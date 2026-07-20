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Мозгу не нужны инструкции для отражения угрозы: организм включает защиту задолго до проникновения вируса

Здоровье

Исследователи обнаружили, что мозг начинает готовиться к вирусной атаке задолго до того, как патогены достигнут центральной нервной системы. Работа, опубликованная в журнале Immunity, описывает механизм раннего оповещения, который позволяет мозгу активировать защиту уже через несколько часов после заражения в удаленных частях тела.

Мозг человека
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мозг человека

В ходе экспериментов на мышах ученые из Университета Рокфеллера ввели вирус Западного Нила (WNV) в подушечки лап животных. Анализ показал, что в мозгу активировались интерферон-стимулированные антивирусные гены (ISGs), хотя сам вирус в тканях мозга в этот момент еще не обнаруживался. Это позволило авторам предположить, что ЦНС получает сигналы о заражении из периферии.

Механизм "сенсора" в гематоэнцефалическом барьере

Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) — это слой плотно прилегающих клеток, который отделяет мозг от кровотока, фильтруя полезные вещества и блокируя токсины. Исследователи выяснили, что ГЭБ служит центральным узлом иммунной сигнализации. Когда в кровь попадают молекулы, связанные с вирусом (PAMPs), эндотелиальные клетки микрососудов мозга распознают их и передают сигнал внутренним иммунным клеткам мозга — микроглии.

Чтобы проверить эффективность этой системы, ученые использовали Poly(I:C) — имитатор вирусной РНК. Мыши, получившие этот препарат, показали значительно более высокий уровень выживаемости при последующем прямом заражении мозга не только вирусом Западного Нила, но и вирусом Повассана, а также вирусом простого герпеса. Это указывает на то, что механизм защиты является универсальным для широкого спектра нейротропных вирусов.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что такая система позволяет организму создать своего рода "профилактический щит". Вместо того чтобы ждать проникновения вируса в ткани мозга, иммунная система переводит ЦНС в состояние повышенной готовности, что в большинстве случаев предотвращает развитие тяжелого воспаления — энцефалита.

Результаты работы уточняют, как именно ГЭБ взаимодействует с периферической иммунной системой. Однако исследование проводилось на животных моделях, и авторы не приводят данных о том, насколько идентично этот процесс протекает у людей. В будущем ученые планируют изучить возможность создания препаратов-адъювантов или терапии на основе интерферонов, которые могли бы искусственно активировать эту систему раннего предупреждения для предотвращения нейроинфекций.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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