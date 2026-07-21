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Временный прилив сил с последствиями: сколько банок энергетика можно пить в день

Здоровье

Энергетики прочно вошли в повседневный ритм как средство для быстрой встряски организма. Банка холодного напитка кажется спасением после бессонной ночи или во время затяжного рабочего марафона, когда собственные ресурсы на исходе. Однако за обманчивым приливом сил стоит не питание клеток, а агрессивная стимуляция центральной нервной системы, которая заставляет тело работать в режиме аварийного расхода энергии. На деле же такая привычка часто оборачивается лишь новыми проблемами со здоровьем.

Энергетические напитки
Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Энергетические напитки

Безопасная доза и скрытые ловушки состава

Главный рабочий элемент любого стимулятора — кофеин. Его концентрация в одной банке варьируется от 75 до 120 мг, но реальные цифры часто оказываются выше из-за добавления гуараны. Взрослому человеку без серьезных противопоказаний медики разрешают употреблять до 400 мг вещества в сутки. Но это общая норма, которая включает в себя также чай, кофе и даже некоторые лекарства.

"Индивидуальная реакция организма на кофеин заложена генетически. Одни перерабатывают его мгновенно, другие страдают от тремора и бессонницы даже после пары глотков. Нежелательный эффект может проявиться при дозировках, которые формально считаются мизерными", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Особую метаболическую нагрузку создает сахар. Именно он дает быстрый, но короткий углеводный толчок. Существуют версии без подсластителей, однако они не решают проблему влияния стимуляторов на сосуды и сердце. Тело все равно получает сигнал работать на износ, игнорируя естественные стоп-сигналы усталости.

Как работает механизм поддельной бодрости

Прилив сил — это иллюзия. Напиток не дает новой энергии, а лишь блокирует аденозин — вещество, которое сигнализирует мозгу о необходимости отдыха. Организм просто перестает чувствовать утомление, продолжая расходовать внутренние запасы. Когда действие проходит, усталость наваливается с двойной силой, заставляя человека снова тянуться за спасительной банкой. Такой вариант борьбы с сонливостью быстро перерастает в зависимость.

Компонент Основное воздействие на организм
Кофеин Блокирует сигналы усталости, повышает давление.
Таурин Ускоряет передачу нервных импульсов.
Сахар Дает быстрый подъем глюкозы и калорийную нагрузку.

Тот самый секрет заключается в том, что сочетание таурина и кофеина действует на нервную систему гораздо агрессивнее, чем обычный крепкий эспрессо. Это подтверждают наблюдения за процессом реабилитации пациентов с нарушениями сердечного ритма, которым стимуляторы противопоказаны категорически.

Кто находится в зоне риска

Существуют категории людей, для которых даже одна порция может стать фатальной. В первую очередь это подростки, чья нервная система еще не до конца сформирована. Также в список входят беременные женщины и люди с гипертонией.

"Энергетики опасны при приеме антидепрессантов и препаратов от давления. Они могут спровоцировать гипертонический криз или паническую атаку. Если вы пьете лекарства, кофеинсодержащие напитки — это лишний риск, который не оправдан никакой бодростью", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Если после употребления напитка появилось сильное сердцебиение, потливость или дрожь в руках, необходимо прекратить любую нагрузку. Лучшее решение в такой ситуации — выпить чистой воды и постараться прилечь. Организм должен самостоятельно вывести стимулятор, а любая лишняя активность лишь увеличит нагрузку на сердце.

"Постоянное желание взбодриться при помощи химии часто маскирует дефицит витаминов или серьезные сбои в обмене веществ. Вместо стимуляторов лучше наладить режим сна и пересмотреть рацион", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы об энергетиках

Можно ли пить энергетик перед залом для улучшения результата?

Нет, это создает экстремальную нагрузку на сердце. Пульс и так растет во время тренировки, а кофеин подстегивает его еще сильнее, что может привести к срыву ритма.

Помогают ли энергетики при подготовке к экзаменам?

Они дают кратковременную концентрацию, за которой следует резкий спад когнитивных способностей. Усвоенный в таком состоянии материал вряд ли задержится в памяти надолго.

Безопаснее ли напитки с пометкой "без сахара"?

Они менее калорийны, но концентрация кофеина и таурина в них остается прежней. Основной вред для нервной системы и сосудов никуда не исчезает.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-кардиолог Валерий Климов, врач общей практики Елена Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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