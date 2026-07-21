Атеросклероз можно вычислить дома: почему "тихий убийца" боится тонометра на щиколотке

Статистика неумолима: большая часть мужчин старше 40 лет и женщин после 50 лет уже носят в себе "мины замедленного действия" в виде атеросклеротического поражения сосудов. Бляшки — это не просто налет, а плотные отложения холестерина на эндотелии артерий. Они физически сужают просвет, превращая кровоток из мощного потока в еле живой ручеек. Ткани испытывают хроническое голодание, что приводит к системным сбоям.
Атеросклероз нижних конечностей часто протекает скрыто. Человек может чувствовать слабость, списывая её на дефицит витаминов или усталость. Флебологи предлагают простой способ первичного скрининга — расчет лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ). Это математическое соотношение систолического давления на ногах и руках.
"ЛПИ — это маркер проходимости магистральных артерий. Если на периферии давление падает, это прямой сигнал того, что бляшка перекрыла путь крови", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
Для измерения понадобится обычный бытовой тонометр. Важно соблюдать условия: никакой физической нагрузки за полчаса до теста и состояние абсолютного покоя.
1. Измерьте давление на плече обычным способом. Запишите верхнее (систолическое) значение.
2. Расположите манжету на голени, чуть выше щиколотки. Измерьте давление в положении лежа.
3. Разделите верхнее давление ноги на верхнее давление руки.
Цифры не врут. Они показывают реальное состояние магистралей вашего тела.
|Показатель
|Интерпретация
|0,9 — 1,3
|Норма кровотока
|Ниже 0,9
|Сосудистая патология, требуется консультация
|0,4 и ниже
|Критическая ишемия, риск гангрены
|Выше 1,4
|Окаменение стенок сосудов (диабетическая ангиопатия)
"Часто пациенты игнорируют сигналы организма, списывая тяжесть в ногах на простое переутомление. Но атеросклероз не ждет, он прогрессирует системно", — предостерёг в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.
Сосуды взаимосвязаны. Если бляшки появились в нижних конечностях, они с высокой долей вероятности есть в коронарных артериях сердца и в сосудах мозга. Осложнения предсказуемы: инфаркт миокарда и инсульт. Борьба с недугом начинается не с таблеток, а с коррекции питания и снижения потребления экзогенного холестерина, который метаболически связан с избытком сахара и лишним весом.
"Печень — не мусорное ведро, ее невозможно почистить БАДами. Единственный рабочий инструмент — контроль липидного профиля в крови и диета с низким содержанием трансжиров", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
Домашний замер — это скрининг. При получении значений ниже нормы необходимо записаться на профессиональное УЗДГ сосудов.
Это говорит о жесткости артерий, они перестают сжиматься под манжетой из-за кальциноза, что часто встречается при диабете.
Обязательно, полная липидограмма — единственный метод оценки рисков на молекулярном уровне.
Физические нагрузки полезны, но только после осмотра врача, так как при высоком давлении они могут навредить.
Экспертная проверка: Валерий Климов, врач-кардиолог; Артём Синицын, врач-невролог; Сергей Данилов, врач-гастроэнтеролог.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.