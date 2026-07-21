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Гормональные таблетки против стройности: новые данные связали контрацептивы с перееданием

Здоровье

Гормональные контрацептивы используют миллионы женщин. Фармацевтический рынок прочно закрепил их в списке базовых средств для регуляции репродуктивной функции. Однако влияние экзогенных гормонов на нейрохимию остается предметом дискуссий. Новые данные из Техасского университета ставят под вопрос безопасность привычных схем приема таблеток, указывая на связь гормонов с приступами компульсивного переедания.

Таблетки
Фото: openverse by takacsi75, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Таблетки

Психология гормонального контроля

Исследователи решили оценить, как синтетические эстрогены и прогестины влияют на контроль аппетита. Большинство таблеток имеют циклическую структуру. Активные препараты подавляют овуляцию, в то время как плацебо-таблетки в конце упаковки имитируют естественную менструацию. Именно на контрасте этих фаз ученые искали триггеры срывов. Это не первая попытка связать гормональный фон с пищевым поведением.

"Гормональные препараты часто влияют на уровень серотонина и чувствительность рецепторов к дофамину. Это меняет привычную реакцию мозга на стресс и потребление пищи", — предположила в беседе с Pravda.Ru терапевт Анна Кузнецова.

Результаты эксперимента

В выборку вошли 422 женщины. Участницы вели дневники питания на протяжении 49 дней. Период наблюдения охватывал несколько циклов приема контрацептивов. Итоговая статистика показала: частота эпизодов переедания в ответ на негативные эмоции статистически выше в дни приема гормональных таблеток. Исследование опубликовано в рецензируемом журнале JAMA Network Open.

Период приема Пищевое поведение
Активные таблетки Повышенная эмоциональная лабильность, риск срывов
Неактивные (пустышки) Стабилизация настроения, снижение компульсий

Почему возникает переедание

Авторы подчеркивают: оральные контрацептивы не создают расстройство пищевого поведения "на пустом месте". Они выступают катализатором. У женщин, имеющих предрасположенность к нарушениям обмена веществ, гормональный "коктейль" искажает сигналы сытости. Организм попадает в ловушку, где медикаментозное вмешательство в физиологию конфликтует с эмоциональным состоянием.

"Любое воздействие на эндокринную систему требует постоянного мониторинга. Пациенткам не стоит игнорировать изменения настроения или неконтролируемую тягу к еде. Это прямое показание к смене препарата или дозировки", — предупредила врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Ответы на популярные вопросы о контрацепции

Всегда ли таблетки ведут к перееданию?

Нет, данные указывают на усиление уже имеющихся паттернов. Риск повышен у женщин, склонных к эмоциональному заеданию.

Нужно ли менять контрацептив при таких симптомах?

Коррекция терапии необходима. Современные препараты имеют разную дозировку, что позволяет минимизировать побочные эффекты.

Связано ли это с весом?

Компульсивное переедание — причина набора веса, вторичная по отношению к изменению нейрохимических реакций.

Можно ли использовать другие методы защиты?

При наличии побочных эффектов от гормональных средств медицина предлагает барьерные методы или внутриматочные системы с локальным высвобождением гормонов.

"Важно дифференцировать обычный аппетит от патологического состояния. Если еда становится способом регуляции эмоций, значит, пора менять схему терапии", — добавила эксперт Елена Морозова.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач общей практики Елена Морозова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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