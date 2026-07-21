Учёные обнулили старение и поразились: цифра возможной жизни взлетела до немыслимого потолка

Человеческий организм — не вечный двигатель, а набор биологических систем, которые постепенно изнашиваются. Официальный рекорд долголетия составляет 122 года, но эта цифра — лишь статистический пик, а не жесткий биологический барьер. Ученые из Сколтеха решили проверить, что произойдет с телом, если убрать из уравнения основные причины старения организма.

Фото: unsplash.com by Valentin Balan is licensed under Free to use under the Unsplash License Пожилой человек

Математика старения: почему данные разнятся

Исследователи задались вопросом: каков предел жизни, если исключить внешние угрозы и все обратимые факторы возрастных изменений? За основу взяли уровень смертности 30-летних швейцарцев. Выбор пал на них, так как в этом возрасте организм по статистике наиболее стабилен, хотя люди уже подвержены рискам несчастных случаев или воздействия токсичных факторов, описанных в статье про опасность энергетиков.

Модель показала: если бы мы перестали "стареть" в 30 лет, теоретическая медианная продолжительность жизни могла бы составить 1759 лет. Это гипотетический расчет. В реальности накопление ошибок в ДНК неизбежно ведет к поломкам, которые невозможно игнорировать.

"Старение невозможно рассматривать как единый процесс. Это сумма отказов различных подсистем, где темпы деградации кардинально различаются из-за разной скорости обновления клеток", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Разрыв между печенью и нейронами

Ключевая проблема кроется в разных типах тканей. Печень обладает колоссальными ресурсами к регенерации и обновлению клеток, что позволяет ей сохранять работоспособность столетиями. Нейроны и клетки сердечной мышцы (кардиомиоциты) практически не делятся и не обновляются. Они накапливают повреждения всю жизнь.

Тип ткани Потенциал выживаемости Печень (высокая регенерация) Тысячи лет (теоретически) Нейроны и сердце (постмитотические) Около 150 лет

Соматические мутации как фактор износа

Соматические мутации — ошибки копирования ДНК, возникающие после зачатия — становятся главными "тормозами" нашего долголетия. Даже если человек придерживается правильного питания и избегает привычек, вроде тех, что описаны в материале про вред курения для эффективности терапии, мутации продолжают "тихо" разрушать систему изнутри.

"Соматические мутации — лишь вершина айсберга. Помимо них, существуют эпигенетические сдвиги и накопление поврежденных белков внутри клеток, что делает задачу радикального продления жизни крайне сложной", — дополнил в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Можно ли жить до 150 лет

Авторы исследования полагают, что средняя продолжительность жизни при текущем уровне медицины упирается в порог 146-194 лет. Преодолеть его можно будет только с развитием технологий клеточной терапии и замены критически важных, не обновляемых тканей.

Важно помнить, что любые попытки "оптимизировать" метаболизм искусственными средствами требуют осторожности. Организму часто вредят даже безобидные на первый взгляд добавки или популярные сахарозаменители, которые негативно влияют на обмен веществ.

"Будущее за превентивной диагностикой. Чем раньше мы выявим факторы риска, например, признаки атеросклероза, как в статье про лодыжечно-плечевой индекс, тем дольше сохраним функциональную активность тканей", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о биологии старения

Почему старение мозга происходит быстрее, чем старение печени?

В отличие от клеток печени, нейроны не делятся на протяжении почти всей жизни человека. Они не могут "сбросить" накопленные генетические ошибки через клеточное деление.

Могут ли гены гарантировать, что человек проживет 200 лет?

Нет, генетика лишь создает предрасположенность. Даже при наличии "генов долголетия" соматические мутации и накопленный стресс продолжают влиять на организм.

Станет ли замена органов обычным методом омоложения?

Исследование указывает на возможность клеточной терапии как способа замены целых групп клеток, но до массового применения такой технологии еще десятилетия.

Связано ли долголетие с диетой?

Да, рацион напрямую влияет на митохондриальную дисфункцию и процессы воспаления, которые ускоряют биологическое старение, отличное от мутационной нагрузки.

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