараты блокируют белок, мешающий печени утилизировать лишний холестерин. Также важным маркером стал аполипопротеин B (апоВ).

Он точнее показывает реальную угрозу для пациентов с нарушением обмена веществ и диабетом, чем стандартные анализы. Генетические тесты на липопротеин (а) теперь тоже обязательны — достаточно сдать один раз в жизни, чтобы понять свои шансы на внезапный сбой системы.

"Факторы вроде метаболического синдрома или хронического социального стресса серьезно искажают картину. АпоВ помогает нам увидеть истинный риск там, где обычный анализ ЛПНП может лгать", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Ответы на популярные вопросы о статинах

Нужно ли пить статины пожизненно?

В большинстве случаев — да. Это не курс антибиотиков. Как только вы прекращаете прием, печень возвращается к привычному (высокому) ритму синтеза холестерина.

Можно ли заменить лекарства диетой?

При высоком генетическом риске диета снижает уровень холестерина лишь на 10-15%. Этого часто недостаточно для достижения целевых показателей безопасности сосудов.

Влияют ли статины на когнитивные функции?

Крупные исследования не подтверждают связь статинов с деменцией. Напротив, защита сосудов мозга улучшает долгосрочный прогноз психического здоровья.

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