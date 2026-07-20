Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваши данные больше не в безопасности: новые функции ИИ в браузерах открыли двери для кражи данных
Мозгу не нужны инструкции для отражения угрозы: организм включает защиту задолго до проникновения вируса
Ожирение в мире выходит из-под контроля: почему диеты и фитнес-трекеры больше не помогают
Тайны телескопа Джеймс Уэбб: взаимодействие соседних систем определило облик первых галактик
Мы не первые, кто понял геометрию: опыт в Нью-Йорке выявил общие корни мышления людей и приматов
Путь к Деду Морозу станет проще: ремонт трассы в Кировской области откроет доступ к Великому Устюгу
Суд США заблокировал объединение Paramount и Warner Bros. Discovery из-за антимонопольных рисков
Российские войска уничтожили два сухогруза и склады ГСМ в Одесском порту в ответ на атаки БПЛА
Почти сто тысяч тонн в брак: Псковская область столкнулась с системным сбоем в качестве зерна

СДВГ можно распознать по одному видеоролику? Вот когда на самом деле нужна помощь специалиста

Здоровье

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) в последние годы стал одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях. Короткие ролики, авторы которых приписывают себе диагноз на основании забывчивости или привычки перебивать собеседника, создают иллюзию простоты диагностики. Психиатр, доктор медицинских наук Елена Касперович подчеркивает: СДВГ — это клиническое расстройство, которое невозможно подтвердить по видео из интернета. Диагноз требует полугодового наблюдения и глубокой оценки поведения в разных средах.

Ребенок делает уроки
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Ребенок делает уроки

Критерии постановки диагноза

СДВГ не является временным состоянием или реакцией на стресс. Это расстройство развития, которое проявляется в раннем возрасте — обычно диагностика возможна с трех лет. Ключевым фактором для психиатра является длительность симптомов: они должны сохраняться не менее шести месяцев подряд.

Важной особенностью СДВГ считается трансверсальность симптоматики. Это означает, что трудности с поведением и концентрацией возникают не в одной конкретной обстановке (например, только в школе из-за конфликта с учителем), а везде: дома, в секциях, в общении с друзьями и в учебных заведениях. Если ребенок демонстрирует гиперактивность только в присутствии родителей, но спокойно сидит на уроках, врачи ищут другие причины такого поведения, не связанные с СДВГ.

"Диагностика СДВГ требует исключения множества других состояний, от дефицита железа до тревожных расстройств, которые могут имитировать дефицит внимания. Важно понимать, что это медицинская проблема, а не педагогическая запущенность или лень", — объяснила врач-педиатр Елена Сафонова.

Основные признаки и отличия от характера

СДВГ часто ошибочно принимают за слабый характер, невоспитанность или нежелание учиться. На самом деле за поведенческими проблемами стоят особенности работы нейромедиаторов в головном мозге. Специалисты выделяют три основных блока симптомов.

  • Нарушение внимания: ребенку крайне сложно удерживать фокус на одной задаче, он постоянно отвлекается на внешние стимулы и с трудом доводит начатое до конца;
  • Импульсивность: неспособность дождаться своей очереди, склонность перебивать, совершать действия раньше, чем была услышана инструкция;
  • Гиперактивность: постоянная физическая потребность в движении, которую ребенок не может контролировать даже в ситуациях, когда необходимо сидеть спокойно.

Трудности с планированием дня и выполнением последовательных задач также являются маркерами расстройства, а не проявлениями неорганизованности.

Когда пора идти к специалисту

Самодиагностика по чек-листам из интернета опасна гипердиагностикой. С другой стороны, игнорирование реальных проблем приводит к дезадаптации ребенка: у него падает самооценка, ухудшаются отношения со сверстниками и взрослыми. Помощь требуется в тех случаях, когда особенности поведения начинают мешать развитию, учебе и социализации.

Миф Реальность
СДВГ — это просто избыток энергии Это нарушение контроля за импульсами и вниманием
Диагноз можно поставить за один прием Требуется комплексная оценка и наблюдение от 6 месяцев
Ребенок "перерастет" это сам Без поддержки симптомы часто сохраняются и во взрослом возрасте

При подозрении на расстройство первым этапом должно стать обращение к детскому психиатру или неврологу. Комплексная диагностика может включать патопсихологическое обследование, заполнение стандартизированных опросников родителями и педагогами, а в ряде случаев — инструментальные методы исследования для исключения сопутствующих патологий.

Экспертная проверка: врач-педиатр Елена Сафонова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Садоводство, цветоводство
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Черное море радикально изменило облик: спутники NASA зафиксировали аномальную трансформацию вод
Наука и техника
Черное море радикально изменило облик: спутники NASA зафиксировали аномальную трансформацию вод
Ростовская область: в Каменске-Шахтинском, Морозовске, Волгодонске и Таганроге отключат ТВ и радио
Ростовская область
Ростовская область: в Каменске-Шахтинском, Морозовске, Волгодонске и Таганроге отключат ТВ и радио
Популярное
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди

В российских дилерских центрах зафиксирована нехватка популярных моделей отечественной сборки, что привело к формированию длительных листов ожидания.

Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Последние материалы
Экологическое равновесие Ростовской области под ударом: реальные масштабы отравления водоёмов
Промышленность получила новый импульс: Ульяновская область запускает совместные проекты с Владимиром
Опасные игры с кодом жизни: запуск программы модификации внутри организма изменит правила медицины
Проверка зерна в Псковской области вскрыла проблему: десятки тысяч тонн не прошли контроль
Рынок топлива буквально трещит: Сибирь перенесла ремонты заводов, чтобы избежать коллапса
Поездка через всю страну: груз из Новосибирска изменил жизнь семей в Брянской области
В школах Великолукска отменяют домашние задания и запускают новые предметы
Ночью город закроют на части: водителям в Минске придется пересмотреть свои привычные маршруты
Опасность скрывалась в привычной приправе: исследование связало любовь к чили с риском для пищевода
Чудовищная ложь о матери просто повсюду: сын Бритни Спирс прервал молчание из-за вирусных роликов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.