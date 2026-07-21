То, что вы едите каждое утро, разрушает сосуды: врачи назвали необратимый финал привычного завтрака

Состояние сосудов напрямую зависит от того, что оказывается в тарелке. Кардиолог Сириша Вадали выделила группы продуктов, которые провоцируют формирование холестериновых бляшек и ускоряют развитие атеросклероза. Основную опасность представляют рафинированные сахара, трансжиры и избыток насыщенных жиров.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сердце и кардиограмма

Главные враги артерий

Закупорка артерий начинается с повреждения их внутренней стенки и постепенного накопления жировых отложений. Этот процесс значительно ускоряет рацион с высоким содержанием переработанных продуктов. Вадали рекомендует ограничить потребление красного мяса и полуфабрикатов. Колбасы, сосиски и фастфуд содержат значительное количество скрытой соли и консервантов, которые негативно влияют на эластичность сосудов.

Трансжиры, часто встречающиеся в промышленной выпечке и маргарине, признаны наиболее опасными для сердечно-сосудистой системы. Они повышают уровень липопротеинов низкой плотности ("плохого" холестерина) и одновременно снижают уровень "хорошего", что создает идеальные условия для роста бляшек.

Продукт/Компонент Влияние на сосуды Добавленный сахар Провоцирует воспаление стенок артерий и способствует ожирению. Переработанное мясо Повышает риск гипертонии из-за высокого содержания натрия. Трансжиры Прямо способствуют формированию атеросклеротических бляшек.

Как защитить сердце

Вместо продуктов, провоцирующих болезни, специалист советует сфокусироваться на цельной растительной пище. Клетчатка, содержащаяся в овощах, фруктах и цельнозерновых культурах, помогает выводить избыток холестерина из организма. Жирная рыба, богатая омега-3 кислотами, укрепляет сердечную мышцу и снижает вязкость крови.

Помимо диеты, на проходимость артерий влияют образ жизни и вредные привычки. Курение вызывает спазм сосудов и микроповреждения их стенок, в которых мгновенно начинает скапливаться жир. Регулярная физическая активность, напротив, помогает поддерживать нормальный кровоток и контролировать уровень глюкозы и липидов в крови.

"Рацион — это база, но не стоит забывать о скрытых факторах. Атеросклероз долгое время протекает бессимптомно, поэтому важно не только менять питание, но и контролировать артериальное давление и уровень холестерина с помощью анализов", — подчеркнул врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли полностью очистить сосуды с помощью диеты?

Уже сформировавшиеся кальцинированные бляшки невозможно растворить едой. Однако правильное питание способно остановить их рост и предотвратить появление новых отложений.

Какое мясо лучше выбрать для здоровья сердца?

Рекомендуется отдавать предпочтение нежирным видам птицы (индейка, куриная грудка) и кролику. Красное мясо желательно употреблять не чаще 1-2 раз в неделю в запеченном или отварном виде.

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