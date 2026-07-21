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Пьёте коллаген для омоложения? Учёные раскрыли неприятную правду про популярные БАДы

Здоровье

Индустрия красоты и здоровья ежегодно обещает повернуть время вспять, предлагая коллагеновые добавки как спасение для кожи и суставов. Однако за красивыми упаковками скрывается простая физиология: организм не умеет отправлять проглоченную капсулу прямиком в морщину или коленный хрящ. Реальный эффект часто расходится с рекламными лозунгами, поскольку любой белок проходит через жесткую систему пищеварения, превращаясь в обычный строительный материал.

Женщина с ухоженной кожей лица
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Женщина с ухоженной кожей лица

Биология против маркетинга

Коллаген составляет основу соединительной ткани, обеспечивая прочность костей и упругость кожи. После тридцати лет его производство естественным образом замедляется. В этот момент маркетологи предлагают восполнить дефицит с помощью БАДов. Но важно понимать, что желудочный сок и ферменты расщепляют огромную молекулу белка на отдельные аминокислоты. Тело воспринимает добавку просто как порцию пищи, распределяя ресурсы по своему усмотрению: от восстановления стенок сосудов до создания клеток крови.

"Многие верят, что коллаген — это прицельное оружие против старости, но на деле это всего лишь набор запчастей. Организм сам решит, куда отправить этот материал: на латание микротравм в кишечнике или на нужды печени, а не обязательно туда, где вы видите морщинку", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Организм бережет энергию и не будет тратить ее на синтез новых фибрилл в коже, если в рационе не хватает базовых нутриентов. Чтобы белок усвоился и начал работать, нужны витамины, особенно С, и общее достаточное количество протеина в тарелке. Без этих условий прием дорогих порошков превращается в бесполезную трату денег.

Что говорят независимые данные

Научное сообщество относится к чудо-таблеткам скептически. Анализ многочисленных отчетов о пользе таких добавок показывает интересную закономерность: громкие заявления о резком омоложении часто звучат в работах, оплаченных самими производителями. Независимый процесс проверки таких громких результатов обычно дает куда более скромные цифры.

Обещание рекламы Медицинский факт
Разглаживание глубоких морщин Возможно лишь легкое увлажнение при условии питьевого режима.
Полное восстановление хряща Кратковременное снижение боли при нагрузках, но без регенерации ткани.

Тот самый секрет эффективности кроется в форме вещества. Гидролизованный вариант, где белок уже разбит на пептиды, усваивается чуть активнее, чем обычный желатин. Однако убедительных доказательств того, что это дает видимую разницу во внешности, пока недостаточно для включения в протоколы лечения. С этим стоит быть аккуратнее и не ждать чуда.

"Для здоровья суставов куда эффективнее поддерживать индекс массы тела в норме и не забывать про умеренное движение, чем надеяться на коробку с БАДом, которая якобы заменит разрушенную ткань", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Продукты или порошки

Если смотреть на вещи проще, то качественный холодец, рыбный заливной или наваристый костный бульон содержат тот же набор аминокислот, что и элитные добавки. Разница лишь в цене и маркетинговой обертке. Если в рационе присутствуют лосось, курица, говядина и овощи, организм сам соберет нужные белковые цепочки. Важно не забывать, что некоторые продукты могут стать помехой для терапии, если возникнет опасный вариант сочетания еды и лекарств.

"Когда мы гонимся за омоложением через одну таблетку, мы упускаем из вида общее состояние обмена веществ. Коллаген в порошке не спасет кожу, если в жизни постоянный стресс и нехватка витаминов группы B", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Принимать добавки стоит только по назначению специалиста, если выявлен реальный дефицит белка или специфические проблемы с ЖКТ. В остальных случаях это просто дорогое дополнение к обеду. Своевременное решение вопроса через питание всегда надежнее и безопаснее, чем слепое следование моде.

Ответы на популярные вопросы о коллагене

Можно ли принимать коллаген постоянно без перерывов

Организм привыкает к постоянному поступлению аминокислот извне и может снизить собственную выработку. Оптимальный курс определяет врач, обычно он длится не более трех месяцев.

Правда ли, что растительного коллагена не существует

Да, коллаген — это исключительно животный белок. Растительные аналоги, которые предлагают в аптеках, являются набором аминокислот, лишь имитирующих состав, но технически коллагеном не являющихся.

С какими витаминами коллаген усваивается лучше

Главным союзником является витамин С. Без него не происходит сшивка волокон, и они просто рассыпаются, не принося пользы тканям.

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Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-кардиолог Валерий Климов, врач общей практики Елена Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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