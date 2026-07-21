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Атеросклероз можно вычислить дома: почему "тихий убийца" боится тонометра на щиколотке

Здоровье

Статистика неумолима: большая часть мужчин старше 40 лет и женщин после 50 лет уже носят в себе "мины замедленного действия" в виде атеросклеротического поражения сосудов. Бляшки — это не просто налет, а плотные отложения холестерина на эндотелии артерий. Они физически сужают просвет, превращая кровоток из мощного потока в еле живой ручеек. Ткани испытывают хроническое голодание, что приводит к системным сбоям.

Тонометр
Фото: commons.wikimedia.org by Albarubescens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тонометр

Что такое лодыжечно-плечевой индекс

Атеросклероз нижних конечностей часто протекает скрыто. Человек может чувствовать слабость, списывая её на дефицит витаминов или усталость. Флебологи предлагают простой способ первичного скрининга — расчет лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ). Это математическое соотношение систолического давления на ногах и руках.

"ЛПИ — это маркер проходимости магистральных артерий. Если на периферии давление падает, это прямой сигнал того, что бляшка перекрыла путь крови", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Как провести тест дома

Для измерения понадобится обычный бытовой тонометр. Важно соблюдать условия: никакой физической нагрузки за полчаса до теста и состояние абсолютного покоя.

1. Измерьте давление на плече обычным способом. Запишите верхнее (систолическое) значение.
2. Расположите манжету на голени, чуть выше щиколотки. Измерьте давление в положении лежа.
3. Разделите верхнее давление ноги на верхнее давление руки.

Расшифровка полученных данных

Цифры не врут. Они показывают реальное состояние магистралей вашего тела.

Показатель Интерпретация
0,9 — 1,3 Норма кровотока
Ниже 0,9 Сосудистая патология, требуется консультация
0,4 и ниже Критическая ишемия, риск гангрены
Выше 1,4 Окаменение стенок сосудов (диабетическая ангиопатия)

"Часто пациенты игнорируют сигналы организма, списывая тяжесть в ногах на простое переутомление. Но атеросклероз не ждет, он прогрессирует системно", — предостерёг в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Почему атеросклероз опасен для жизни

Сосуды взаимосвязаны. Если бляшки появились в нижних конечностях, они с высокой долей вероятности есть в коронарных артериях сердца и в сосудах мозга. Осложнения предсказуемы: инфаркт миокарда и инсульт. Борьба с недугом начинается не с таблеток, а с коррекции питания и снижения потребления экзогенного холестерина, который метаболически связан с избытком сахара и лишним весом.

"Печень — не мусорное ведро, ее невозможно почистить БАДами. Единственный рабочий инструмент — контроль липидного профиля в крови и диета с низким содержанием трансжиров", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о сосудах

Можно ли доверять результатам домашнего ЛПИ?

Домашний замер — это скрининг. При получении значений ниже нормы необходимо записаться на профессиональное УЗДГ сосудов.

Почему индекс выше 1,4 это плохо?

Это говорит о жесткости артерий, они перестают сжиматься под манжетой из-за кальциноза, что часто встречается при диабете.

Нужно ли сдавать кровь на холестерин?

Обязательно, полная липидограмма — единственный метод оценки рисков на молекулярном уровне.

Помогает ли спорт при бляшках?

Физические нагрузки полезны, но только после осмотра врача, так как при высоком давлении они могут навредить.

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Экспертная проверка: Валерий Климов, врач-кардиолог; Артём Синицын, врач-невролог; Сергей Данилов, врач-гастроэнтеролог. 

Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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