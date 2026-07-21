Иностранные индексы исключены из правил: в Минпромторге утвердили новую систему для ученых

Российская наука продолжает системный отказ от использования западных баз данных Web of Science и Scopus при оценке эффективности исследовательских центров. Минпромторг подготовил проект поправок, которые убирают упоминание международных систем цитирования из ведомственных методик. Это решение следует за аналогичными шагами Минздрава и закрепляет переход на национальные инструменты контроля научной результативности.

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Пересмотр критериев эффективности

Новые правила коснутся двух ключевых документов Минпромторга: методики оценки деятельности институтов и положения о профильной комиссии. Из текстов исключат требования по мониторингу публикаций в зарубежных информационно-аналитических системах. Фактически это означает легализацию автономной системы оценки, которая не зависит от политики коммерческих компаний, владеющих крупнейшими наукометрическими базами.

Процесс начался в 2022 году, когда в России ввели временный мораторий на использование показателей Web of Science и Scopus. Опыт последних лет показал, что отечественная наука нуждается в собственных мерилах успеха. Поправки Минпромторга лишь завершают юридическое оформление этой независимости. Разработчики подчеркивают, что отказ от иностранных индексов не приведет к снижению качества работы — цели государственных программ остаются прежними, меняются лишь инструменты мониторинга.

"Переход на внутренние системы оценки позволяет сосредоточиться на прикладных результатах, которые важны для российского здравоохранения и промышленности здесь и сейчас, а не на формальном соответствии требованиям зарубежных издательств", — объяснила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Альтернатива в виде "Белого списка"

Вместо закрытых для России баз данных вводится "Белый список" журналов. В него включено более 30 тысяч изданий, среди которых как российские, так и авторитетные зарубежные научные площадки. Такой подход позволяет сохранить интеграцию в мировое сообщество, но исключает административное давление и риск манипуляций со стороны индексирующих систем.

Академическое сообщество видит в "Белом списке" возможность для создания суверенной экосистемы научных публикаций. Список должен развиваться динамично, включая те журналы, которые обеспечивают строгую проверку фактов и качественное рецензирование, независимо от их "прописки" в Scopus.

Значение для медицины и фармацевтики

Для медицинской отрасли изменения имеют практическое измерение. Ранее правительство отменило обязательное наличие публикаций в Scopus для включения новых препаратов в клинические рекомендации и стандарты помощи детям. Это ускоряет внедрение лекарств в реальную практику, избавляя врачей и фармпроизводителей от необходимости ожидать публикации в западных изданиях, которые могут затягивать процесс по политическим или техническим причинам.

Параметр Новый подход Источники данных "Белый список" вместо Web of Science/Scopus Клинические рекомендации Публикации в западных базах необязательны Контроль качества Национальная методика оценки результативности

Минздрав уже подготовил аналогичную нормативную базу для своих подведомственных учреждений. Направления научной деятельности остаются фундаментальными, но точки опоры смещаются в сторону доказательной базы, доступной внутри страны.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова