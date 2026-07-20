СДВГ можно распознать по одному видеоролику? Вот когда на самом деле нужна помощь специалиста

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) в последние годы стал одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях. Короткие ролики, авторы которых приписывают себе диагноз на основании забывчивости или привычки перебивать собеседника, создают иллюзию простоты диагностики. Психиатр, доктор медицинских наук Елена Касперович подчеркивает: СДВГ — это клиническое расстройство, которое невозможно подтвердить по видео из интернета. Диагноз требует полугодового наблюдения и глубокой оценки поведения в разных средах.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Ребенок делает уроки

Критерии постановки диагноза

СДВГ не является временным состоянием или реакцией на стресс. Это расстройство развития, которое проявляется в раннем возрасте — обычно диагностика возможна с трех лет. Ключевым фактором для психиатра является длительность симптомов: они должны сохраняться не менее шести месяцев подряд.

Важной особенностью СДВГ считается трансверсальность симптоматики. Это означает, что трудности с поведением и концентрацией возникают не в одной конкретной обстановке (например, только в школе из-за конфликта с учителем), а везде: дома, в секциях, в общении с друзьями и в учебных заведениях. Если ребенок демонстрирует гиперактивность только в присутствии родителей, но спокойно сидит на уроках, врачи ищут другие причины такого поведения, не связанные с СДВГ.

"Диагностика СДВГ требует исключения множества других состояний, от дефицита железа до тревожных расстройств, которые могут имитировать дефицит внимания. Важно понимать, что это медицинская проблема, а не педагогическая запущенность или лень", — объяснила врач-педиатр Елена Сафонова.

Основные признаки и отличия от характера

СДВГ часто ошибочно принимают за слабый характер, невоспитанность или нежелание учиться. На самом деле за поведенческими проблемами стоят особенности работы нейромедиаторов в головном мозге. Специалисты выделяют три основных блока симптомов.

Нарушение внимания: ребенку крайне сложно удерживать фокус на одной задаче, он постоянно отвлекается на внешние стимулы и с трудом доводит начатое до конца;

ребенку крайне сложно удерживать фокус на одной задаче, он постоянно отвлекается на внешние стимулы и с трудом доводит начатое до конца; Импульсивность: неспособность дождаться своей очереди, склонность перебивать, совершать действия раньше, чем была услышана инструкция;

неспособность дождаться своей очереди, склонность перебивать, совершать действия раньше, чем была услышана инструкция; Гиперактивность: постоянная физическая потребность в движении, которую ребенок не может контролировать даже в ситуациях, когда необходимо сидеть спокойно.

Трудности с планированием дня и выполнением последовательных задач также являются маркерами расстройства, а не проявлениями неорганизованности.

Когда пора идти к специалисту

Самодиагностика по чек-листам из интернета опасна гипердиагностикой. С другой стороны, игнорирование реальных проблем приводит к дезадаптации ребенка: у него падает самооценка, ухудшаются отношения со сверстниками и взрослыми. Помощь требуется в тех случаях, когда особенности поведения начинают мешать развитию, учебе и социализации.

Миф Реальность СДВГ — это просто избыток энергии Это нарушение контроля за импульсами и вниманием Диагноз можно поставить за один прием Требуется комплексная оценка и наблюдение от 6 месяцев Ребенок "перерастет" это сам Без поддержки симптомы часто сохраняются и во взрослом возрасте

При подозрении на расстройство первым этапом должно стать обращение к детскому психиатру или неврологу. Комплексная диагностика может включать патопсихологическое обследование, заполнение стандартизированных опросников родителями и педагогами, а в ряде случаев — инструментальные методы исследования для исключения сопутствующих патологий.